Un cortometraje da voz al alumnado del Colegio Gloria Fuertes de Andorra para reflexionar sobre la discapacidad y la inclusión

El alumnado del Programa de Cualificación Inicial del Colegio Público de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra, presentó este jueves junto a los coordinadores del proyecto Joaquín Macipe, profesor de plástica, y Lola Oriol, tutora del grupo, en el Espacio Escénico de Andorra un emotivo cortometraje que recoge, desde su propia mirada, experiencias, reflexiones y sentimientos relacionados con la discapacidad, la inclusión y la participación en la vida educativa y social.

La obra audiovisual “Así cuentan…todos cuentan” nace con el objetivo de dar voz a los estudiantes, mostrando cómo viven su día a día, cuáles son sus inquietudes, los retos que afrontan y las oportunidades que esperan en el futuro para desarrollarse plenamente como miembros activos de la comunidad. A través de testimonios y mensajes cargados de sensibilidad, el cortometraje invita a la reflexión y promueve una sociedad más inclusiva, respetuosa y consciente de la diversidad.

La presentación reunió a familias, profesionales del centro, miembros de la comunidad educativa y amigos del colegio. Lola Oriol y Joaquín Macipe, coordinadores del proyecto, esbozaron los objetivos de este trabajo y pusieron en valor el trabajo realizado por el alumnado. Seguidamente el público asistente pudo disfrutar de 20 minutos de emociones, reflexiones y pensamientos de los alumnos y alumnas. Para concluir, el alumnado participante pudo contestar al público en sus dudas y reflexiones sobre el documental.

Desde el centro educativo se destaca que este proyecto ha supuesto una valiosa oportunidad de aprendizaje, expresión y crecimiento personal para el alumnado, que ha participado activamente en las distintas fases de creación y producción del cortometraje.

La directora del centro y tutora del grupo, Lola Oriol, ha expresado su más sincero agradecimiento a todas las personas e instituciones que han hecho posible la realización de este proyecto y su presentación pública. En primer lugar, al alumnado, verdadero protagonista de esta iniciativa, por su implicación, valentía y generosidad al compartir sus vivencias. También a las familias, por su apoyo constante y su confianza en el trabajo educativo desarrollado. Asimismo, agradece la colaboración del equipo de profesionales que han acompañado el proceso creativo, así como al Espacio Escénico de Andorra por facilitar un espacio para la celebración de este acto.

Finalmente, el centro reconoce el respaldo de todos los miembros de la comunidad educativa que han contribuido a que este proyecto se convierta en una herramienta de sensibilización, visibilización y promoción de una educación basada en la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto a la diversidad.