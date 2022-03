Bajo el lema ‘renovables sí, pero no así’ más de 110 entidades exigirán en Zaragoza «otro modelo» de instalación de renovables

Bajo el lema ‘Renovables sí, pero no así’ más de 110 entidades de todo el país y un total de 15 plataformas aragonesas aglutinadas en el colectivo Alianza, Energía y Territorio -Aliente- participarán en la manifestación que tendrá lugar el domingo a las 11.30 en Zaragoza. Los convocantes pretenden mostrar su rechazo al modelo de implantación en Aragón y en el resto de la España rural de energías renovables, principalmente eólica y fotovoltaica.

Los convocantes denunciarán lo que a su juicio supone una «total» falta de ordenación del territorio, una prevalencia del criterio privado frente al interés social y público, así como una «total indefensión» ante las administraciones a la hora de poder debatir sobre la idoneidad o no de acoger polígonos eólicos y solares en los distintos territorios afectados por distintas propuestas.

De igual modo, mostrarán su malestar por lo que califican un «ninguneo» a los ayuntamientos y agentes sociales y empresariales de los territorios en los que, a su juicio, «arbitrariamente» se promueve la instalación de una central de tipo renovable. «Defendemos un modelo distribuido de renovables que sea fiel a las necesidades de los territorios y consideramos que las actuales propuestas son un brutal sobredimensionamiento y ataque a los territorios despoblados», explicó Diana Osuna, portavoz de Aliente.

La manifestación partirá de la sede de la Diputación General de Aragón en el edificio Pignatelli. A través de los paseos de María Agustín y Pamplona, tomará el Paseo de la Independencia para desembocar en la Plaza de España, que acogerá el acto central de la protesta, con la lectura de un manifiesto y con la interpretación de la canción ‘Somos’.

«Tenemos una normativa primigenia como la Carta del Paisaje del Matarraña, pero pensamos que la protección del paisaje tiene que ir más allá y por ello ya pedimos a través de una Proposición No de Ley que hubiese una ordenación del territorio», explicó Juanjo Pérez, portavoz de la Asociación Gent del Matarranya, una de las impulsoras de esta manifestación.

Los representantes de las tres provincias de Aliente en Aragón ofrecieron el miércoles una rueda de prensa.

Pérez añadió que «no pueden ser las empresas las que lleven la iniciativa» si no que deben de ser los territorios y las administraciones. De igual modo, la Asociación de Empresarios Turísticos del Maestrazgo mostró su apoyo a esta movilización. «Nos parece una masacre a nuestro paisaje y a nuestra forma de vida. Pensamos que esto se podía haber planteado de otra manera», explicó Pilar Beltrán presidenta de la Asociación quien no obstante matizó, que dentro de la entidad existen diferentes sensibilidades.

Pese a que los organizadores explicaron que se espera que buena parte de los asistentes lo hagan en sus vehículos, la organización ha dispuesto de tres rutas de autobús que partirán a las 8.00 desde Valderrobres, Andorra -pasando por Alcañiz- y Teruel. Se espera que desde el Bajo Aragón Histórico la asistencia sea especialmente destacable desde comarcas como el Maestrazgo, el Matarraña, el Bajo Aragón y Cuencas Mineras. Solo en Valjunquera, en torno a 50 personas manifestaron en los últimos días su intención de acudir a Zaragoza. «Es una de las últimas oportunidades que tenemos para dejar clara cual es nuestra voluntad y esta es que nos negamos a acoger estos macroproyectos», manifestó Esperanza Miravete, de Valjunquera por el Paisaje. Cabe recordar, que la práctica totalidad de las comarcas bajoaragonesas cuentan con distintas propuestas de construcción de parques eólicos, principalmente de las empresas Forestalia y Capital Energy. De entre todos esos proyectos, los últimos a los cuales se presentaron alegaciones fueron los que Forestalia presentó en las comarcas del Bajo Aragón, Bajo Aragón-Caspe y Matarraña.

