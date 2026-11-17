Mari Carmen Roig, guía turístico en La Iglesuela del Cid, y el Hotel Consolación de Monroyo, han sido galardonados este martes con las distinciones al Mérito Turístico 2026 del Gobierno de Aragón por su labor de promoción del patrimonio y referentes en el emprendimiento y turismo de calidad. El acto de entrega se ha celebrado en la sala de la Bombarda del Castillo de Mora de Rubielos y ha contado con la participación del consejero de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho, encargado de clausurar la ceremonia.

Desde 1993, Mari Carmen Roig ha centrado su trabajo en la interpretación y difusión del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de la localidad, incluidos sus recursos arqueológicos y etnográficos También a principios de septiembre, Roig recibió un reconocimiento durante el inicio de las fiestas.

Mari Carmen Roig, guía turístico en La Iglesuela del Cid, ha sido una de las premiadas. / DGA

Por su parte, el Hotel Consolación de Monroyo ha recibido la placa por su propuesta de alojamiento, que combina arquitectura contemporánea, paisaje y tradición en el entorno del Matarraña. El establecimiento cuenta con habitaciones independientes integradas en el entorno natural y una oferta vinculada a la experiencia turística y al territorio.

El Hotel Consolación, situado en Monroyo, ha recibido la placa por su propuesta de alojamiento. / DGA

En total, se han concedido siete distinciones a empresarios y profesionales del sector turístico, con especial presencia de iniciativas vinculadas al medio rural. Entre ellos, la Asociación Profesional de Guías de Turismo de Aragón; Francisco Lacau, por su trayectoria vinculada al turismo de aventura en la Sierra de Guara; Begoña Espinosa, por su labor formativa; y José Antonio Pérez Asensi por su compromiso con el turismo del Somontano. La Medalla al Mérito Turístico ha recaído en la Asociación de Empresarios de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia.

El turismo como motor de desarrollo rural

Durante su intervención en la gala, Luis Biendicho, consejero de Medio Ambiente, ha reivindicado el turismo como motor de empleo, riqueza y oportunidades para los pueblos aragoneses. «El patrimonio no es solamente una herencia que, como deber, tenemos que conservar para legar a quienes nos sucederán. El patrimonio es, también, una magnífica oportunidad para generar actividad económica, atraer visitantes y mantener vivos nuestros pueblos», ha señalado. Biendicho también ha destacado el papel de las pequeñas y medianas empresas, las empresas familiares y los autónomos en el mantenimiento de la actividad turística en el medio rural.

En cuanto a las previsiones para 2027, el proyecto de presupuestos de Aragón contempla 17,3 millones de euros para la Dirección General de Turismo y Hostelería, así como un incremento de 3,5 millones en las transferencias a Turismo de Aragón. Según los datos de la DGA el turismo representa el 10,7% del PIB aragonés, genera más de 4.100 millones de euros y contribuye al mantenimiento de unos 67.500 empleos.