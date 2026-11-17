Mari Carmen Roig, guía turístico en La Iglesuela del Cid, y el Hotel Consolación de Monroyo, han sido galardonados este martes con las distinciones al Mérito Turístico 2026 del Gobierno de Aragón por su labor de promoción del patrimonio y referentes en el emprendimiento y turismo de calidad. El acto de entrega se ha celebrado en la sala de la Bombarda del Castillo de Mora de Rubielos y ha contado con la participación del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, encargado de clausurar la ceremonia.
Desde 1993, Mari Carmen Roig ha centrado su trabajo en la interpretación y difusión del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la localidad, incluidos sus recursos arqueológicos y etnográficos También a principios de septiembre, Roig recibió un reconocimiento durante el inicio de las fiestas.
Por su parte, el Hotel Consolación de Monroyo ha recibido la placa por su propuesta de alojamiento, que combina arquitectura contemporánea, paisaje y tradición en el entorno del Matarraña. El establecimiento cuenta con habitaciones independientes integradas en el entorno natural y una oferta vinculada a la experiencia turística y al territorio.
En total, se han concedido siete distinciones a empresarios y profesionales del sector turístico, con especial presencia de iniciativas vinculadas al medio rural. Entre ellos, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón; Francisco Lacau, por su trayectoria vinculada al turismo de aventura en la Sierra de Guara; Begoña Espinosa, por su labor formativa; y José Antonio Pérez Asensi por su compromiso con el turismo del Somontano. La Medalla al Mérito Turístico ha recaído en la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.
El turismo como motor de desarrollo rural
Durante su intervención en la gala, Luis Biendicho, consejero de Medio Ambiente, ha reivindicado el turismo como motor de empleo, riqueza y oportunidades para los pueblos aragoneses. «El patrimonio no es solamente una herencia que, como deber, tenemos que conservar para legar a quienes nos sucederán. El patrimonio es, también, una magnífica oportunidad para generar actividad económica, atraer visitantes y mantener vivos nuestros pueblos», ha señalado. Biendicho también ha destacado el papel de las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares y los autónomos en el mantenimiento de la actividad turística en el medio rural.
En cuanto a las previsiones para 2027, el proyecto de presupuestos de Aragón contempla 17,3 millones de euros para la Dirección General de Turismo y Hostelería, así como un incremento de 3,5 millones en las transferencias a Turismo de Aragón. Según los datos de la DGA el turismo representa el 10,7% del PIB aragonés, genera más de 4.100 millones de euros y contribuye al mantenimiento de unos 67.500 empleos.