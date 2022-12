El Bajo Aragón aprueba unos presupuestos de 4,5 millones para 2023

Con un montante de 4.574.661,17 euros, una cantidad que supone un aumento de casi 320.000 euros con respecto al presupuesto del año anterior, contará la Comarca del Bajo Aragón para el ejercicio 2023. Estas cuentas salieron adelante la noche de este jueves con los apoyos del equipo de gobierno PSOE-PAR y GANAR. Por su parte, el PP y el consejero no adscrito -hasta hace unos meses en Cs-, votaron en contra.

Se trata de unas cuentas «continuistas» de final de legislatura. «Es un presupuesto ajustado, aunque reitero que es también un presupuesto abierto, esperando los remanentes y también el ajuste de servicio de ayuda para dependientes. Con nuevas incorporaciones podremos completar todo el capítulo 4, atender algunos proyectos de los delegados y también podemos pensar en algún proyecto común si fuera posible», defendió la consejera de Hacienda, la socialista Mariví Alloza. La consejera destacó dos cuestiones que se plantean en el presupuesto. Por una parte, unos ingresos que no han aumentado al mismo ritmo que los gastos en estos últimos años. «Hemos tenido que hacer frente a las subidas salariales, la de combustibles o nuevas necesidades mientras los ingresos permanecían congelados». Por otra parte, «seguimos dotando el área de empleo sin ser nuestra competencia, una apuesta que ha venido siendo apoyada por todos nosotros».

El Partido Popular votó en contra por dos motivos principalmente. El fundamental, es porque presenta 53 partidas abiertas con 100 euros a la espera de remanentes. El segundo motivo se debe al informe negativo de Intervención. «Hay partidas que vienen de Gobierno de Aragón, que no están completas con la dotación presupuestaria, y fue un poco un toque de atención para todos porque quizá hay que tomar medidas de cara a futuros presupuestos», dijo el portavoz del PP, José Miguel Celma. Lo dijo en referencia a poner de relevancia la importancia de las Comarcas en unos tiempos en los que «parece que empiezan a verse como algo que no tienen excesiva importancia», y a reivindicar «una subida de las cantidades acordes y en relación a los costes que genera la prestación de los servicios». Es el caso del RSU, cuyo coste para combustible se ha multiplicado notablemente, así como en Ayuda a Domicilio. «Cada comarca tiene una orografía, unas distancias diferentes y no se puede medir con el mismo rasero», añadió y reivindicó que el Gobierno de Aragón «cumpla».

Para Celma, presentar unos presupuestos «con 53 partidas abiertas con 100 euros a ver qué ocurre para poderlas dotar y si no, tirar de remanentes, en ninguna entidad es admisible». Recordó que 2023 es año electoral y que no se permite el uso de remanentes hasta marzo y solo hasta abril en el inicio de la campaña electoral. «En consecuencia, vamos a tener un mes que, o hacemos un pleno diario para hacer modificaciones, o hacemos dos cada semana», concluyó.

El presupuesto en partidas y áreas

Los ingresos se reparten en las tasas, que se aplican a servicios de ayuda a domicilio, transporte social adaptado, maquinaria y actividades deportivas y suponen un total de 77.462,50 €. Las transferencias corrientes suponen 4.297.198,67 €. Proceden del Gobierno de Aragón 2.209.891,30 euros para administración general y 138.950 € de aportación finalista para acción social. La encomienda de gestión para el servicio de ayuda a domicilio para la dependencia asciende en este momento a 375.060 €. También se firmaron convenios con el IAM y el IASS por un valor de 163.450 € o se tiene la aportación del Gobierno de Aragón para la oficina de información al consumidor. Consideran una subvención del INAEM por 8.106 € para la contratación de la AEDL. Y también una subvención de la DPT por 75.000 euros para destinar a arreglos de caminos.

Otra parte importante de ingresos en este capítulo llega de la aportación de los ayuntamientos por los servicios prestados de residuos, acción social o deportes. Este año se ha subido la aportación de los ayuntamientos para acción social 1 € por habitante «aunque recordaremos que su aportación final al servicio todavía bastante más baja que en comarcas vecinas», añade. También se han ajustado las tasas de RSU y de deportes. En este capítulo también se reflejan aportaciones del consorcio agrupación número 7 y sobre todo de ECOEMBES por un valor de casi 90.000 €. Finalmente, de Transferencias de capital, la Comarca recibirá 200.000 euros del FITE para turismo.

En cuanto a los gastos, la cifra total se reparte por capítulos en los siguientes porcentajes:

Capítulo 1, personal , supone el 73,90%. Este año se ha tenido en cuenta un 2,5 % de incremento en los salarios

, supone el 73,90%. Este año se ha tenido en cuenta un 2,5 % de incremento en los salarios Los gastos del capítulo 2, gastos corrientes , supondrán el 20,07 %

, supondrán el 20,07 % El capítulo 3 dedicado a gastos financiero es del 0,14%

es del 0,14% El 1,40% se destina para el capítulo 4 de transferencias corrientes .

