Prevenir los incendios pasa también por una correcta actuación en el monte, tanto en el que se recupera de un fuego como en el que todavía no ha sido pasto de las llamas. La peculiaridad de la provincia de Teruel es que el 66% de su superficie es forestal y, de este porcentaje, el 54% es de propiedad privada. Significa que la gestión depende de los propietarios, que aunque en algunos casos sí realizan una gestión activa porque el terreno ofrece un rendimiento económico, esto no sucede en una amplia cantidad de parcelas.

En unos casos es porque no existe tal rentabilidad y, por lo tanto, no hay interés en actuar en el terreno; pero en otros casos, es desconocimiento. «Muchas veces sí hay voluntad por parte de los propietarios pero no saben ni que lo pueden hacer ni cómo hacerlo», dice Luna Zabalza, coordinadora del CITA Teruel, que recuerda que es la gestión de los montes la que, aparte de dar un rendimiento a la propiedad, al mismo tiempo ayudan a prevenir los incendios forestales.

Una de las sendas abiertas tras la actuación en La Hoya, que permite el paso de ganado y de medios de extinción en caso de incendio. / B. Severino

Desde el Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) están impulsando las agrupaciones y asociaciones de pequeños propietarios en tres localidades turolenses como son Belmonte de San José, Arens de Lledó y Fuentes de Rubielos. El modelo en el que se basan es La Cerollera, que ya en 2021 comenzó a trazar su Asociación de Propietarios de Monte que avanza en los últimos trámites administrativos para su constitución legal. Los procesos son largos en el tiempo, en buena parte por lo costoso que resulta para los ayuntamientos localizar a todos los propietarios de cada parcela. A veces son pequeñas, de apenas una hectárea incluso.

Para disipar dudas y fomentar la participación, el CITA Teruel organizó el miércoles una visita a un monte privado en Castellote sometido a una actuación de prevención para mostrar sobre el terreno los beneficios y la comparativa con la parte en la que no se actuó. La jornada fue abierta a todas las personas interesadas y respondieron más de una treintena entre personas a título individual, ganaderos, agricultores, alcaldes y ediles, empresas madereras y personal de la administración.

«Pensamos que la solución tiene que venir de una colaboración público-privada. La gestión tiene que venir de todos, y necesitamos técnicos y administración que les pueda dar apoyo, tener empresas en el territorio que sean capaces de llevar a cabo esos trabajos, y propietarios privados que quieran comprometerse con su territorio y gestionarlo», apunta Zabalza.

La experiencia de Castellote tras el incendio de hace 30 años

Las actuaciones piloto se han llevado a cabo entre 2024 y 2025 en zonas Red Natura en el proyecto Reconecta en Castellote y La Puebla de Valverde. En el caso de Castellote, se actuó en 40 hectáreas de una finca de 65,5. La zona ardió en los grandes incendios del Maestrazgo de hace 30 años, y el fuego solo frenó al topar con árboles de gran tamaño en los que todavía se aprecia la huella de las llamas. La Hoya, que es como se llama la partida, presenta un abundante pinar de regeneración de tamaño pequeño, que tampoco es válido para biomasa. En la actuación se eliminó y se dejaron los ejemplares de mayor diámetro con el fin de «mejorar la masa forestal e intentar evitar la continuidad».

Explicación de la actuación realizada sobre el terreno incendiado hace 30 años y regenerado. / B. Severino

Alejandro Tena, técnico del CITA Teruel dio todos los detalles, ya que es la persona que también trabaja más directamente con los ayuntamientos que están tratando de impulsar sus asociaciones. «En 30 años la regeneración ha sido brutal, y se ha vuelto a ver que hay mucho peligro de incendio porque el pinar llegaba hasta la nave en la que el propietario tiene ovejas y vacas, pero ni siquiera podían entrar a pastar al monte», relata.

El año pasado se trató de hacer un aprovechamiento de la mano de Gil Forestal, empresa dedicada a la biomasa de Peñarroya de Tastavins. Se realizó hasta donde pudo llegar la maquinaria porque, tal y como contó su propietario, Ricardo Gil, aspectos como las pendientes pronunciadas son un impedimento. Además de que para continuar se precisa de mayor financiación.

Con todo, se ejecutó una limpieza cerca de los caminos para que también sirvieran de cortafuegos y como vía para que en caso de incendio puedan acceder los medios de extinción. De la necesidad de crear estas infraestructuras se hablaría después en la mesa redonda que acompañó a la jornada tras la visita al monte. El ganado ya puede acceder a las zonas en las que se actuó, perfectamente diferenciadas del área que no se ha tocado.

