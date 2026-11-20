Más de 240 vehículos seminuevos se exponen este fin de semana en el Recinto Ferial de Alcañiz. Las puertas del XV Salón del Vehículo de Ocasión se han abierto este viernes por la tarde y se trata de una cita que ha logrado consolidarse como referente. En esta edición, 12 concesionarios de Alcañiz y la comarca del Bajo Aragón han llenado el espacio con vehículos de todas las marcas seminuevos y con precios muy competitivos.

Se trata de una de las ferias con mayor actividad comercial, ya que el año pasado se vendió el 30% de los vehículos expuestos, lo que supuso unas ventas por valor de 1,2 millones de euros. "Las cifras del año pasado fueron muy buenas y este fin de semana esperamos superarlas, o al menos igualarlas", ha señalado la concejal de Ferias, Belén Adán. Además, ha explicado la importancia de estos eventos para la economía de Alcañiz: "Durante estos días vienen muchas personas de pueblos de alrededor y de toda la provincia. Esa gente come, consume y hace compras en el comercio local. Esto ayuda a dinamizar el tejido empresarial local".

Este evento es uno de los más esperados del territorio para quienes buscan cambiar de coche a un precio más asequible. A primera hora de la tarde de este viernes, recién estrenada la feria, varios vehículos ya lucían el cartel de 'vendido'. No es para menos, porque los concesionarios ofrecen grandes marcas, con unos precios más asequibles y para ello hay 12 expositores de Alcañiz y el Bajo Aragón: Autersa, Automóviles Mariano Sánchez, Rimauto, Automóviles & Talleres Andrés, Alcomotor, Autotalleres Torres, Talleres Gaibar, Alcañiz Automoción, RvMotor, Grupo Esbacar, Besgimotor y Nayper Motor.

"Hemos elegido una serie de coches y tienen un precio especial. Hay algunos que tienen un descuento de mil euros y otros de 800 euros", ha detallado Manolo Edo, gerente de Rimauto en Alcañiz. Además, ha señalado que se trata de un evento en el que "hay que estar". "En la tienda puedes ver vehículos de ocasión, pero aquí ofrecemos precios especiales", ha asegurado Edo. Entre sus vehículos expuestos ya había alguno vendido, y ha explicado que hay clientes que "vienen en buscar de algo concreto y en cuanto lo ven, se deciden".

El Salón del Vehículo de Ocasión genera un impacto más allá de este fin de semana. "Las semanas posteriores viene gente que en la feria vio algo y también conseguimos ventas", ha destacado Pablo Andrés de Automóviles Andrés. Su punto fuerte es la marca y, aunque ellos no ofrecen precios especiales, su trayectoria de más de 50 años los avala. "Nosotros tenemos los precios ya ajustados aquí en la tienda. No hacemos precios de feria, porque los precios son de mercado ya que vendemos en toda España", ha subrayado Andrés.

A pesar de que la feria ha recibido centenares de visitantes esta tarde de viernes, los gerentes de los concesionarios aseguran que "lo fuerte" vendrá el sábado y domingo. Para ello, el Recinto Ferial el sábado abrirá sus puertas de 10.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00, mientras que el domingo el horario será de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. El acceso al espacio será gratuito.

Todos los detalles se han podido conocer en el programa en directo emitido por Radio La Comarca y conducido por Lidia Olivares desde el lugar y junto a Miguel Ángel Estevan, alcalde de Alcañiz, Belén Adán, concejal de Ferias, Inmaculada Díaz, de la Cámara de Comercio, Pablo Andrés, Arturo Gaibar, Manolo Edo, Chencho López y Alberto Bescós.