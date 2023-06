Azcón no ve «insalvable» lograr el sí del PAR, pero reivindica un gobierno en «solitario»

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, no ve «insalvable» alcanzar un pacto de gobernabilidad con el PAR, pero ha reivindicado, tras la reunión mantenida este martes en las Cortes de Aragón, su intención de gobernar en «solitario». Para ello, se creará una comisión de negociación, en la que se abordarán los seis puntos planteados por los aragonesistas para dar el «sí» a los populares.

Uno de los puntos clave es el «no» al trasvase, con el que Azcón se ha comprometido. «Va a haber un gobierno que no tenga dudas respecto a lo que hay que hacer con el agua», ha apostillado, al tiempo que ha recalcado su apuesta por el pacto del agua, el impulso de infraestructuras, pero «en ninguno de los casos habrá trasvase».

Esta cuestión choca con el planteamiento de Vox, la otra formación con la que se está negociando la investidura, y sin entrar al fondo de la cuestión, Azcón ha asegurado que en el gobierno «moderado y de equilibrio» que quiere alcanzar, habrá que buscar «puntos de encuentro». «Llegar a acuerdos significa ceder. Para nosotros es irrenunciable la posición respecto al Ebro«, ha enfatizado.

Otro de los puntos de conflicto entre el PAR y Vox es el apoyo a las comarcas que incluyen en la negociación la formación que lidera Alberto Izquierdo, que también abordará la defensa del sector primario con «ayudas directas a la renta y no con créditos blandos», la celebración «inmediata» de la bilateral con el Estado, las ayudas al funcionamiento y la defensa de los autónomos y las pymes.

La modificación del pliego del transporte sanitario urgente es otro de los puntos clave para Izquierdo, quien ha incidido en que si esa condición no se cumple, su partido dirá «no» a la investidura de Azcón. «Hemos puesto unas condiciones sencillas, fáciles de cumplir, que no hablan de personas sino de proyectos», ha apuntado. No obstante, no ha descartado la posibilidad de acabar entrando en el gobierno: «Cuando llegue ese río, cruzaremos esos puentes».

Tras el encuentro, que se ha dilatado durante hora y media, ha asegurado que ahora la decisión «depende de Jorge Azcón». Y, como ya había avanzado, no va a entrar a valorar quien vota sí o no. «Nos da igual lo que hagan el resto de partidos. Eso lo hacen los niños con siete años», ha recalcado en referencia a la negativa de Tomás Guitarte, líder de Aragón Existe de apoyar al PP si también lo hace Vox.

Un Aragón «con personalidad propia»

Respecto a la situación que se ha producido en Extremadura, en la que la falta de acuerdo entre PP y Vox ha dado la presidencia de la Mesa de la Asamblea al PSOE, Azcón ha asegurado que Aragón va a tomar sus propias decisiones y lo hará con «personalidad propia». «Me hubiera gustado que fuera un presidente del PP, que hubiéramos sido capaces de llegar a un acuerdo», ha reconocido Ante la posibilidad de que pudiera ocurrir en Aragón y acabara desembocando en una repetición electoral, ha puntualizado que no es lo «deseable»: «Ha habido elecciones, los aragoneses han votado y lo lógico es que haya un gobierno encabezado por el Partido Popular».

En sentido sentido, ha detallado que todavía «no se ha cerrado un acuerdo» para la formación de la Mesa de las Cortes, que se constituirá este viernes. Y ha defendido que esta negociación se llevará a cabo tras las reuniones mantenidas este martes con Podemos, PAR e IU.

Una vez concluidas, el líder de los populares no quiso «adelantar escenarios» y ha asegurado que el resultado que se obtenga será «fruto del trabajo y diálogo que se va a producir» en los próximos días. Ha especificado que se llamará a todas la formaciones que estén dispuestas a colaborar.

Azcón también ha abogado por la «discreción» en cuanto a las negociaciones referidas a la Diputación Provincial de Teruel (DPT). Por su parte, Izquierdo ha asegurado que este tema no se ha abordado en el encuentro mantenido este martes, en el que se ha abordado «lo inmediato».