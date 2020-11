El Bajo Aragón Histórico se solidariza con las víctimas de la violencia de género y clama por su erradicación

El Bajo Aragón Histórico ha celebrado este miércoles la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer a pesar de las circunstancias de pandemia que se están viviendo. Cientos de vecinos han salido a las calles o se han manifestado a través de las redes sociales con el objetivo de solidarizarse con las víctimas y exigir la erradicación de este problema social, que no ha cesado este 2020 sino al contrario: ya son 41 mujeres asesinadas en lo que va de año.

Por ese motivo, algunos ayuntamientos del territorio se han sumado a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y guardaron un minuto de silencio, como muestra de apoyo y solidaridad por todas las víctimas, las supervivientes y sus familias.

En el Bajo Aragón-Caspe, todos sus municipios han hecho algún tipo de acto conmemorativo, ya sea con una concentración silenciosa, la lectura de un manifiesto, o la instalación de un lazo morado o una pancarta en la casa consistorial. En la capital, la alcaldesa de Caspe y diputada delegada del Área de Igualdad en la Diputación Provincial de Zaragoza, Pilar Mustieles ha destacado «la necesidad de que las víctimas den el primer paso sin culpabilizarse, ni avergonzarse, encontrando como primera respuesta el apoyo social e institucional». También ha subrayado la importancia de la implicación del entorno ante una situación de violencia contra la mujer, «una denuncia a tiempo puede salvar más de una vida».

Por otro lado, la alcaldesa caspolina ha manifestado que «educar en la igualdad desde las escuelas y familias es fundamental para acercarnos al objetivo de crear una sociedad más justa» y, además, ha llamado la atención sobre las dificultades añadidas por el actual contexto de la pandemia: «Aún queda mucho trabajo por hacer y debemos garantizar una respuesta coordinada en la que ciudadanos y administraciones sepamos arropar a las víctimas, garantizando su seguridad y su recuperación».

Actos en Alcañiz

Una delegación de la Corporación Municipal del Ayuntamiento de Alcañiz formada por concejalas y concejales de todos los partidos con representación consistorial (PSOE, PP, PAR, Cs e IU) ha realizado un minuto de silencio por todas las víctimas de la violencia machista este miércoles 25 de noviembre en la plaza de España, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

El acto, a las 12.00, ha contado con la presencia de las y los ediles María Milián (concejala delegada de Igualdad), Irene Quintana (segunda teniente de alcalde), Kiko Lahoz (concejal delegado de Seguridad Ciudadana), Miguel Ángel Estevan y Eduardo Orrios, a quienes se ha unido el presidente de la Comarca del Bajo Aragón, Luis Peralta. Además del silencio en memoria de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, estos representantes institucionales han mostrado una pancarta y han leído una declaración alusiva a la importancia de la jornada y su reivindicación. También, en la fachada de la Casa Consistorial, luce desde este miércoles un gran lazo morado –color del movimiento feminista-facilitado por la Diputación de Teruel.

Sobre la efeméride y actos institucionales, María Milián ha comentado que desde el Ayuntamiento de Alcañiz reivindican su compromiso por la construcción de una sociedad feminista que permita que las mujeres puedan vivir sin sufrir violencias, subordinación ni explotación. La delegada municipal de Igualdad ha apuntado que el 25-N las mujeres se unen en lo que ha de ser un grito global, la reconstrucción necesaria y la construcción de una sociedad libre de violencias machistas. Ha instado a “trabajar codo con codo” con el movimiento feminista y con la aplicación efectiva de la perspectiva de género en todas las políticas públicas, instituciones y entidades.

Junto a los actos de este mediodía, el Ayuntamiento de Alcañiz ha proseguido la concienciación sobre el 25-N con la lectura de un manifiesto por parte la Comisión de Igualdad esta tarde, a las 19.00. Se ha retransmitido en abierto en el canal de youtube del consistorio alcañizano.

Cabe destacar que el Área municipal de Igualdad ha lanzado una campaña de sensibilización y concienciación social con motivo de la efeméride. Se denomina #Enconstrucción, con el subtítulo de Alcañiz libre de Violencia de Género, y está destinada a la ciudadanía en general con el objetivo principal de visualizar y educar en igualdad.

Susana Traver coloca el lazo en Torrecilla de Alcañiz

Un día antes de la conmemoración de este 25 N. la diputada de Igualdad de la Diputación de Teruel, Susana Traver, ha asistido en Torrecilla de Alcañiz a la colocación del lazo conmemorativo del 25N repartido por la institución provincial entre los ayuntamientos. Traver ha agradecido la acogida que ha tenido esta acción y ha pedido a los turolenses que conviertan esta reivindicación en la más visible de la historia tomándose una fotografía con los lazos colocados en ayuntamientos o los edificios municipales y compartiéndola en redes sociales con la etiqueta #nuestraprovinciasinunamenos.

