La avenida Aragón ya es de un solo carril en Alcañiz para ampliar terrazas

La avenida Aragón se ha convertido en una vía de un solo carril de sentido ascendente para dotar de mayor espacio a viandantes y destinan uno de los carriles y parte de antiguas zonas de estacionamiento a terrazas de los bares, restaurantes y cafeterías de la numeración impar, quedando las aceras libres para el paso de personas.

Se ha repintado la zona azul de aparcamiento en batería, que desde este jueves se vuelve a cobrar y sustituye a las anteriores en fila, lo que ha permitido ganar alrededor de 12 nuevas plazas de estacionamiento limitado.

El Ayuntamiento alcañizano ha adoptado estas medidas una vez iniciada la Fase 2 de Transición a una nueva normalidad con un doble objetivo: habilitar mayor espacio para el paso de viandantes -con lo que éstos pueden transitar con mayor distancia entre ellos- y permitir que el comercio pueda disponer de suficiente espacio al aire libre para atender a sus clientes, sea en terrazas y veladores de bares y restaurantes o en las colas de espera para acceder a determinados establecimientos. Con esta medida, se pretende ayudar a la dinamización del sector, uno de los más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia por Covid-19.

La concejal de Comercio, Irene Quintana, explicó este jueves en nota de prensa que irán mejorando poco a poco la delimitación de espacios y este fin de semana los bares de la zona podrán sacar sus terrazas y empezar a funcionar.

Por el momento, las delimitaciones serán provisionales a la espera de que la próxima semana lleguen los 179 new jerseys que el Ayuntamiento ha adquirido para la avenida y que posteriormente se podrán utilizar en otras actuaciones. Se ha escogido un modelo que se llena de agua y no el típico de hormigón por lo que es más sencillo su almacenamiento y transporte. También se emplearán nueve maceteros del Cuartelillo que, al estar cerrado por obras, no se estaban utilizando.