. Y un 4,49 % para el capítulo 6 de inversiones

Estos gastos repartidos en áreas, para deuda pública se presupuesta una cifra de 6.410,93 euros, dedicada sobre todo a la partida de otros gastos financieros. Para el área de Protección Civil se han presupuestado 8.086 euros, destinados al gasto de los vehículos así como al convenio con la agrupación de voluntarios Salvamento Bajo Aragón. Por lo que se refiere al servicio de residuos, se estima un gasto de 466.889,82 euros, un 10,21 % del presupuesto. Por lo que se refiere a personal, se ha pensado en garantizar las sustituciones de las vacaciones de verano. Se ha ampliado la partida de mantenimiento y conservación de los contenedores a instancias del PP en 2.500 €. No se admitió la enmienda que se refiere a limpieza de contenedores y se seguirá con el contrato firmado que implica tres limpiezas al año. Tampoco se ha considerado dotar por ahora la partida de campaña de concienciación y cartelería. «Por supuesto que el servicio de RSU siempre puede ser mejorado y agradecemos sus propuestas que tendremos en cuenta a lo largo del año», dijo Alloza.

En cuanto a la Asistencia Social Primaria, se sigue «apostando un año más» y se propone destinar 2.328.167,96, casi el 51% del presupuesto a falta de la dotación completa de convenios por la misma cantidad que en el actual presupuesto. Desde la Comarca se presta el servicio de ayuda a domicilio, el de ayuda a domicilio para dependientes, transporte social adaptado, el servicio de guardia para atender casos extraordinarios de urgencia, el plan corresponsable, el programa SPAIS para la integración de colectivos con exclusión social, la atención de menores afectados por abusos sexuales o servicios de terapeuta, educadoras o psicóloga.

Se mantendrán los mismos convenios que se venían firmando con distintas entidades que abarcan las necesidades sociales del territorio: Atadi, Afedaba, Abattar, Asapme, AECC, Cruz Roja y Cáritas y Atención temprana, «que esperamos dotar con las mismas cantidades que venían siendo habituales». Y este año se suma el convenio con la asociación Las Cañas.

Se han dotado las ayudas de urgencia con 35.000 €, 10.000 euros más que en la propuesta inicial superando una enmienda del grupo no adscrito (hasta hace unos meses, Ciudadanos) y «pensando en aumentarla según necesidades». Se han restado de 1000 a 100 la partida de proyectos comunitarios a petición del PP, «pensando también que esta partida ha sido muy poco utilizada en los últimos años».

Respecto al área de Fomento de Empleo, como apuntó Alloza, «nos esforzamos porque esta institución colabore en la creación de empleo, aunque como ya he dicho no es competencia directa de la comarca». Para ello, seguirán contando con los servicios de una AEDL. De entrada no se cuenta con los servicios de una brigada comarcal, «dado que la experiencia de este año no ha sido todo lo positiva que hubiéramos deseado». Desde la institución se solicitó y presupuestó un taller de empleo para monitores deportivos compuesto por 10 alumnos, 2 docentes a tiempo completo y una enfermera docente durante un mes. Este taller no ha sido concedido. «Puesto que esta notificación es provisional hemos optado por dejarlo en el presupuesto y si definitivamente es así utilizaremos los 20.000 € que habíamos destinado de fondos propios para llevar a cabo otro proyecto», anunció la consejera de Hacienda. A propuesta del PP se sumaron 2223,46 € a la partida de Gastos diversos, promoción de empleo para dedicarlos a la dinamización de espacios coworking Bajo Aragón.

En el área de Promoción Cultural y del Patrimonio, se han destinado al principio del presupuesto 77.756,35 € y 17.894,74 € respectivamente. En cultura se destinarán 40.000 € al programa Culturalia como en otras ocasiones. También continuarán los programas de Clásicos itinerantes y actividades culturales ‘Made in Bajo Aragón’. Para convenios y subvenciones se pretende destinar la misma cantidad que en años anteriores por lo que se dejan abiertas las partidas para dotar con remanentes los convenios con los centros de estudios del territorio. Seguirá el apoyo a las bibliotecas con 20.000 euros, habrá subvenciones para recreaciones históricas, y también convenios a entidades únicas en el territorio como son el Centro Buñuel Calanda, el Parque cultural del Maestrazgo, el Festival de cortos de Valdealgorfa y la Ruta del Tambor y Bombo y Asociación Caliu para las alfombras de serrín de Aguaviva. «No hemos tenido en cuenta la propuesta de Ganar de dotar ahora una parte de Bibliocom porque pensamos dotarla íntegra en marzo», explicó la consejera.

En Patrimonio se mantienen el concurso de fotografía y el de relatos cortos. Seguirá el proyecto para la difusión de nuestro patrimonio este año en torno a la cultura del olivo y se organizará una exposición de este tema.

