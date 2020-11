El Ayuntamiento de Caspe apuesta por priorizar la mejora del acceso a El Dique desde la N-211

El gobierno municipal de Caspe ha querido aclarar la razón por la que los compañeros del PSOE y Chunta Aragonesista no apoyaron el proyecto presentado por Ciudadanos en las Cortes de Aragón de un proyecto de movilidad en la zona de El Dique de Caspe. Según cuenta Rafael Guardia, primer teniente de alcalde de CHA: “La construcción de un andador en paralelo a la A-230a es un proyecto interesante pero que no se podrá llevar a cabo, debido a las prioridades presupuestarias, en el corto plazo”. De la misma forma opina la alcaldesa de Caspe, Pilar Mustieles: «Esta obra es totalmente inviable en este momento, supondría una inversión de 600-700.000 que a día de hoy no podemos asumir».

“En esta situación tan complicada de crisis provocada por el covid-19, existen otras prioridades para el consistorio”, explica Guardia, quien aclara que se ha trasladado al director general de Carreteras del Gobierno de Aragón, Bizén Fuster, la necesidad de actuar para adecuar el firme de la carretera A-230a, pero que en estos momento no ve adecuada la firma de un convenio para crear el andador.

Mustieles recuerda que desde el consistorio también se ha contactado en varias ocasionescon la Consejería de Vertebración de la DGA, a la que pidieron que arreglasen el tramo en concreto y que hicieran las mejoras que considerasen pertinentes.

Además, ambos representantes municipales aseguran que la construcción del andador requeriría expropiar terrenos, lo que supondría “un coste demasiado alto para las arcas municipales”. Además, ha aclarado que “para acceder desde la A-230a a la urbanización hay que atravesar la presa de El Dique, que actualmente es propiedad privada”.

En este sentido, el teniente de alcalde ha señalado que la entrada a la urbanización El Dique se realiza a través de la carretera nacional N-211 y que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno de España. «Desde el Ayuntamiento de Caspe se lleva años alertando de su peligrosidad y reclamando su mejora, así como la de las curvas del tramo de la Valcuerna, entre Caspe y Mequinenza, donde se han producido varios accidentes mortales», recuerda Guardia.

«Se están iniciando una serie de trámites para actuar sobre la N-211 con el Ministerio, hay que garantizar que el acceso al Poblado de Pescadores se haga desde la carretera oficial, estamos muy pendientes de la evolución de este proyecto e informaremos a los ciudadanos de cualquier novedad», concluye Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe.