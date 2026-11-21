El día que el cuaderno se le quedó corto, continuó por las paredes. Siguió pintando porque era su mayor forma de expresarse, aunque el soporte quizá no fue el mejor que pudo elegir. «Me considero una persona un poco introvertida con habilidades sociales aprendidas, y desde muy pequeña se me daba mejor expresarme con el dibujo o el diseño que con palabras», avanza.

María Poblador Montañés (Caspe, 1998) conectó desde muy pequeña con su parte más artística y ha hecho de ello su trabajo. «Hubo dudas a la hora de elegir estudios porque siempre se ha asociado el arte a cuadros y a no tener salidas laborales. Hay muchas y, ya que hay que trabajar, al menos, hacerlo con algo que te apasione», reflexiona. Cursó Bachillerato de Arte en Alcañiz y luego Diseño Gráfico en Zaragoza. Tras un año trabajando por cuenta ajena, se dio de alta como autónoma y continúa. «Aunque ser autónomo sea una asfixia en este país», lamenta.

Icónica Planner, el planner modular para emprendedoras y creativas que María ha diseñado y lanza este noviembre con Peach Estudio. / M.P.

Ella es quien está detrás del sello Peach Estudio, donde lleva a cabo todo tipo de proyectos de marcas especialmente, pero no en exclusiva. Trata de seguir combinando el papel con lo digital, y para muestra, su último trabajo que ha lanzado esta misma semana: una agenda impresa pensada para autónomos con un sistema muy estudiado y un diseño mimado al máximo. «El papel es cuidar de ti. Está demostrado científicamente que cuando escribimos a mano se activa una parte del cerebro que nos ayuda a regularnos y a tener mucha más claridad, y no hay nada en el mundo que sustituya escribir a mano», argumenta; y deja lo digital a lo práctico: «Imagina que en una empresa solo se organizan con papel, no es nada viable», sonríe.

Maquetación e ilustraciones del libro ‘365 Días de Yoga’, de Secuencias de Yoga de Ana Latorre y Almudena Ladaga con diseño de Peach Estudio. / M.P.

Trabaja por su cuenta desde el momento en que decidió que no iba a hacerlo más para nadie que no valorase su talento y su esfuerzo. Defiende el papel del arte en el diseño, que está por todas partes, desde un semáforo a una oficina, un bar o el mobiliario urbano. «El arte como tal no tiene un porqué, simplemente busca provocar una sensación o una emoción a cada persona; pero el diseño es todo lo contrario, porque busca que todas las personas que vean algo perciban y entiendan lo mismo, tiene un para qué», explica. «Cuesta mucho que se valore la parte creativa de unir las ideas con la parte estratégica y funcional, pero a una marca le va a acompañar toda su vida útil. Como el trabajo artístico no muestra todo el proceso que hay detrás, quizá por eso no se valora en su medida», reflexiona.

Papelería y camiseta con el símbolo de Esfera Indómita, marca de experiencias de transformación personal y liderazgo femenino. Branding de Peach Estudio. / M.P.

En toda esta ecuación entra la IA, que ve y toma como una herramienta. «Cuando hay un criterio detrás, es una herramienta muy útil en procesos automatizados, el problema es cuando la gente la usa como una cabeza que piensa sola», comenta. Entonces salen los diseños que cualquiera en casa hace «creyéndose diseñador» hasta el punto de que casi se están convirtiendo en un estilo en sí mismo. Para diseñar se necesita mucho más. Entre otras cosas, tener un criterio visual, «o al menos una base sobre psicología del color, de la forma, saber componer...», enumera.

La psicología de los colores y formas

Ya en su infancia como «niña de culo inquieto» se enamoró del hecho de poder comunicarse a través del inconsciente. «El color, igual que la tipografía o la fotografía, es eso, es comunicación inconsciente con la que consigues conectar con las personas a través de lo visual», relata. Si el rojo se usa en señales de tráfico es porque es el color con la onda de luz más corta de todo el espectro cromático. «Es lo primero que percibe nuestro ojo de todo el entorno, y de forma inconsciente lo asociamos en cuestión de milisegundos a un indicativo de peligro. Me parece increíble esta conexión», sonríe.

María con el packaging de Soleá, un proyecto personal: una marca de plantas que diseñó para regalar a sus amigas. / M.P.

El componente cultural es alto e importante, ya que el negro, por ejemplo, no tiene las mismas connotaciones en según qué países. En este punto encuentra el sentido a todo: «Es la unión de la belleza con el por qué, con la funcionalidad». Cuando le llega un encargo, a las clientas les presenta su paleta de colores que ha extraído en función de la energía que desprende cada persona. «Y no me suelo equivocar», ríe. Cuando conoce a las personas, las ve en colores. «Es que es cuestión de sensaciones. Una persona muy calmada, es un azul clarito», ejemplifica.

Su parte creativa y libre de plazos y presiones, la dedica a sus amigas a quienes ha regalado una planta con sus maceteros en cerámica hechos por ella. «Me recuerda por qué me dedico a lo que me dedico a la vez de hacerlo por placer para que tengan un detallito mis amigas», celebra.