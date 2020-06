El Bajo Aragón se vende como destino «seguro» para el turismo post Covid

El sector turístico bajoaragonés se mantiene a la espera de que se recupere la movilidad en todo el país para iniciar una temporada estival incierta pero que esperan con muchas ganas después de estos meses con sus habitaciones vacías. Todos coinciden en que es una incógnita cómo se comportará el turismo pero que los ciudadanos tienen ganas de salir de casa y el Bajo Aragón Histórico es un destino «seguro» que cumple todos los requisitos de lo que se espera para el turismo este verano. Está cerca de casa (su cliente potencial es valenciano, catalán y madrileño) en pueblos pequeños, por lo que se garantiza la distancia social y se evitan aglomeraciones; y en pleno contacto con la naturaleza.

Precisamente, la asociación Turismo Bajo Aragón prepara una campaña para venderse fuera de la zona como un «territorio seguro» para las primeras vacaciones post Covid. Quieren promocionarse en Cataluña y Valencia, donde tienen a sus clientes potenciales; y también en Zaragoza por la proximidad aunque saben que los maños siguen tendiendo a viajar a Huesca. Para ello, la asociación prepara una propuesta para obtener una ayuda económica de una línea de subvenciones que acaba de presentar el Gobierno de Aragón.

En el Bajo Aragón reconocen que tenían puestas bastantes expectativas en la desescalada y por el momento no se están cumpliendo. Habían empezado a recibir reservas con cuentagotas que se están anulando. «Creemos que hasta que no termine el estado de alarma no reservarán. Teníamos clientes que pospusieron su visita a julio o agosto pero las nuevas reservas no están entrando y las que llegan en el transcurso de las semanas se cancelan», explica la gerente de la asociación, Nieves Ballestero.

Una situación, la que relata, que mantiene al sector en una «incertidumbre total». Reconocen que no quieren ser negativos pero saben que el año será «complicado». «Pensábamos que al final del verano podría arreglarse pero vemos que será difícil», apunta. Tampoco ayuda la incertidumbre de no saber al detalle en qué condiciones podrán abrir y si al 100% de su capacidad o entrar que espaciar el periodo entre la entrada y la salida de cada cliente.

Otra cuestión es que quieren «cuidar» a sus vecinos, por lo que las casas rurales aún no han abierto sus puertas hasta que la situación sanitaria no se normalice más y en cambio sí se ha levantado la persiana en Alcañiz, Calanda y Alcorisa. Por el contrario, los bares de las localidades más pequeñas los bares sí han tenido más facilidades para adaptarse a la nueva normalidad. «En los grandes es más complejo porque tienen más espacio y más trabajadores. La incertidumbre ocasiona que no los puedan sacar aún del ERTE», precisa.

El Matarraña ya recibe llamadas

En la comarca bajoaragonesa más turística, el Matarraña, la mayoría de establecimientos aún se encuentran cerrados a la espera de que se abra la movilidad por todo el país ya que sus principales clientes son catalanes y valencianos.

Según explica la presidenta de los Empresarios del Matarraña, Marta Ferrás, antes había más cautela pero una vez se ha entrado en junio ya están entrando reservas para julio. «Dependerá de la evolución de los casos de coronavirus pero hay ganas de salir, sobre todo a espacios abiertos y aquí tenemos mucha naturaleza que ofrecer», afirma Ferrás.

La presidenta reivindica que los establecimientos se están encontrando con que la actividad económica de junio ha sido nula pero, sin embargo, «deben empezar a pagar cuotas de la Seguridad Social y eso tiene un impacto en la liquidez de la empresa». «Seguimos insistiendo en la flexibilidad de los ERTE porque hay que cubrir costes sin que haya ingresos», precisa.