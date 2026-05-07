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07 MAY 2026|

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Las atletas del Matarraña Team logran el bronce en el Campeonato de España de Carreras de Montaña

Varios representantes del club viajan hasta Palencia y consiguen entrar en el top 5 de la clasificación, confirmando el buen momento del club

Las atletas del Matarraña Team lograron un merecido bronce / Cedidas
Las atletas del Matarraña Team lograron un merecido bronce / Cedidas

Jesús Burgos07 05 2026

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AtletismoDeporte

El atletismo matarrañense firmó un destacado fin de semana en el Campeonato de España de Carreras de Montaña celebrado en Palencia. El Matarraña Team destacó en la Subida Vertical del sábado y en la prueba Classic del domingo. El equipo femenino logró el bronce y varios corredores terminaron entre los mejores, confirmando el buen momento del club.

Barruelo de Santullán y Brañosera acogieron la Subida Vertical. El domingo, Aguilar de Campo fue el escenario de la prueba Classic. Los atletas del Matarraña Team firmaron una actuación sólida y volvieron a mostrar su apuesta por la cantera y el talento joven.

Las mujeres lideran los resultados

La jornada del sábado dejó los mejores resultados para el club. La Subida Vertical, con 5,7 kilómetros de recorrido, permitió al equipo sumar varios podios. El más destacado llegó en la categoría absoluta femenina.

El equipo formado por Marina Albesa, Berta Comeras, Judith Soriano y Alina Echim logró el tercer puesto. Firmaron un tiempo de 2 horas, 10 minutos y 50 segundos, solo por detrás del CE Penedès y del S’Hostal Montuïri. «Todas sacaron su mejor versión y llegaron los resultados que necesitábamos», ha señalado Carlos Jávega, fundador del club.

Una de las corredoras del Matarraña Team durante la jornada del sábado / Cedidas
Una de las corredoras del Matarraña Team durante la jornada del sábado / Cedida

El conjunto también logró otros terceros puestos. Julia Elías fue tercera en sub-16 y Alina Echim repitió posición en máster 45. «Hemos conseguido resultados con una gran diferencia de edad. Eso refleja el trabajo de cantera», ha añadido Jávega. Noa Montserrat rozó el podio con una cuarta posición en sub-18. Judith Soriano también se quedó cerca del tercer puesto en sub-23.

El grupo al completo del Matarraña Team que viajó a Palencia / Cedida
El grupo al completo del Matarraña Team que viajó a Palencia / Cedida

El gran momento del club

En categoría masculina, los resultados fueron algo más discretos, aunque igualmente competitivos. El equipo formado por David Vida, Xavier Cortés y Carlos Pitarque terminó en sexta posición en la clasificación absoluta.

El mejor resultado individual fue para Jorge Vidal. El joven corredor finalizó cuarto en categoría sub-16 con un tiempo de 40 minutos y 4 segundos. «Estamos muy satisfechos de que todos nuestros corredores se movieran en el top 5», ha destacado Jávega.

El fundador del Matarraña Team durante la carrera del fin de semana en Palencia / Cedida
El fundador del Matarraña Team durante la carrera del fin de semana en Palencia / Cedida

El propio fundador del club también participó. Compitió en máster 35 y logró la sexta posición con un tiempo de 37 minutos y 38 segundos.

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