Actualizado 19:47

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

05 JUN 2026|

Actualizado 19:47

Un cortometraje da voz al alumnado del Colegio Gloria Fuertes de Andorra para reflexionar sobre la discapacidad y la inclusión

Lola Oriol y Joaquín Macipe, coordinadores del proyecto, esbozaron los objetivos de este trabajo y pusieron en valor el trabajo realizado por los estudiantes

Presentación del corto con el alumnado del Gloria Fuertes de Andorra./ CEEP Gloria Fuertes
Presentación del corto con el alumnado del Gloria Fuertes de Andorra./ CEEP Gloria Fuertes

La COMARCA05 06 2026

Comentar

Andorra

Cultura y Ocio

El alumnado del Programa de Cualificación Inicial del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, presentó este jueves junto a los coordinadores del proyecto Joaquín Macipe, profesor de plástica, y Lola Oriol, tutora del grupo, en el Espacio Escénico de Andorra un emotivo cortometraje que recoge, desde su propia mirada, experiencias, reflexiones y sentimientos relacionados con la discapacidad, la inclusión y la participación en la vida educativa y social.

La obra audiovisual “Así cuentan…todos cuentan” nace con el objetivo de dar voz a los estudiantes, mostrando cómo viven su día a día, cuáles son sus inquietudes, los retos que afrontan y las oportunidades que esperan en el futuro para desarrollarse plenamente como miembros activos de la comunidad. A través de testimonios y mensajes cargados de sensibilidad, el cortometraje invita a la reflexión y promueve una sociedad más inclusiva, respetuosa y consciente de la diversidad.

La presentación reunió a familias, profesionales del centro, miembros de la comunidad educativa y amigos del colegio. Lola Oriol y Joaquín Macipe, coordinadores del proyecto, esbozaron los objetivos de este trabajo y pusieron en valor el trabajo realizado por el alumnado. Seguidamente el público asistente pudo disfrutar de 20 minutos de emociones, reflexiones y pensamientos de los alumnos y alumnas. Para concluir, el alumnado participante pudo contestar al público en sus dudas y reflexiones sobre el documental.

Desde el centro educativo se destaca que este proyecto ha supuesto una valiosa oportunidad de aprendizaje, expresión y crecimiento personal para el alumnado, que ha participado activamente en las distintas fases de creación y producción del cortometraje.

La directora del centro y tutora del grupo, Lola Oriol, ha expresado su más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la realización de este proyecto y su presentación pública. En primer lugar, al alumnado, verdadero protagonista de esta iniciativa, por su implicación, valentía y generosidad al compartir sus vivencias. También a las familias, por su apoyo constante y su confianza en el trabajo educativo desarrollado. Asimismo, agradece la colaboración del equipo de profesionales que han acompañado el proceso creativo, así como al Espacio Escénico de Andorra por facilitar un espacio para la celebración de este acto.

Finalmente, el centro reconoce el respaldo de todos los miembros de la comunidad educativa que han contribuido a que este proyecto se convierta en una herramienta de sensibilización, visibilización y promoción de una educación basada en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.

NOTICIAS RELACIONADAS

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Apadrinaunolivo.org inaugura en Oliete un nuevo espacio de catas y actividades en su almazara

La entidad cierra la II Semana del Medio Ambiente con una nueva sala destinada al oleoturismo, la divulgación ambiental y la puesta en valor del olivar tradicional

Comentar

Apadrinaunolivo.org inaugura en Oliete un nuevo espacio de catas y actividades en su almazara

Oliete se planta ante la basuraleza y se libera de más de 5 kilos de plásticos y envases

FOTOGALERÍA. La localidad se suma a '1m2 contra la basuraleza', una iniciativa a nivel nacional impulsadas por SEO/Bird Life y Ecoembes, en unas jornadas enmarcadas en la Semana del Medio...

Comentar

Oliete se planta ante la basuraleza y se libera de más de 5 kilos de plásticos y envases

A por el primer chapuzón: ¿Cuándo abren las principales piscinas bajoaragonesas?

Las primeras instalaciones en inaugurar la temporada estival han sido las de Alcañiz y Maella, que han abierto sus puertas este sábado

Comentar

A por el primer chapuzón: ¿Cuándo abren las principales piscinas bajoaragonesas?

Los Falsarios

RESEÑA. Una celebración de la inteligencia, de la literatura como impostura feliz y del irresistible impulso humano de inventar mundos

Comentar

Los Falsarios

Julián Casanova conquista el cómic con ‘España partida en dos’: «En historia todo es refutable, pero con erudición, no con charlas de cuñado en el bar»

El libro del historiador se adapta a novela gráfica en los 90 años de la guerra. Miguel Casanova es el guionista y Carles Esquembre, el ilustrador

Comentar

Julián Casanova conquista el cómic con ‘España partida en dos’: «En historia todo es refutable, pero con erudición, no con charlas de cuñado en el bar»

Millán Salcedo, Jadei y zarzuela, entre las propuestas de este verano para los castillos de Valderrobres y Albalate

PROGRAMACIÓN. El Festival de los Castillos incluye 11 fortalezas aragonesas por las que pasarán todo tipo de disciplinas artísticas del 19 de junio al 6 de septiembre

Comentar

Millán Salcedo, Jadei y zarzuela, entre las propuestas de este verano para los castillos de Valderrobres y Albalate
Periódico del Bajo Aragón Histórico