El Ayuntamiento de Andorra aprueba un presupuesto de 13 millones, un 35% más que el año anterior

El Ayuntamiento de Andorra ha aprobado este viernes un presupuesto de más de 13 millones para trabajar lo que queda de año. En cuanto a los presupuestos consolidados, que son aquellos que agrupan los ingresos y gastos gestionados por parte del Ayuntamiento y de sus entidades, como son en este caso los patronatos de cultura y turismo y de deportes, las cuentas suman una cuantía de 13.008.385. Este contundente importe deriva de unos ingresos de 12.689.085 de presupuesto de la entidad municipal, sumándole los 98.060 euros ingresados por el Patronato de cultura y los 794.350 euros que ingresa el Patronato de Deportes. A esta suma se le resta 1.455.110 euros de transferencias corrientes.

La cuenta contó con los apoyos de PSOE, PAR y el Partido Popular se abstuvo y no estuvieron presentes los concejales de Ciudadanos, Izquierda Unida y Elijo Andorra. Andrés González se ausentaba por motivos de salud, los dos concejales de Izquierda Unida por motivos laborales y el concejal de Elijo Andorra alegó que no asistía al pleno porque se le había facilitado el borrador de presupuestos y convocado la sesión plenaria con poco tiempo y no podía cuadrar su agenda.

En su intervención, el alcalde de Andorra, Antonio Amador, comenzaba por agradecer al equipo de gobierno y a los técnicos de secretaría e intervención el trabajo desarrollado para poder presentar los presupuestos. También tenía palabras de agradecimiento para los grupos de la oposición todas las aportaciones realizadas para poder sacar adelante los presupuestos y la disposición mostrada a que se celebrara el pleno. El alcalde declaraba que “el equipo de gobierno ha aceptado todas las propuestas que han aportado los miembros de los grupos de la oposición, igual que se ha hecho en años anteriores” incluso remarcaba que en algunas de las propuestas se ha destinado más cuantía de la solicitada por los concejales de la oposición. Algunos de estos ejemplos, era la partida destinada a juventud que se ha mejorado hasta los 40.000 euros; o el presupuesto destinado a mejorar la comunicación entre los ciudadanos y el ayuntamiento, dependiente a la Concejalía de Ventana Ciudadana.

“Nos encontramos ante el mayor presupuesto que se ha aprobado en Andorra” y explicaba que “a pesar de que no lo parezca, son unas cuentas basadas en el principio de «prudencia»”, ya que los ingresos que percibirá el consistorio están perfectamente estudiados y avalados por intervención y los diferentes técnicos municipales en cada una de sus aéreas y “Garantizan, ante todo, la estabilidad económica y la buena salud de las arcas municipales”.

El hecho de que los presupuestos de este año se hayan incrementado en más de cuatro millones de euros, se debe a que, tal y como se preveía, llegarán al consistorio algo más de 3 millones de euros de Impuestos sobre Construcciones, Instalaciones y Obras correspondientes a la instalación de parques fotovoltaicos y las labores de desmantelamiento de la Central Térmica, todo esto, sin tener en cuenta los ingresos que supondrán los arrendamientos de terrenos y la futura implantación de nuevas empresas que están proyectadas.

En cuanto a los gastos, el alcalde quiso destacar que en el Capítulo 1, referente al personal, se ha iniciado con la regularización de estas plazas y puestos que según Amador “hace tantos años se encontraban en situación irregular y se han contemplado aquellos puestos que se habían obviado y que debían estar contemplados en la Relación de los Puestos de Trabajo”.

En cuanto a las cuentas del Capítulo 2, relativo a los gastos corrientes de bienes y servicios, se ha explicado que este se ha tenido en cuenta el incremento del precio de las materias primas que se está sucediendo actualmente. También se hacía referencia a la reducción de costes que supone el nuevo contrato de limpieza de dependencias municipales, la nueva adjudicataria comenzará el servicio en el mes de septiembre. También se incidía en las mejoras que se llevarán a cabo en relación con un nuevo pliego de telecomunicaciones que permitirá un ahorro en la factura telefónica y de internet o las medidas que se desarrollaran en términos de eficiencia energética en edificios públicos y el alumbrado público.

El presupuesto también presenta un incremento de más del doble de la cuantía destinada al Capítulo 6 respecto al pasado ejercicio, en el que se contempla la partida de las inversiones dotada con 2.554.000 euros. Las partidas más cuantiosas en el apartado de inversiones son las relativas a la Mejora de edificios varios, para lo que se destinan 500.000 euros; para la ampliación del edificio de la Residencia Los Jardines se han presupuestado 450.000 euros. En estos presupuestos se han previsto 200.000 euros para mejora de vías públicas y, además, cuentan con partida propia las mejoras de la calle la Loma y las mejoras en la Avenida Teruel, para las que se destinan 200.000 y 385.000 euros, respectivamente. Para mejora de otras infraestructuras se destinarán 150.000 euros.

“Son unos presupuestos con un fuerte compromiso social para arropar, como hasta el momento se ha venido realizando, a todas aquellas asociaciones que lo necesiten, además de atender a las necesidades de los colegios y centros educativos de la localidad”, apuntaba el primer edil. En estas cuentas, también se apuesta por el apoyo al sector productivo, comercial y económico de Andorra. Con relación al empleo, Antonio Amador informó que “hay mucho trabajo que está en el backstage, que se podrá ir conociendo durante este año” y se conseguirá “crear esa alternativa de futuro” que necesita el pueblo de Andorra.

En su intervención, la portavoz del PP, Silvia Quílez, remarcaba que se trata de “unos presupuestos históricos” que permitirán hacer inversiones muy importantes y necesarias para el municipio, pero argumentaba que la abstención de su grupo en la votación se debía a que los presupuestos han salido adelante en julio, y no a principios de año. Aún así, tendía sus manos para ayudar a ejecutar todas las inversiones contempladas en las cuentas para este 2022.