El ganado del propietario puede salir a pastar en la zona intervenida, y ayudar a mantenerla. / B. Severino

El ganado, clave para mantener una actuación forestal

Tena hizo hincapié en el papel del ganado. «No sirve una actuación si no va acompañada de mantenimiento que la prolongue, y la ganadería es una de las actividades que más ayudan», apunta. En el caso del piloto de Castellote, entre vacas y ovejas se mantiene el monte despejado y en las mismas condiciones que quedó tras la actuación de prevención.

Con el proyecto Reconecta terminado, el objetivo es ampliar las acciones en los pilotos con el programa Teruel Agroforestal recién iniciado. Como centro dedicado a la investigación, el CITA cuenta con un estudio sobre la efectividad de las acciones. En cuanto a la actuación en La Hoya de Castellote, este estudio recoge cinco escenarios posibles en caso de incendio y analiza parámetros como la intensidad media del fuego, propagación media, longitud de llama o el calor medio por superficie. Las gráficas, disparadas en el escenario de no haber hecho ninguna actuación, disminuyen de forma significativa en los escenarios en los que sí se ha actuado.

Se actuó en las zonas de arbolado cerca de caminos y la explotación. / B. Severino

Donde más baja la intensidad del fuego, es en el escenario que contempla que la actuación se prolongue con el pastoreo. Mientras que en caso de haber pastoreo, la intensidad sube a niveles casi del mismo escenario inicial ya que rebrotaría matorral y pinos pequeños. «Vemos que esto no solo es una actuación en prevención sino que el ganado es muy importante», incide Tena.

El estudio también realiza una simulación estimativa del aspecto económico. Cifra una inversión en prevención de unos 44.000 euros, y contempla 62.000 euros en posibles gastos de plantación en caso de que no rebrotara el arbolado por sí mismo. Cifra en 162.000 euros el valor del CO2 que se perdería en caso de incendio en 40 hectáreas. En gastos de extinción calculan unos 100.000 euros, además de la pérdida de otras variables que no se pueden calcular con dinero como sería la pérdida de biodiversidad.

Asociar a los pequeños propietarios para gestionar mejor

Con la unión de pequeños propietarios, la administración pretende hacer más sencilla la gestión para todas las partes implicadas. Confían en que del buen funcionamiento de las agrupaciones y asociaciones de La Cerollera, Arens y Belmonte más pueblos se lanzarán a promover las suyas.

Explicación de la actuación realizada sobre el terreno incendiado hace 30 años y regenerado. / B. Severino

En el caso de Belmonte, hace tres años comenzaron a plantearse qué hacer para hacer una gestión de su monte y contactaron con el CITA. «No por ganar dinero porque el pino carrasco tampoco tiene un gran valor en madera, sino para prevenir incendios y porque si no actuamos, el muérdago se están encargando solo de secar los árboles y matarlos», dijo el alcalde, Alberto Bayod. Este verano sufrieron igual que en La Cerollera y La Cañada de Verich viendo las llamas cerca con un incendio que calcinó 82 hectáreas.

«Tener el incendio en casa provocó un incremento de adhesiones a la agrupación respecto a antes del verano», apuntó. Igual que en Arens de Lledó, donde creen que se sumarán más personas en cuanto se vea movimiento tangible, siguen en la fase de localización. «Mi recomendación es que tiene que estar el Ayuntamiento para sacar adelante la documentación y trabajar con los catastros y localización de propietarios, que es lo más complicado», aconsejó.

Los pueblos que están en el proceso se encuentran con propietarios que ya han fallecido, con herederos que desconocen que poseen una parcela o, directamente sin respuesta al otro lado del teléfono. Una de las labores que hacen es de difusión para conseguir llegar al mayor número de personas con el fin de dar con todos o con la inmensa mayoría.

Bayod aportó su experiencia desde la Agrupación Propietarios de Montes de Belmonte de San José como parte de la mesa redonda que se celebró en El Rececho de Castellote, donde también se sirvió un almuerzo y se fomentó la conversación y el conocimiento entre participantes en la jornada.

En la mesa también participaron Ricardo Gil, de Gil Forestal de Peñarroya; Nélida García Sanz, jefa del Área Técnica de montes, caza y pesca del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA); Alfredo Ferrán, subdirector Provincial de Medio Ambiente del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Teruel; y Alejandro Tena, técnico del CITA Teruel. Al debate se sumaron las intervenciones del público, nutrido en parte de propietarios como los de La Cerollera, que explicaron su caso; y también ganaderos, que se reivindicaron y recordaron que, «aunque sean pocos, existen» y pueden «ayudar mucho» a la prevención de incendios.