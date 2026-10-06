‘Atardecer en el paraíso’, una imagen captada en Miravete de la Sierra, gana el concurso de foto del Maestrazgo

Un cálido juego de luces al final del día sobre Miravete de la Sierra ha dado a su autor, Francisco López Martín, el primer premio del Concurso de Fotografía de la Comarca del Maestrazgo, que cumple 20 ediciones. El jurado ha seleccionado 'Atardecer en el paraíso' como la mejor de 164 fotos presentadas por 65 participantes. El primer cajón del podio lleva consigo 350 euros.

El segundo premio también ha reconocido la calidad nocturna, en este caso en la zona antigua de Cañada de Benatanduz. Lleva por título 'El eco de la luz', y su autor es José María Bautista Rodríguez, que recibirá 225 euros.

El tercer premio es para una luminosa imagen diurna titulada 'Tardes de verano' y está realizada por Elisa López Castel en Dos Torres de Mercader. Plasma un momento cotidiano de calle con varios vecinos como protagonistas. Este tercer premio suponen 125 euros de recompensa.

'El eco de la luz', foto en Cañada de Benatanduz. Segundo premio Comarca del Maestrazgo. / José María Bautista Rodriguez

Estas son las tres ganadoras de las 12 seleccionadas por el jurado, que serán las que ilustrarán el calendario anual de la Comarca del Maestrazgo, que estará listo a finales del 2026. Como explican desde la Comarca, "el calendario, muy esperado por parte de los vecinos e hijos del pueblo, pretende mostrar cada año diferentes aspectos del territorio y que los habitantes cada vez lo conozcan y se identifiquen más con él, además de animar y motivar a los fotógrafos a que se presenten a la siguiente convocatoria". Se distribuye de forma gratuita a todos los domicilios de la comarca del Maestrazgo y se editan 1800 ejemplares.

Abierto el voto popular

Este año de nuevo el jurado ha elegido las 12 mejores fotografías, y, de estas, los tres primeros premios. Las 9 fotografías restantes optan al premio Votación popular dotado con 100 euros. Las votaciones deben hacerse a través de la plataforma de internet Pollunit desde el 7 al 14 de octubre.

'Tardes de verano'. foto en Dos Torres de Mercader. Tercer premio Comarca del Maestrazgo. / Elisa López Castel

Los ganadores

Francisco López Martín vive en Zaragoza, aunque desciende de Obón (Teruel). Aficionado a la montaña y sobre todo a descubrir lugares poco conocidos, lo que le llevó a aficionarse a la fotografía. Desde hace 12 años su pasión gira en torno a la fotografía nocturna disfrutando de los cielos limpios que tiene la provincia de Teruel. A lo largo de estos años ha recibido varios premios de fotografía principalmente en las comarcas de Cuencas Mineras, Maestrazgo y Bajo Aragón.

Por su parte, José María Bautista Rodriguez es extremeño, pero reside desde hace algunos años en Vinaròs. Su mayor afición es la fotografía y le gustan todas las disciplinas fotográficas, pero, sobre todo, patrimonio histórico, paisajes y bodegones. Para él, la provincia de Teruel ofrece al visitante y entusiasta de la fotografía un valioso patrimonio y preciosos paisajes. Algunas de sus fotografías han sido premiadas en diferentes concursos fotográficos como: DO. Ribera del Guardiana, (ICRDO La Mancha), EPA de Vinaròs, Ciudad de Benicarló, Atípica Navidad de la ciudad de Arahal, Associació Amics del Papa Luna de Peñíscola, Comarca del Gúdar-Javalambre, etc.

Elisa López Castel vive en Barcelona, aunque mantiene un fuerte vínculo con la zona del Maestrazgo, especialmente con Las Planas de Castellote, de donde procede su familia materna. Su madre nació en la masía del Mas de Ricol, igual que su abuela, mientras su abuelo era natural de Villarluengo. Aficionada a la fotografía desde niña, disfruta capturando con su móvil cualquier momento o instante que le resulte especial. Le apasiona especialmente la fotografía de retrato y de paisaje, encontrando en los paisajes del Maestrazgo una fuente constante de inspiración. Esta afición le permite mantener y reflejar a través de sus fotografías el vínculo con la tierra de sus raíces.