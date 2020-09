El Ayuntamiento de Alcañiz cede espacios municipales a los colegios y refuerza la limpieza ante el comienzo del curso escolar

Los Colegios públicos de Infantil y Primaria de Alcañiz ya están preparados para afrontar la «nueva normalidad» del curso escolar. Juan Sobrarias, Juan Lorenzo Palmireno, Emilio Díaz, así como la Escuela Infantil La Selveta han contado con la actuación del Ayuntamientro de Alcañiz para adecuar varios espacios interiores, reforzar las tareas de limpieza y desinfección así como poder hacer uso de espacios municipales, para un desarrollo óptimo de la actividad escolar. Después de haber mantenido una comisión de educación este viernes por la mañana, el Consistorio ha detallado las principales actuaciones llevadas a cabo. «No vamos a escatimar en medios ni en las medidas que hagan falta para que el curso escolar se desarrolle con la mayor normalidad posible dentro de nuestras competencias, y creemos que estamos preparados para esta vuelta al cole siendo conscientes de que la situación puede cambiar y que estamos con mucha incertidumbre», ha indicado Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz.

En concreto, el Ayuntamiento ha cedido a los centros Palmireno y Emilio Díaz espacios municipales para poder desarrollar los recreos. El Palmireno va a hacer uso del parque infantil de la Avenida Aragón en horario lectivo de 11.00 a 12.00. «Se va a poner un cartel que lo anuncie para que la gente no vaya al parque en este tramo de tiempo», ha indicado el alcalde en rueda de prensa. Por su parte el colegio Emilio Díaz contará con instalaciones municipales del polideportivo que se encuentran en espacios abiertos como las pistas de tenis y la pista roja. «El protocolo en espacios abiertos es distinto al de los espacios cerrados. Estas instalaciones les permitirá darles más uso y van a desarrollar parte de sus recreos para mayor seguridad», ha indicado el primer edil.

Por otra parte, la brigada municipal ha procedido a la retirada de parte del mobiliario– estanterías y muebles no prescindibles- en los colegios Palmireno, La Selveta y Emilio Díaz, el cual se trasladó a dependencias municipales, donde permanecerá a lo largo de todo el curso. Así los centros contarán con un mayor espacio interior para la gestión de su alumnado.

La segunda tarea ha consistido en «atender a las necesidades de limpieza» de los diferentes centros educativos. Así, se reforzará este servicio durante las horas lectivas. Baños, recreos y pasillos por donde transcurre un número elevado de alumnos, serán desinfectados repetidas veces al día. En los centros Juan Sobrarias y Palmireno una persona se encargará de la limpieza durante cuatro horas por la mañana, además de la limpieza ordinaria de por la tarde donde se desinfectan todas las instalaciones para el día siguiente. Por su parte, el colegio Emilio Díaz contará con una persona de refuerzo por la mañana durante dos horas y media y por la tarde se va a aumentar el personal de limpieza debido a sus grandes dimensiones. «La prioridad es extremar las actuaciones para proteger a toda la comunidad educativa», ha explicado María Milián, concejal de Participación Ciudadana.

Por su parte en los centros de las pedanías de Valmuel y Puigmoreno, se reforzará el servicio de limpieza y desinfección con frecuencia diaria durante las tardes. Por las mañanas se hará desinfección de baños así como el mobiliario de los recreos.

En cuanto a la Escuela Infantil La Selveta, dependiente del Ayuntamiento, se ha contratado un servicio de catering, se ha habilitado varios espacios en el interior y se contempla la posibilidad de aumentar el personal, con un trabajador más, durante los horarios del comedor. Se han ocupado todas las plazas y el centro cuenta con 48 alumnos y también hay una lista de espera. En cuanto a la limpieza, la escuela infantil contará con un servicio de cuatro horas diarias durante las mañanas, del cual se encargará una persona. «Entendemos que aunque sea mucho más pequeño las necesidades de los niños de 0 a 3 años requieren mucha más atención». Por las tardes se aplicará la limpieza ordinaria con la que cuenta el centro normalmente.

En el caso de la Escuela de Música con horario lectivo de tarde, también se intensificará la limpieza con frecuencia diaria durante una hora a cargo de una persona. Cada vez que los grupos cambien de aula se desinfectarán sillas, atriles y el suelo de madera. Por otra parte, la limpieza oridinaria del centro se realiza por las mañanas en horario no lectivo.

«Tenemos claro que a partir del 14 de septiembre, cuando empezarán todos los centros con todo el alumnado, será cuando podamos ver si hace falta reforzar más las medias», ha dicho Milián. De hecho, una vez empezado el curso con el alumnado completo el Ayuntamiento volverá a tener otra ronda de contactos con los equipos directivos para consensuar más medidas en caso de que fuera necesario.

La cuantía económica para todas estas actuaciones todavía no está calculada. El Consistorio ha apuntado que habrá una modificación de contrato con la empresa encargada de la limpieza. «Próximamente se formalizará la modificación, no vamos a escatimar en la limpieza porque es una obligación cumplir con los protocolos», ha resaltado Milián. El Gobierno de Aragón transfiere anualmente una cantidad específica destinada a este servicio. «Entendemos que este año se va a aumentar esta cantidad, no sé si superaremos los gastos pero si no es suficiente esa cuantía usaremos fondos de otras partidas que no se están utilizando y haremos la modificación presupuestaria que haga falta», ha explicado Urquizu.