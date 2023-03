Avanzan las obras de reforma de la TE-V-3341 entre Arens de Lledó y Calaceite con la construcción de un nuevo tramo

La Diputación Provincial de Teruel inició hace varios días los trabajos de construcción de una nueva plataforma en la carretera TE-V-3341 que comunica Arens de Lledó con la carretera autonómica A-1413, en las proximidades de Calaceite. La institución provincial está actuando en un tramo de 500 metros de longitud situado en mitad del trayecto entre el núcleo urbano de Arens y la citada carretera autonómica. La puesta en marcha de la nueva calzada está prevista para el próximo verano y permitirá eliminar varias curvas de reducido radio, constituirá una mejora en la seguridad y cónfort y la calzada ganará una considerable anchura respecto a la situación actual, donde en algunos tramos apenas pueden cruzarse dos vehículos de grandes dimensiones con normalidad.

Se trata del cuarto tramo en el que la DPT actúa en los últimos 5 años. Esta nueva fase constituye la continuación de los otros tres tramos, de algo más de 2 kilómetros de longitud, en los que la institución provincial actuó en los últimos años. No obstante quedarán pendientes de actuación algo más de 4,5 kilómetros restantes hasta la citada A-1413. En este caso todavía no existe proyecto. «Estamos satisfechos por la reforma de este nuevo tramo. Creemos que el proyecto de la distancia que queda hasta la carretera de Calaceite a Cretas no se demorará demasiado», explicó Xavier Cortés, alcalde de Arens de Lledó.

«Necesitamos que ejecuten el asfaltado definitivo»

Desde el municipio pidieron que se deposite una capa asfáltica definitiva en los más de 2 kilómetros que se han venido reformando en los últimos años. A pesar de ser objeto de actuación, los últimos tramos de carretera ejecutados cuentan con un asfalto provisional de tipo frío y la calzada presenta frecuentes baches e irregularidades. El mal estado de la vía podría incluso impedir la celebración de una prueba de descenso de skate a nivel internacional y que está prevista para este verano. «Confiamos en que se actúe lo antes posible. El estado actual de la nueva carretera nos condiciona en muchos aspectos’, añadió Cortés.

Aspecto de uno de los tramos que se ejecutaron entre 2019 y 2021 y que continúan pendientes de aplicación del asfalto definitivo./ J.L.

Desde DPT confirmaron que está prevista la aplicación de una «capa de regularización» de 3 y 5 centímetros de espesor, al objeto de regularizar las, añadieron, deformaciones existentes. En las zonas donde existe una gran deformación se realizará previamente una mejora del firme mediante la sustitución de los últimos 30 cm de firme con Zahorra Artificial. Además se procederá a pintar la señalización horizontal.