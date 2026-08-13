ATADI Valderrobres busca superar su récord de papel triturado con una nueva campaña de reciclaje

ATADI Valderrobres ha iniciado una nueva campaña de trituración de papel con el objetivo de superar los 10.484 kilos reciclados en 2025, hasta ahora su récord anual. El reto llega acompañado de una importante aportación de material: durante este mes de agosto, el centro ha recibido más de 1.000 kilos de periódicos procedentes de la colección de un vecino de Cuevas Labradas, en la provincia de Teruel.

La cantidad, sin embargo, podría multiplicarse en las próximas semanas. Según explica Javier Cantalapiedra, director de ATADI Empleo, los trabajadores ya han realizado una primera recogida de unos 1.000 kilos y todavía deberán regresar "otras dos o tres veces". "En total puede haber cerca de 4.000 kilos", ha señalado sobre la colección, formada por periódicos antiguos de diferentes épocas que el vecino ha decidido poner a disposición de ATADI para su reciclaje.

Un proyecto de economía circular con impacto en el territorio

El servicio de trituración de papel de ATADI Valderrobres se ha consolidado como un proyecto de economía circular en el que las personas usuarias del centro ocupacional desempeñan distintas tareas. Unos trabajadores se encargan de triturar el papel, otros revisan la materia prima y otros pesan el producto final, participando así en un proceso que genera un aprovechamiento directo en el territorio.

Además, el sistema ha incorporado este mes una novedad logística. El papel triturado se agrupa ahora en paquetes de doce unidades por palet, que posteriormente se flejan y se cargan directamente en los camiones de las empresas y explotaciones ganaderas que adquieren el material.

Una parte importante de la producción tiene como destino las explotaciones ganaderas del Matarraña y el Maestrazgo, donde la celulosa triturada se utiliza como cama para lechones recién nacidos. Los ganaderos de la zona destacan su capacidad de absorción, el hecho de que no obstruya las rejillas y su poder calorífico, características que contribuyen al bienestar de los animales.

«Cada vez que les digo que hay que ir a por papel a algún pueblo los usuarios se ponen contentísimos. Siempre están preparados para ayudar», ha explicado Ester Bernad, responsable del Centro de ATADI Valderrobres. El suministro llega tanto de grandes donaciones puntuales como de un flujo continuo de material procedente de otros centros de la asociación, como Andorra, Alcorisa y Alcañiz. También reciben papel de Morella, mientras que trabajadores de otros centros aprovechan sus desplazamientos para transportar material, como el procedente de bibliotecas.

Con el ritmo de trabajo mantenido durante todo el año, Bernad confía en que el centro pueda volver a batir su marca. «No paramos de reciclar en todo el año. El año pasado logramos triturar mucho, pero intentaremos superarlo. Por material puede ser», ha apuntado sobre el objetivo de rebasar los 10.484 kilos alcanzados en 2025.