El Ayuntamiento de Calaceite reparte 1.320 mascarillas entre sus vecinos

El Ayuntamiento de la capital cultural del Matarraña repartirá un total de 1.320 mascarillas entre todos sus habitantes. El equipo municipal elaboró la semana pasada unos lotes, 1.200 para adultos y 120 para niños, que contienen una mascarilla, con un pequeño manual y unos guantes. Además a los más pequeños se les entrega un diploma para felicitarles por su comportamiento. El reparto de mascarillas comenzó hace varios días y a lo largo de esta semana se finalizará con el objetivo de llegar a todos los hogares y familias calaceitanas.



Todo ello después de que el consistorio se pusiese en contacto con con Mercedes Insa, de la tienda Ropas de Pueblo, en Alcañiz. El Ayuntamiento recibió la semana pasada las mascarillas procedentes de la tienda textil alcañizana. Todo ello fue posible a través de la plataforma ‘Más que un aplauso’, impulsada por la joven vecina de Torre del Compte, Esther Villoro. La iniciativa surgió con el objetivo de apoyar y mejorar el trabajo de los sanitarios. Desde el consistorio, explicaron, decidieron buscar la manera de poder abastecerse de este tipo de material. «Lo cierto es que como ayuntamiento nos sentimos bastante desamparados por parte de las instituciones a la hora de conseguir material sanitario. Hemos de agradecer tanto a Mercedes como a ‘Más que un apaluso’ toda la colaboración», manifestó Carlota Núñez, alcaldesa de Calaceite.

Lo cierto es que Calaceite, con sus 1.000 habitantes, no ha registrado, hasta el momento, ningún caso de infección por coronavirus. Sin embargo desde el consistorio continúan extremando la precaución. Por ello recordaron nuevamente a los segundos residentes y visitantes que no está permitido viajar a las segundas residencias. Uno de los colectivos más vulnerables se encuentra en la Residencia de Mayores San Roc que, de igual modo, se mantiene a salvo del virus. «Tenemos que seguir extremando las medidas de seguridad. Es cierto que no tenemos constancia de ningún caso, pero somos una población envejecida y muy vulnerable y no podemos ahora dar al traste con todo el trabajo que se ha hecho en las últimas semanas», añadió Núnez.

De igual modo el Ayuntamiento calaceitano valoró la posibilidad de facilitar el acceso a la red de Internet a todos aquellos alumnos del colegio público y que, hasta el momento, no tenían acceso online. Tras valorarlo con el centro educativo -que ha apoyado a distintas familias facilitándoles equipos informáticos-, el consistorio decidió hacerse cargo de la red wifi de uno de los casos detectados de falta de acceso a la red.