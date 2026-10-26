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26 OCT 2026|

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El Bajo Martín presume de dances por «su futuro y su identidad» con Alloza como pueblo invitado

FOTOGALERÍA. Albalate, Híjar, La Puebla y Alloza se citan en Urrea de Gaén en el III Encuentro de Dances de la comarca del Bajo Martín, una cita en la que honrar al pasado y celebrar el futuro

Foto de familia de los participantes en el III Encuentro del Bajo Martín en Urrea de Gaén 2026. / B. Severino
Foto de familia de los participantes en el III Encuentro del Bajo Martín en Urrea de Gaén 2026. / B. Severino

Beatriz Severino26 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El arco de San Roque es el lugar por donde pasa todo acontecimiento en Urrea de Gaén y este sábado no fue menos. De ahí, de tan emblemático lugar, partió el desfile de los grupos de danzantes que se citaron en el Encuentro de Dances de la comarca del Bajo Martín. La cita ya cumple tres ediciones y crece, porque esta vez se sumó a la fiesta La Puebla de Híjar tras haber recuperado su dance este mismo año.

Albalate de Arzobispo encabezó la comitiva calle abajo hasta la plaza de España, y volvieron a sorprender cuando cambiaron los palos por sus arcos en una de las mudanzas. Y es que cada pueblo mostró su toque, como Híjar, que actuaron segundos con una energía con espadas incluidas que levantaron los aplausos. La Puebla de Híjar bailó con sus cañas en lugar de palos y puso en escena su 'cañoteao' con un solo músico a la gaita de boto en lugar de tambores y dulzainas.

Los del Bajo Martín invitaron a Alloza, que tampoco causa indiferencia por sus trajes y también por la juventud de muchos de sus integrantes que hace que perviva la tradición. Su recuperación por San Blas también es reciente en el pueblo.

Cerraron los anfitriones. Urrea de Gaén se lució con todos los personajes, incluido ángeles y diablos, y con su Rueda, una mudanza que siempre causa euforia tanto en el grupo por la dificultad que entraña, como en el público, que aplaude a rabia cuando el ángel pronuncia sus versos desde lo alto de las danzantes. El grupo lució tres incorporaciones muy jóvenes con tres chicos adolescentes que se han propuesto tomar el relevo.

Dance de Urrea de Gaén en el III Encuentro del Bajo Martín en Urrea. / B. Severino
Dance de Urrea de Gaén en el III Encuentro del Bajo Martín en Urrea. / B. Severino

En este hecho se hizo hincapié en la presentación a cargo de Angelines Calvo, concejal, una vez el micrófono quiso también sumarse a la fiesta. Destacó el pasado que representan los dances, pero también la necesidad de mantenerlos como parte de la identidad con la que construir el futuro. Celebraron que hace un año, el Gobierno de Aragón declaró a los Dances de la comunidad Bien de Interés Cultural (BIC). Los grupos estuvieron arropados por representantes municipales, que siguieron en primera fila el transcurso de la tarde noche.

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