“Con un mismo símbolo en todos y cada uno de nuestros pueblos, tendremos el reflejo de una misma lucha compartida”, ha apuntado la diputada de Igualdad de la DPT . Traver ha asegurado que su visita a Torrecilla de Alcañiz quiere ser una muestra del compromiso de la institución provincial con todos los municipios que este año sí van a poder visibilizar su rechazo a las Violencia contra la Mujer.

“A día de hoy todos y cada uno de los 236 municipios de la provincia, junto a las 10 comarcas, Subdelegación del Gobierno y Diputación tienen estos lazos para colgar en sus fachadas. Este lazo morado quiere sensibilizar a la población y hacerles entender que detrás el símbolo hay una lucha común, cada día más fuerte, frente a la violencia de género, una lacra social que no solo afecta a las mujeres sino a toda la sociedad”, ha dicho.

“Quienes niegan que el machismo mata, está condenando a las víctimas al silencio”, ha reflexionado Traver antes de asegurar que el lazo también es un símbolo con el que llegar a las mujeres que sufren la violencia de género y no se atreven a denunciar para “que vean que todos estamos ahí para apoyarlas”. De hecho, la diputada ha señalado que en los lazos se ha impreso el número 016 contra la violencia de género, un instrumento muy valioso para todos y todas las que quieren denunciar.

Por su parte la alcaldesa de Torrecilla de Alcañiz, Carmen García, ha agradecido el gesto de la Diputación porque permite al Ayuntamiento visibilizar la lucha del municipio frente a la eliminación de la violencia contra las mujeres. Ha expresado su deseo de que “en Aragón y en España, ni una menos”.

Esta acción forma parte de la campaña de sensibilización ante el 25-N con el título “Nuestra provincia sin una menos” consensuada en la recién creada Sectorial Provincial de Igualdad, en la que están representados la Diputación de Teruel, la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno y las diez comarcas de la provincia.

La diputada Traver junto a la alcaldesa de Torrecilla de Alcañiz y dos concejales./DPT

Datos del Bajo Aragón

En el caso de la Comarca del Bajo Aragón, se ha lanzado un spot a través de las redes sociales en el que un niño y una niña son los protagonistas. Su objetivo es concienciar a la población sobre esta problemática, y hacer entender a la sociedad que es un problema que nos afecta a todos.

Recuerdan desde el área de Servicios Sociales de la comarca bajoaragonesa que la atención psicológica que prestan ha llegado este año a 25 víctimas de violencia de género. No obstante advierten de que este número no refleja el total de la realidad: «No quiere decir que todas las denuncias se reduzcan a 25, el número es mucho mayor pero hay mujeres que, o bien deciden buscar atención psicológica por otro lado, o consideran que no la necesitan», explica Marisol Moragrega, psicóloga de la Comarca del Bajo Aragón.

Esboza además dos perfiles muy diferenciados entre las mujeres a las que atiende: jóvenes que son capaces de identificar que están sufriendo violencia, y otras mujeres generalmente de mayor edad que han sufrido durante muchos años los abusos hasta que dan el paso y denuncian su situación. No obstante Moragrega lanza un mensaje a todas aquellas mujeres que estén sufriendo cualquier tipo de violencia: “La información está, aquí tienes un equipo que va a apoyarte y te va a ayudar en todo lo posible, pero la decisión es tuya”.

Los más jóvenes se solidarizan en el Matarraña

En el Matarraña los alumnos del IES Matarraña de Valderrobres han escenificado el 25N con una Marea Negra. Los alumnos, alumnas y el profesorado ha acudido al centro educativo con ropa negra para simbolizar su apoyo a la jornada reivindicativa, sumándose así a otros centros educativos de Aragón.

«No hemos podido llevar a cabo ninguna otra actividad y por ello queríamos escenificar nuestro apoyo y aportar nuestro granito de arena para que no tengamos que lamentar ni una sola víctima más», ha explicado Pepa Nogués, coordinadora de Igualdad del IES. De igual modo la práctica totalidad de las plazas de los cascos urbanos matarrañenses han instalado el gran lazo violeta, respaldando así la convocatoria.

Declaración Institucional en el Pleno de la DPT

La Diputación de Teruel ha aprobado este miércoles en pleno una declaración institucional con el lema “Nuestra provincia sin una menos” en la que todos los grupos con representación en la institución provincial – PSOE, PP, PAR, Ciudadanos y Ganar Teruel-IU – han mostrado su apoyo al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora este 25 de noviembre.

Los representantes del Área de Igualdad de la Diputación Provincial de Teruel, junto a la Unidad contra la violencia sobre la mujer de la Subdelegación del Gobierno y las diez Instituciones Comarcales de la provincia, han elaborado un manifiesto que han apoyado todos los grupos.

Precisamente, la colaboración institucional es una de las cuestiones que ha destacado el presidente Manuel Rando durante la comparecencia ante los medios de comunicación, a través de “una delegación propia, con Susana Traver al frente” y tras la puesta en marcha de esta delegación “los resultados se están viendo”. Y ha destacado además el acuerdo de todos los partidos en la institución, así como “la importancia de la educación, en las familias, los centros educativos y la sociedad: la educación en valores, la educación en igualdad y la coeducación”.

