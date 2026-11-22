En el Bajo Aragón, noviembre es sinónimo de olivas. Con la llegada del frío, los olivares se llenan de familias y cuadrillas que repiten un gesto heredado de generación en generación. Este año, entre esas manos están también las de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión de ATADI. El objetivo es elaborar, por segundo año consecutivo, el aceite de oliva virgen extra de ATADI y los trabajos se llevan a cabo en el olivar cedido por Endesa para el desarrollo del Proyecto “Olivar inclusivo”.

La primera jornada se celebró en Alcañiz esta semana con el equipo de ATADI EMPLEO y la segunda tomó el relevo ATADI INNOVA en Andorra, y a lo largo de la mañana se sumaron también usuarios de los centros ocupacionales de la entidad. “Estamos con la recogida de la oliva para hacer, por segundo año, el aceite virgen extra de ATADI”, explica Javier Cantalapiedra, director de ATADI EMPLEO y ATADI INNOVA, junto a un remolque cargado de fruto. “Es aceite que se recoge con personas con discapacidad”, subraya.

El aceite de ATADI es, además, un proyecto compartido. En él trabajan codo con codo las personas de los distintos servicios de la entidad. “Es un producto transversal en el que participan todos los usuarios del grupo ATADI”, destaca Cantalapiedra.

Más allá de los kilos recogidos, estas jornadas tienen un valor que no se pesa en la báscula. Las personas con discapacidad de ATADI y en riesgo de exclusión de ATADI INNOVA forman parte de una de las tradiciones que mejor definen al Bajo Aragón, trabajan en equipo al aire libre y ven cómo su esfuerzo se convierte en un producto con nombre propio.