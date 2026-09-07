De las aulas al paddock: MotoStudent abre camino hacia MotoGP desde Alcañiz

El Gran Premio de Aragón no solo pone el foco sobre los pilotos y las motos que compiten en Motorland. Detrás de cada carrera trabajan cientos de ingenieros, técnicos y especialistas que hacen posible el funcionamiento de uno de los campeonatos más exigentes del mundo. Con esa realidad como punto de partida, MotoStudent ha aprovechado la cita mundialista de Alcañiz para acercar a los jóvenes las diferentes vías que pueden conducirles hasta la industria del motorsport.

La iniciativa impulsada desde Technopark ha reunido las experiencias de dos profesionales vinculados de diferente manera con este ámbito: Adrià Castilla, Data Engineer de KTM Factory Racing en MotoGP, y Alfonso Cartujo, participante en la primera edición de MotoStudent y actual Sporting Director de MotoGP Sports Entertainment Group. Sus trayectorias muestran dos caminos distintos hacia la élite de la competición, pero con varios elementos en común: la formación, la experiencia práctica y las oportunidades que aparecen durante los primeros pasos de una carrera profesional.

Del aula a un box de MotoGP

Adrià Castilla trabaja actualmente como ingeniero de datos en KTM Factory Racing, dentro del paddock de MotoGP. Su experiencia permite mostrar una parte de la competición que rara vez aparece ante las cámaras: la de los profesionales que analizan datos, desarrollan soluciones y trabajan para extraer el máximo rendimiento de cada motocicleta.

Castilla recuerda todavía la emoción de sus primeros momentos dentro del Mundial. «Yo recuerdo la cantidad de fotos que me hacía, no para mandarlas, sino para mí mismo, cuando me veía vestido de MotoGP. Es una cosa que incluso ahora me sigue emocionando», explica. Su trayectoria pone sobre la mesa la importancia de las decisiones adoptadas durante la etapa formativa, las primeras experiencias laborales y el aprendizaje acumulado hasta alcanzar una estructura oficial del campeonato.

De MotoStudent a la organización del Mundial

El segundo protagonista es Alfonso Cartujo, que participó en la primera edición de MotoStudent, celebrada entre 2009 y 2010, y que actualmente ocupa el puesto de Sporting Director de MotoGP Sports Entertainment Group.

Cartujo destaca especialmente el componente práctico que ofrece una competición universitaria como MotoStudent. «Hay libros de dinámica de motos, de motores… pero aprenderlo de primera mano y, sobre todo, fabricarlo tú, para mí es una experiencia que muy poca gente tiene la oportunidad de hacer; no es lo mismo verlo que hacerlo y al final te enseña muchísimo», señala.

Su trayectoria es también un ejemplo de la evolución que pueden experimentar los estudiantes que participan en este tipo de proyectos. MotoStudent nació como una competición en la que universitarios de diferentes países afrontan el reto de diseñar, desarrollar y construir una motocicleta de competición, pero con el paso de los años se ha consolidado también como punto de encuentro entre universidades, empresas y futuros profesionales. Miles de estudiantes han participado desde entonces en las diferentes ediciones de una iniciativa que tiene en Motorland y Technopark uno de sus principales puntos de referencia.

Tecnología para el Mundial desde Alcañiz

El entorno tecnológico del circuito aragonés mantiene, además, una relación directa con el motociclismo mundial durante todo el año. Una de las empresas instaladas en Technopark es Externpro, encargada de trabajos relacionados con la gestión y el mantenimiento de los motores utilizados en la categoría de Moto2 del Campeonato del Mundo.

A ello se suma la actividad del Laboratorio de Impacto del Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) de la Universidad de Zaragoza, también ubicado en Technopark. El centro desarrolla proyectos relacionados con la seguridad y la tecnología aplicada al motorsport. El laboratorio cuenta con acreditación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM) para realizar trabajos de homologación de barreras de protección para circuitos y de cascos destinados a pilotos. Estas actividades permiten que parte de la tecnología y el conocimiento necesarios para la competición internacional se desarrollen desde el entorno de Motorland Aragón.

Nuevos perfiles para una industria en transformación

El sector de la movilidad y de la competición atraviesa, al mismo tiempo, una profunda transformación tecnológica. La electrificación, los combustibles sostenibles, la digitalización y la incorporación de nuevas herramientas están modificando los perfiles profesionales que demanda la industria.

La Fundación Moto Engineering Foundation (MEF), responsable de MotoStudent, trabaja en la adaptación de sus proyectos y laboratorios a estas nuevas necesidades. Entre sus instalaciones se encuentra el banco de potencia, destinado a facilitar experiencias formativas directamente relacionadas con los retos que se encuentran los futuros ingenieros en el ámbito profesional. La propia competición MotoStudent también ha ido incorporando en sus diferentes ediciones nuevas tecnologías, categorías y desafíos ligados a la sostenibilidad y a los cambios del sector.

El objetivo, defienden desde la organización, va más allá de construir una moto y ponerla en pista. Se trata de enfrentar a los universitarios a problemas reales, permitirles trabajar con tecnologías utilizadas en la industria y ofrecerles una primera experiencia que pueda abrirles las puertas de su futuro profesional