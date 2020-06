Todos los municipios aragoneses han celebrado este sábado 27 de junio a las 12.00, a propuesta del Gobierno de Aragón, un acto unitario en homenaje a las víctimas de la pandemia del coronavirus, a los ciudadanos y a los profesionales que han estado en primera línea de la crisis sanitaria.

El homenaje, denominado ‘A los que nos faltan’, pretende lanzar un mensaje de unidad y de compromiso a través de 731 carrascas (símbolo de la identidad de Aragón, vinculado al pasado y presente) que se han plantado a la vez, en cada una de las localidades de la comunidad, como expresión de pacto, de lealtad y de libertad y con la colocación de una placa conmemorativa de cerámica, todo ello proporcionado por el Gobierno de Aragón.

La carrasca es un árbol resistente, fuerte y abundante en todos los territorios de España. Con él todos los aragoneses manifiestan su solidaridad, afecto, hermandad y causa común y desde este sábado con este acto, se convierte en el mejor testimonio de unidad.

En Caspe y Alcañiz

El homenaje en Caspe se ha celebrado en los jardines de la Glorieta de Alfonso XIII, sin público y con un reducido número de asistentes, como consecuencia del retroceso de la comarca a la Fase 2 por el reciente brote de coronavirus. El acto ha contado con la presencia de la corporación municipal y una pequeña representación de los de profesionales y ciudadanos que han entregado su esfuerzo al servicio de toda la sociedad: personal sanitario, Guardia Civil, Policia Local, Servicio de Bomberos, Protección Civil y trabajadores municipales.

Homenaje en Caspe.

La alcaldesa, Pilar Mustieles ha dedicado el acto a todas las familias que han perdido a un ser querido: “La pandemia ha causado mucho dolor y pérdidas irreparables, nuestra ciudad no ha sido inmune y una vez superados estos meses de incertidumbre, ha llegado la hora de expresar a los familiares de nuestros vecinos fallecidos nuestro apoyo y cariño”.

También se lo ha dedicado a los profesionales y voluntarios que han sido esenciales durante el estado de alarma: “el agradecimiento, a todos los profesionales de diferentes ámbitos de nuestro entramado público y privado que se han esforzado por el bien común”.

Mustieles ha hecho entrega de la carrasca al Coordinador del Centro de Salud, Miguel Guiu, en representación de los sanitarios, quien una vez plantada, ha descubierto la placa conmemorativa. La Concejal de Servicios Sociales, Alicia Clavería, ha leído un texto de Manuel Vilas, Premio de Las letras Aragonesas, escrito para su lectura en todos los municipios y tras las palabras finales de la Alcaldesa, Pilar Mustieles, el músico José Vicente Garcia ha interpretado al clarinete la pieza musical “Green Leeves” (Hojas verdes) con la que ha finalizado este emotivo acto.

Un sencillo homenaje con el que la sociedad caspolina, representada por la corporación, ha querido arropar a todas las familias que han sufrido la pérdida de un familiar o amigo y además, mostrar su agradecimiento a todos aquellos que a través de su trabajo o desde sus hogares, de forma personal o colectiva, han formado parte de la importante red de solidaridad desplegada en nuestra localidad.

Los homenajes a las víctimas del Covid 19 se han extendido por todo Aragón, este sábado al mediodía, con el fin de expresar el recuerdo y la solidaridad hacia todas las personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos a causa de esta crisis sanitaria. Los 730 municipios de la comunidad han seguido un patrón común con la plantación de una carrasca y la colocación de una placa conmemorativa.

En Alcañiz, el acto se ha celebrado este mediodía en la plaza de la Constitución, con la representación de los principales colectivos que han estado en primera línea en la batalla contra el Covid-19- ha estado presente el director del Hospital de Alcañiz, representantes de la Guardia Civil, Policía Local, Bomberos y la Brigada Municipal-, además de algunos familiares de las víctimas. El acto ha contado con las presencia de las personas “precisas y necesarias” y no ha sido multitudinario por “prudencia”, tal como ha destacado el primer edil, Ignacio Urquizu.

Representantes políticos y de servicios públicos, contemplando la plantación de la carrasca en Alcañiz./I.M.

Precisamente ha sido él el encargado de dar comienzo al protocolo marcado para el homenaje. Tras la plantación de la carrasca y la colocación de la placa, el jefe de la Policía Local de Alcañiz, Pedro Obón, ha procedido a la lectura del escrito en memoria de las víctimas, el mismo que se ha leído en todos los municipios de Aragón.”Todos hemos sufrido tres meses de angustia y de dolor, donde la esperanza también se abría paso en medio de la enfermedad, del confinamiento y de la pandemia. Nadie estaba preparado para esto, el primer pensamiento es para todos aquellos que han perdido algún ser querido, estas muertes nos tocan el corazón”.

En su intervención el primer edil ha mostrando “su agradecimiento” en primer lugar a los familiares de las víctimas. Urquizu ha aludido a la “memoria y el recuerdo” en su honor. “Aquellas personas que tienen una víctima muy cercana sienten la soledad muy próxima, pero esa ausencia se llenará con el recuerdo”, ha destacado. El alcalde ha querido referirse a la soledad, recitando unos versos del famoso autor Mario Benedetti. ”Sé que no ha sido fácil despedirles en estas circunstancias, ha sido muy difícil, y el recuerdo siempre va a estar ahí”, ha recalcado.