El objetivo era doble: recordar a las mujeres que han perdido la vida como consecuencia de la violencia de género a manos de sus parejas o exparejas, y en algunos casos la de sus hijos e hijas; y unirse al resto de organizaciones y colectivos sociales que expresan públicamente su rechazo más absoluto a la violencia de género, “siendo ésta la manifestación más cruel y extrema de la desigualdad entre los hombres y las mujeres”.

El manifiesto recoge datos significativos, empezando por las 1.072 mujeres asesinadas en España desde 2003, pero también, según el estudio elaborado por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género sobre los primeros 1.000 casos de víctimas mortales por violencia de género en España, otras cifras que tienen que movernos a la acción. Así, una víctima de violencia de género tarda una media de 5 años en denunciar el maltrato y que poco más de la cuarta parte de las mujeres asesinadas había interpuesto una denuncia 2 previa. Otro triste dato es que el 75 % de las mujeres asesinadas eran madres (y en lo que va de año 23 menores han quedado en situación de orfandad).

Aunque se han producido asesinatos machistas en todas las provincias, se constata que en torno al 70% de los casos ha tenido lugar en pueblos o ciudades de menos de 100.000 habitantes, por lo que es necesario redoblar los esfuerzos en el ámbito rural para que las mujeres se sientan apoyadas y protegidas. El manifiesto concluye recordando a las 39 mujeres y 3 menores asesinados en lo que va de año.

Minuto de silencio celebrado a las puertas de la DPT por el 25N./DPT

Acto en la Delegación del Gobierno en Aragón

Por su parte, el presidente de la Diputación de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, ha participado en el minuto de silencio que ha tenido lugar este mediodía en la Delegación del Gobierno en Aragón con motivo del Día Internacional Contra la Violencia Hacia las Mujeres.

El acto ha estado presidido por la delegada del Gobierno, Pilar Alegría, y a él ha asistido también el Justicia de Aragón, Ángel Dolado, entre otras autoridades.

El Gobierno de Aragón ha participado en los actos del 25-N con un manifiesto que llama a combatir una lacra «intolerable para la convivencia». La consejera de Presidencia ha destacado que ha sido un año “muy complicado” en este ámbito por el coronavirus y por “el afloramiento de actitudes machistas en primera línea de la política”

Desde el Ejecutivo aragonés se ha anunciado que se va a impulsar una evolución en el sistema judicial Avantius que va a tener una aplicación directa en la lucha contra la violencia machista, ya que por un lado agilizará la tramitación de los datos proporcionados por las víctimas y al mismo tiempo permitirá trazar retratos más concretos sobre el perfil de estas mujeres.

La jornada dedicada al 25-N ha comenzado con un acto principal, celebrado en el Edificio Pignatelli. Como punto de partida, ocho mujeres representativas de la sociedad aragonesa han leído en un vídeo el manifiesto del 25-N, que ha llamado a “seguir trabajando para acabar con un legado vergonzante asentado en las entrañas de nuestra sociedad”.

Pese a los avances registrados, el texto ha instado a continuar esta labor: “Ninguna otra generación de mujeres debe verse obligada a admitir que su voz sea aplastada por la pervivencia de estereotipos negativos sobre su género. Es un hecho intolerable para la convivencia”. A esto ha seguido el minuto de silencio, en el que han estado presentes entre otros el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán; la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales, Mayte Pérez, y la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, María Goikoetxea.

Para terminar, la bailarina Laura Bailón ha protagonizado una ‘performance’ alegórica. Tras este acto ha tenido lugar la rueda de prensa, en la que Pérez y Goikoetxea han presentado el balance de datos sobre la violencia machista en lo que va de año.

Más llamadas al número 900

Las llamadas a la línea 900 -gratuita, que funciona 24H los 365 días del año, que no deja rastro y que es atendida por profesionales- han registrado un fuerte aumento, al pasar hasta el 30 de septiembre de 2.983 a 3.850 en el mismo periodo del año pasado, un 29% más.

A su vez, las comunicaciones por motivos concretos de violencia machista han subido de 1.194 a 1.803, un aumento del 51%. “En el periodo más duro del encierro se volvía más complicado levantar el teléfono, al estar las mujeres confinadas con sus agresores”, ha evidenciado María Goikoetxea.

Respecto al motivo de las llamadas, en primero lugar está el maltrato físico, con 1.035 comunicaciones este año (un 13,3% menos que en 2019). A esta causa le sigue la violencia psicológica (928, un 13,2% más) y la agresión sexual, donde se ha pasado de 76 a 88 llamadas, un incremento del 15,8%. En este último caso, la directora del IAM ha recordado que “más del 80% de los violadores son conocidos por la víctima”, lo que debe llevar a “poner en marcha los mecanismos para su detección precoz”. Esta es la línea que sigue la asesoría de atención a delitos sexuales en jóvenes de entre 14 y 30 años impulsada junto al Instituto Aragonés de la Juventud y presentada este mismo martes.