Comunidades energéticas

Ante la imperiosa necesidad de un cambio en el modelo energético, las plataformas manifestantes y algunos expertos consultados incidieron en que abogan por la instalación de energía renovable pero, insisten, el modelo pasa por establecer pequeñas comunidades energéticas y no centrales y grandes parques. Recordaron que en otros países como Dinamarca y Alemania son empresas públicas participadas por capital privado las que, previa planificación estatal, diseñan el mapa de instalación de renovables bajo criterios públicos. «En España lo hemos hecho al revés. Debe de haber una planificación previa con criterios públicos. No puede ser la que sea la iniciativa privada la que decida dónde se instalan y que nosotros discutamos si nos parece bien o mal el lugar elegido desde un despacho», explicó el catedrático de biología y coordinador de las alegaciones presentadas a los proyectos del Matarraña, Ferrán Vaspinós.

El doctor en biología recordó que hace 20 años que «se sabía» que los combustibles fósiles se acabarían desterrando tanto por sus precios como por su impacto en el calentamiento global. «Llegamos muy tarde a la transición ecológica porque se hubiese tenido que hacer hace 20 años y ahora vamos con prisas. Pero eso no significa que las cosas se deban de hacer mal y aquí se están haciendo muy mal», afirmó Vallespinós quien, no obstante, recordó que pese a que la potencia renovable debe de tener un mayor protagonismo, España nunca podrá ser autosuficiente solo con energías renovables. «En el proyecto de Forestalia del clúster Garraf para el Bajo Aragón y Matarraña la propia empresa reconoce que diseñarían medidas de compensación por los impactos negativos sobre las actuales actividades económicas. Esto nos parece una contradicción y habla por sí solo», añadió el biólogo.

Al respecto, la Asociación de Empresarios del Matarraña ultima un programa de charlas sobre las comunidades energéticas. Valjunquera será la localidad que a finales de este mes acoja las primeras jornadas de este tipo. «Apostamos por estas comunidades energéticas y no por estas macrocentrales que acabarían con nuestro territorio», explicó por su parte Marta Ferrás, presidenta de la Asociación de Empresarios del Matarraña. Sin embargo, pese a que el Gobierno de Aragón subrayó su compromiso con la apuesta por este modelo, la situación actual y el «atasco» que el propio Ministerio de Transición Ecológica reconoció respecto al elevado número de propuestas de parques eólicos bajo iniciativa privada, no parece que vaya a favorecer la aparición de un debate sobre la ejecución y planteamiento de estas comunidades. Al respecto, desde la Plataforma a favor de los Paisajes de Teruel recordaron que la mayor parte de la electricidad producida en la provincia de Teruel, se exportará principalmente a otras regiones como Cataluña, y según la demanda, fuera de España. «No podemos ser la central renovable de Europa solo porque en otros países cuiden más su paisaje. Debemos apostar por la generación y consumo en su origen», añadió Oquendo.

«Oportunidad» para Viento Alto

Por su parte los ayuntamientos del Maestrazgo que integran la asociación Viento Alto subrayaron su interés porque se ejecuten cuanto antes los parques eólicos proyectados, en este caso, por la empresa Forestalia. Viento Alto fue pionera en todo el país al aglutinar a la mayor parte de los ayuntamientos del Maestrazgo con el objetivo de que una vez instalados los parques eólicos los beneficios se distribuyan por el territorio de la manera más equitativa y generando un mayor impacto social. «Llevamos desde 2017 hablando y negociando con Forestalia y podemos decir que somos una mayoría los que apostamos por algo que nos parece ilusionante, que es un proyecto de futuro y que constituye la última oportunidad de supervivencia para nuestro territorio», manifestó Fernando Safont, presidente de Viento Alto.

Pese a que hasta el momento no se han cerrado distintos aspectos como la forma en la que la instalación de los parques de Forestalia repercutirán económicamente en el territorio, desde Viento Alto aseguraron que en cuanto se llegue a un acuerdo definitivo, se hará público. «No podemos admitir de ninguna manera que aquí no ha habido transparencia. Llevamos 5 años trabajando en estos proyectos, yendo al Inaga y en todo momento se ha dicho muy claro y los que vivimos aquí lo vemos como una oportunidad importantísima», subrayó Safont, quien aludió a otras localidades de la vecina provincia de Castellón donde, a su juicio, la implantación de renovables ha sido «positiva». «Si no ofrecemos servicios nadie vendrá y gracias a estos proyectos podremos ofrecer más servicios», añadió. Cabe recordar que otras localidades como Maella, en el Bajo Aragón-Caspe, manifestaron, de igual modo, su respaldo a la propuesta que en este caso llevó a cabo la empresa Capital Energy.