Los colectivos de los servicios públicos, cuyos representantes han estado presentes, también han recibido el agradecimiento del alcalde. “Hacía prácticamente 100 años que nuestra sociedad no se enfrentaba a una crisis de estas características y tenemos que sentirnos muy orgullosos de nuestra Policía, de nuestra guardia civil, de nuestros sanitarios, de nuestros bomberos y de los trabajadores municipales, que han velado estos tres meses por nuestra seguridad”, ha destacado.

También ha habido mención a la solidaridad de todas las entidades y agentes sociales que han “trabajado sin parar”. “Nos tenemos que sentir orgullosos de todos y de lo que han hecho. En el recuerdo de esta crisis sanitaria estarán las víctimas pero también el trabajo de la sociedad”.

Urquizu también ha agradecido a todos los grupos políticos, cuyos representantes no han faltado. “Han estado la altura de la ciudad de Alcañiz”, ha recalcado. “Como representantes han estado ayudando y controlando cuando era necesario, pero sobre todo sé que han estado tan preocupados como nosotros por todo lo que había que hacer para que esto saliera bien”.

Al cierre del homenaje el alcalde ha recordado que la lucha de “una sociedad cohesionada” todavía continúa. “La crisis sanitaria no ha terminado, no sabemos a qué nos enfrentamos, no sabemos qué va a suceder dentro de tres meses por lo tanto estamos siendo lo más prudentes posible dentro de las circunstancias económicas y sociales”, ha dicho. Esta ha sido una jornada para recordar el dolor, el trabajo y el sacrificio que deja tras de sí el Covid 19. “Nuestras libertades se pusieron a prueba y la sociedad ha sido capaz de renunciar a algunos de sus derechos para que todos en su conjunto estuviéramos mejor”, ha concluido Urquizu.

Carrasca en Utrillas

Utrillas también ha plantado una carrasca en memoria de las víctimas del coronavirus con la presencia del alcalde y los concejales del consistorio minero junto con algunos vecinos de la localidad. La plantación ha sido realizada por Lucía y María, dos niñas que junto a Fina, una persona mayor, simbolizan la vida, mientras que la carrasca representa fuerza y resistencia, siendo todo el conjunto un emotivo acto de solemnidad.

Tras plantar la carrasca se ha puesto una placa conmemorativa y los concejales y asistentes han realizado la lectura de diversas citas en memoria de todas las víctimas. El acto se ha realizado en el campo de tiro del Club de tiro Santa Bárbara, ubicado en el Pozo Santa Bárbara dentro del Parque Temático de la Minería y el Ferrocarril.

Utrillas y más en concreto el pozo de la localidad es donde se inició la actividad minera a principios del siglo XX, significando el desarrollo industrial de la provincia de Teruel.

En la capital aragonesa

El presidente Lambán y el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, han sido las autoridades que han presidido el acto de la capital aragonesa, celebrado en la Plaza de la Ciudadanía y en el que han participado el hijo y nieta del primer fallecido por covid en Aragón, residente en Sierra de Luna.

Carlos y Ana Aranda han representado a todas las familias y han sido los encargados de recibir los símbolos comunes de este homenaje, un brote de carrasca y una placa de cerámica de Muel, donde reza: “La ciudadanía unida en recuerdo de las víctimas de la pandemia COVID-19. Esta carrasca simboliza la memoria que arraiga y crece con nosotros y que debemos vivificar entre todos. Aragón, a los que nos faltan”.

En su discurso, el Presidente de Aragón ha expresado, además de su respeto y solidaridad con las familias de las víctimas, su gratitud a todos aquellos profesionales que ha sido servicios esenciales durante los peores momentos, desde los sanitarios, a los servicios de limpieza, a los profesionales de la cadena alimentaria o las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías locales, UME; etc. “En definitiva, a toda la sociedad aragonesa en su conjunto”, de quien ha resaltado su sustancia moral “irrepetible”, su calidad humana y creatividad.

Por ello, ante una malla “tupida y fuerte” en 731 municipios, ha emplazado, por respeto a la víctimas, a adquirir 3 compromisos: estar unidos, pues de la crisis no se sale ni por la derecha ni por la izquierda sino mirando juntos al frente; a la responsabilidad individual para ser responsables para no enfermar ni enfermar a nadie, “porque no podemos ser responsables solo cuando se nos confina, sino que ahora es más importante que nunca demostrarlo”, y, en tercer lugar, “el compromiso con nosotros mismos, para y ser cada día mejores al servicio de Aragón. “Seamos resposables y cada vez mejores”, ha pedido Lambán.

Tras la plantación de estos brotes, en casi todos lugares se ha leído el mismo texto que ha aportado Manuel Vilas, premio de las Letras Aragonesas que, en Zaragoza, ha sido leído por la actriz aragonesa, Luisa Gavasa.

El sencillo y emotivo acto de homenaje ha finalizado con las palabras del alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y una pieza de Ara Malikian que, con una pieza de producción propia. Tras el repicar atronador de los tambores al inicio, el violín de Malikian, ha reflejado la esperanza. El acto ha tenido como hilo conductor del relato los versos del himno de Aragón, que han sido leídos por un relator, el veterano periodista, Lisardo de Felipe.

El acto, que ha sido replicado en todo el territorio, fue ideado por el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMCP). Este sábado, casi todos los municipios aragoneses han respondido al llamamiento, convocados con los mismos símbolos que se han facilitado al efecto: una carrasca, un texto y un testimonio común.

En Zaragoza han asistido representantes de todos los partidos políticos y del Gobierno de Aragón, de los agentes sociales, del mundo de la empresa y la sociedad civil. En las capitales de Huesca y Teruel han participado, respectivamente, el vicepresidente Arturo Aliaga y la consejera de Presidencia, Mayte Pérez.