Por lo que se refiere a Promoción y Fomento del Deporte, su presupuesto es de 241.053,35 €. Se seguirán prestando los mismos servicios. El grupo Ganar planteaba la incorporación de un trabajador a media jornada. «Aunque estaríamos de acuerdo no tenemos tasa de reposición por lo que partiríamos con un reparo de intervención. Lo que sí hemos hecho es sumar 6000 € a la partida trabajos realizados por otras empresas con la finalidad de poder contratar una empresa para poder prestar el servicio de actividades en momentos puntuales».

Promoción Turística cuenta con un presupuesto de 273.985,35 € que se destinarán a mantenimiento de senderos, redacción de proyectos, promoción turística, o cursos y jornadas. «Recordamos que la Comarca tiene la competencia de la coordinación de las oficinas de turismo, no así de la gestión que corresponde a los ayuntamientos, que se lleva a cabo en forma de cursos de formación, jornadas y reuniones, visitas o promoción», dijo Alloza. Al mismo tiempo, se continúa con los puntos de información turística en lugares que desde el área se consideran estratégicos como son La Mata, Belmonte de San José y Aguaviva de julio a octubre. Por este motivo no se atiende la enmienda del PP referente al proyecto de difusión y gestión oficinas de turismo. Se mantendrá el convenio con la Asociación de Turismo del Bajo Aragón, así como con el consorcio vías verdes de Aragón, dotado por primera vez con 8000 euros. Por lo que se refiere a la concesión del FITE de 2020 por un valor de 200.000 € se destinará a dos proyectos como son Armonatura y Bike Lovers Bajo Aragón.

Para el arreglo de los Caminos Vecinales se han destinado 123.649,57 euros, lo que supone un 2,70 % del presupuesto. Su dotación es muy parecida a la de pasados años. Se firma un convenio con la DPT por valor de 75000 €.

Por lo que se refiere a Órganos de Gobierno, se destinará a esta área la cantidad de 160.492,22 euros, un 3,51% del total de presupuesto, 1,3 % menos que el año pasado. En la actualidad el vicepresidente no cobra sueldo, pero sí se ha reservado estos años aproximadamente un tercio pensando en que José Manuel Insa dejara este puesto y fuera ocupado por otra persona. No obstante, 2023 es año de elecciones, y el vicepresidente ha expresado su intención de acabar legislatura, por tanto se restan tanto el salario como la Seguridad Social correspondientes a 7 meses de las partidas de retribuciones y Seguridad Social, lo que supone casi 11.000 euros. 10.000 € se destinarán a incrementar las ayudas de urgencia.

En las enmiendas de todos los grupos se solicita dejar sin dotar este sueldo. Por parte del grupo no adscrito se pedía también una rebaja de la partida de asistencia cargos electivos a órganos colegiados pero, desde el equipo de gobierno recordaron que la propuesta del grupo de gobierno rebajaba ya esta partida en 13.000 €.

Una partida que Ganar también ha solicitado eliminar es la aportación a los grupos políticos comarcales, que no se atendió «porque el resto de grupos sí la consideran necesaria». «Hemos bajado 3.000 € de la partida de promoción comarcal atendiendo una enmienda del PP, un tema con el que no estamos del todo de acuerdo por la necesidad de hacer llegar a la población las noticias de la comarca pero la hemos admitido este año por lo difícil que es ajustar las enmiendas», añadió la consejera.

En cuanto a la Administración General, supone un 10,20 % del gasto, estando dotada esta partida con 466.421,55 euros. En este apartado se había incluido una inversión de 6000 euros para la instalación de rejas de seguridad en las ventanas de la cuarta planta pero se baja a 100 € «para poder atender enmiendas de Ganar y del PP y la aumentaremos más adelante con remanentes».

El área de Participación Ciudadana cuenta con 55.714,15 euros. Sigue la misma dotación para los programas comarcales de juventud. Continuará el concurso de grafitis y el Talent Show y se abre una nueva partida que se llama Convocatoria Concurso Talentos en Gira.

En la sesión plenaria también se añadieron las propuestas extrapresupuestarias que llegaron desde Ganar. Por un lado, una Declaración institucional sobre la infrafinanciación comarcal por parte del Gobierno de Aragón. Por otro lado, negociación en el marco de la Comisión de Hacienda para la incorporación de partidas procedentes de remanente de tesorería.

Respecto a la primera, desde el equipo de gobierno explicaron que el pasado viernes se celebró una reunión entre Comarcas y DGA en la que se trató el tema de la financiación de las comarcas. «Iremos viendo los resultados de estas conversaciones y según los mismos no descartamos atender esta propuesta», anunció Alloza. En cuanto a la segunda propuesta, también instó a esperar: «Una vez sepamos los remanentes que vamos a poder utilizar hay que tener en cuenta que hay que completar todas las partidas que han quedado abiertas pero sin dotar. Hecho esto por supuesto que podamos valorar la posibilidad de llevar a cabo otras propuestas».