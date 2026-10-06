Actualizado 20:38

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

06 OCT 2026|

Actualizado 20:38

‘Atardecer en el paraíso’, una imagen captada en Miravete de la Sierra, gana el concurso de foto del Maestrazgo

ENLACE A VOTO POPULAR. El jurado ha deliberado pero se abre plazo para el voto popular. Las 12 fotos seleccionadas ilustrarán los 1.800 calendarios que edita la Comarca y reparte de forma gratuita

'Atardecer en el paraíso', en Miravete de la Sierra. Primer premio de la Comarca del Maestrazgo. / Francisco López Martín
'Atardecer en el paraíso', en Miravete de la Sierra. Primer premio de la Comarca del Maestrazgo. / Francisco López Martín

La COMARCA06 10 2026

Comentar

Cultura y Ocio

Un cálido juego de luces al final del día sobre Miravete de la Sierra ha dado a su autor, Francisco López Martín, el primer premio del Concurso de Fotografía de la Comarca del Maestrazgo, que cumple 20 ediciones. El jurado ha seleccionado 'Atardecer en el paraíso' como la mejor de 164 fotos presentadas por 65 participantes. El primer cajón del podio lleva consigo 350 euros.

El segundo premio también ha reconocido la calidad nocturna, en este caso en la zona antigua de Cañada de Benatanduz. Lleva por título 'El eco de la luz', y su autor es José María Bautista Rodríguez, que recibirá 225 euros.

El tercer premio es para una luminosa imagen diurna titulada 'Tardes de verano' y está realizada por Elisa López Castel en Dos Torres de Mercader. Plasma un momento cotidiano de calle con varios vecinos como protagonistas. Este tercer premio suponen 125 euros de recompensa.

'El eco de la luz', foto en Cañada de Benatanduz. Segundo premio Comarca del Maestrazgo. / José María Bautista Rodriguez
'El eco de la luz', foto en Cañada de Benatanduz. Segundo premio Comarca del Maestrazgo. / José María Bautista Rodriguez

Estas son las tres ganadoras de las 12 seleccionadas por el jurado, que serán las que ilustrarán el calendario anual de la Comarca del Maestrazgo, que estará listo a finales del 2026. Como explican desde la Comarca, "el calendario, muy esperado por parte de los vecinos e hijos del pueblo, pretende mostrar cada año diferentes aspectos del territorio y que los habitantes cada vez lo conozcan y se identifiquen más con él, además de animar y motivar a los fotógrafos a que se presenten a la siguiente convocatoria". Se distribuye de forma gratuita a todos los domicilios de la comarca del Maestrazgo y se editan 1800 ejemplares.

Abierto el voto popular

Este año de nuevo el jurado ha elegido las 12 mejores fotografías, y, de estas, los tres primeros premios. Las 9 fotografías restantes optan al premio Votación popular dotado con 100 euros. Las votaciones deben hacerse a través de la plataforma de internet Pollunit desde el 7 al 14 de octubre.

'Tardes de verano'. foto en Dos Torres de Mercader. Tercer premio Comarca del Maestrazgo. / Elisa López Castel
'Tardes de verano'. foto en Dos Torres de Mercader. Tercer premio Comarca del Maestrazgo. / Elisa López Castel

Los ganadores

Francisco López Martín vive en Zaragoza, aunque desciende de Obón (Teruel). Aficionado a la montaña y sobre todo a descubrir lugares poco conocidos, lo que le llevó a aficionarse a la fotografía. Desde hace 12 años su pasión gira en torno a la fotografía nocturna disfrutando de los cielos limpios que tiene la provincia de Teruel. A lo largo de estos años ha recibido varios premios de fotografía principalmente en las comarcas de Cuencas Mineras, Maestrazgo y Bajo Aragón.

Por su parte, José María Bautista Rodriguez es extremeño, pero reside desde hace algunos años en Vinaròs. Su mayor afición es la fotografía y le gustan todas las disciplinas fotográficas, pero, sobre todo, patrimonio histórico, paisajes y bodegones. Para él, la provincia de Teruel ofrece al visitante y entusiasta de la fotografía un valioso patrimonio y preciosos paisajes. Algunas de sus fotografías han sido premiadas en diferentes concursos fotográficos como: DO. Ribera del Guardiana, (ICRDO La Mancha), EPA de Vinaròs, Ciudad de Benicarló, Atípica Navidad de la ciudad de Arahal, Associació Amics del Papa Luna de Peñíscola, Comarca del Gúdar-Javalambre, etc.

Elisa López Castel vive en Barcelona, aunque mantiene un fuerte vínculo con la zona del Maestrazgo, especialmente con Las Planas de Castellote, de donde procede su familia materna. Su madre nació en la masía del Mas de Ricol, igual que su abuela, mientras su abuelo era natural de Villarluengo. Aficionada a la fotografía desde niña, disfruta capturando con su móvil cualquier momento o instante que le resulte especial. Le apasiona especialmente la fotografía de retrato y de paisaje, encontrando en los paisajes del Maestrazgo una fuente constante de inspiración. Esta afición le permite mantener y reflejar a través de sus fotografías el vínculo con la tierra de sus raíces.

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

Se rehabilitarán dos edificios con una subvención del Gobierno de Aragón y fondos propios municipales. Los apartamentos saldrán al alquiler

Comentar

La Iglesuela del Cid dispondrá de cuatro viviendas más para nuevos pobladores

La Iglesuela del Cid instala placas para dejar a cero la factura de luz en locales municipales

Se han invertido más de 23.000 euros en los paneles solares subvencionados por los Fondos Next Generation de la Unión Europea

Comentar

La Iglesuela del Cid instala placas para dejar a cero la factura de luz en locales municipales

De Baroja a Galdós: El Maestrazgo recorre en una exposición la literatura de las guerras carlistas

Castellote es la primera parada de una muestra itinerante por los pueblos de la comarca. Se puede visitar en la lonja del ayuntamiento e incluye una pieza de arte urbano

Comentar

De Baroja a Galdós: El Maestrazgo recorre en una exposición la literatura de las guerras carlistas

Comienza la restauración del mausoleo de Vicenta Estrada, devorado por los líquenes en el cementerio de Alcañiz

FOTOGALERÍA. La intervención es consecuencia de la investigación de Jorge Egea, y el resultado se presentará el 31 de octubre en una visita teatralizada enmarcada en unas jornadas organizadas por...

Comentar

Comienza la restauración del mausoleo de Vicenta Estrada, devorado por los líquenes en el cementerio de Alcañiz

Calanda difundirá su patrimonio cinematográfico a través de una red vinculada a los Oscar

El Ayuntamiento se une junto a Valdés-Luarca y Calzada de Calatrava para iniciar los trámites para constitutir la futura Red de Municipios del Cine Español Vinculados a los Oscar

Comentar

Calanda difundirá su patrimonio cinematográfico a través de una red vinculada a los Oscar

Calanda inicia la cuenta atrás de sus fiestas: 5 días para dejar a un lado la rutina y festejar a la Pilarica

PROGRAMACIÓN COMPLETA. Puro Relajo, la Ofrenda de Flores, los festejos taurinos y las verbenas protagonizarán unas fiestas que arrancarán este viernes y se alargarán hasta el martes

Comentar

Calanda inicia la cuenta atrás de sus fiestas: 5 días para dejar a un lado la rutina y festejar a la Pilarica
Periódico del Bajo Aragón Histórico