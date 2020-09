El Ayuntamiento de Andorra junto al Centro de Salud, Policía Local, Guardia Civil y Protección Civil han lanzado este martes un mensaje institucional en el que han comunicado que en la localidad- con más de medio centenar de positivos en una sola semana y con un refuerzo policial para evitar que la situación vaya a más– ya existe transmisión comunitaria y que un 70% de los contagiados son asintomáticos por lo que ha hecho especial hincapié en que ante cualquier síntoma se llame al médico y en la importancia de no relajarse en el uso de la mascarilla en las distancias cortas.

Ana García, enfermera del Centro de Salud, ha asegurado que los más de 50 casos confirmados con prueba PCR aunque «no son un porcentaje significativo en el cómputo global de la población» sí que les hacen reflexionar sobre qué ha pasado para pasar de no tener prácticamente contagios a más de medio centenar. “Muchos de los casos vienen determinados por personas mayores a los que tenemos que visitar en su domicilio porque presentan síntomas agudos de insuficiencia respiratoria y cuando llegan al Hospital les sale la PCR positiva. Cuando investigamos su entorno hayamos uno o dos casos que generalmente son asintomáticos. El 70% son asintomáticos ¿Qué significa? Que mucha gente habrá contagiado y no es consciente”, ha apuntado García.

La enfermera ha pedido que ante cualquier síntoma sospechoso de covid se llame al centro de salud porque aunque estos problemas no son graves por sí solos, si no se aíslan y les realizan la PCR pueden estar muchos días contagiando a sus allegados. “No hacemos la PCR por gusto sino para diagnosticar, no puede ser que alguien se enfade”, ha recalcado.

También ha incidido en que la población sale de casa con la mascarilla pero se “relaja” en la distancia corta y no es consciente de que “un café o un vermú son suficientes para contagiar”. “Tenemos casos de centros de trabajo en los que, aunque guardan la distancia, se han contagiado porque no usan la mascarilla y el virus se queda ambiente. Está demostrado que tiene gran capacidad de propagación, hay muchos asintomáticos y que en el momento que te quitas mascarilla pierdes toda la protección y habiéndolo hecho estupendamente puedes llegar a contagiar a tu familia”, ha afirmado García, quien ha querido dejar claro que quiere transmitir este mensaje «no por alarmismo sino para apelar a la responsabilidad de la población y dejar claro que se puede disfrutar con la familia y los amigos pero protegidos».

Responsabilidad, civismo y solidaridad

Por su parte, el alcalde de Andorra, Antonio Amador, ha agradecido el trabajo del Centro de Salud y las fuerzas de seguridad al tiempo que ha apelado a la “responsabilidad, al civismo y a la solidaridad” de los andorranos para que la transmisión del covid no vaya a más. “Está en nuestras manos ser conscientes de que estamos en unos días normales, no en fiestas. Debemos evitar todo lo que facilite la propagación del virus y ser responsables tomando medidas en cuanto notemos cualquier síntoma compatible con el coronavirus”, ha afirmado.