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01 OCT 2026|

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Unai Liarte, Mohamed Azyane y Javier Espada, los bajoaragoneses del 30º Festival de Cine de Fuentes

Los jóvenes alcañizanos optan a mejor Cortometraje con 'El día que falte', mientras que el calandino Espada opta a mejor Documental con 'Memoria de los olvidados'. Las proyecciones serán el 6 de noviembre en Fuentes de Ebro y la entrega de premios, el 7

Foto de familia de algunos nominados al 30 Festival de Cine de Fuentes. / LC
Foto de familia de algunos nominados al 30 Festival de Cine de Fuentes. / LC

La COMARCA01 10 2026

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ActualidadCultura y Ocio

El Festival de Cine de Fuentes ya tiene los trabajos seleccionados y nominados para su 30ª edición, la cual tendrá lugar del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2026 en la localidad zaragozana de Fuentes de Ebro. El jurado de esta edición, compuesto por Pablo Barce, director de cine; Elena Herreros, directora de cine y documentalista; Vanesa Romero, actriz y directora de cine; Paloma Tejero, productora y Nach Solís, guionista, ha acordado por unanimidad seleccionar un total de diez cortometrajes de ficción para la Sección Oficial.

Los cortometrajes nominados son ‘A quienes ama el verano’, dirigido por Inés Rojo; ‘Bicimaniacos’, de Arturo Artal y Juan Carrascal; ‘Dar con la tecla’, de Albert Everest y Juls Gars; ‘El día que falte’, de Unai Liarte y Mohamed Azyane; ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo; ‘Priorizarse’, de Terry Esparza y Natalia Pontaque; ‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe; ‘Sopitas’, de Luis Larrodera; ‘Último superviviente a bordo’, de Jorge Blas, y ‘Una bombilla en California’, de José Manuel Herráiz.

En cuanto a la Sección Oficial de Documentales, los trabajos nominados son ‘Forqué. El oficio de hacer cine’, dirigido por Gaizka Urresti; ‘Memoria de los olvidados’, de Javier Espada; ‘Insumisa y divina, Raquel Meller’, de Vicky Calavia y ‘Qué Cojones es un hombre’, de Nacho Rubio (85 minutos).

La lectura, a la que han asistido José Antonio Aguilar, director del festival de cine de Fuentes; Javier Romero, jefe de comunicación de CARTV; Pedro Olloqui, director general de Cultura del Gobierno de Aragón y Charo Lázaro, diputada de cultura de la Diputación Provincial de Zaragoza; ha corrido a cargo de los directores de arte aragoneses Pablo Lagartos y Luis Sorando.

67 trabajos recibidos

Este año se han recibido un total de 67 obras, entre los 45 cortometrajes y los 22 documentales. Sobre el cartel de esta nueva edición, Aguilar, director del festival, desvelaba la imagen oficial, un canto a la película de ‘Los Santos Inocentes’, protagonizada por Paco Rabal, precisamente en el año de su centenario. “El actor guardaba un vínculo muy potente con la localidad en la que tiene una calle la cual llegó a inaugurar en vida”, ha recordado.

Entre los cortometrajes de ficción seleccionados este año, ‘Señuelo’, de Martha G. Ayerbe, acumula 12 nominaciones, entre ellas las de mejor cortometraje, efectos especiales, sonido, maquillaje y/o peluquería, montaje, fotografía, dirección de arte, música original, dirección de producción, actor protagonista, ópera prima y dirección.

Le siguen muy de cerca los proyectos ‘En trámite’, de Víctor Izquierdo, y ‘El día que falte’, de Unai Liarte y Mohamed Azyane, con 11 y 10 nominaciones, respectivamente. ‘Último superviviente a bordo’, de Jorge Blas, suma también 10 nominaciones, mientras que ‘Dar con la tecla’, de Albert Everest y Juls Gars, cuenta con ocho.

Por su parte, ‘A quienes ama el verano’, de Inés Rojo, suma seis nominaciones; ‘Bicimaniacos’, de Arturo Artal y Juan Carrascal; ‘Sopitas’, de Luis Larrodera, y ‘Una bombilla en California’, de José Manuel Herraiz, cuentan con cinco cada uno; y ‘Priorizarse’, de Terry Esparza y Natalia Pontaque, con dos.

Finalmente, en la categoría de documentales, ‘Insumisa y divina, Raquel Meller’ y ‘Memoria de los olvidados’ cuentan con dos nominaciones cada una —mejor documental y mejor cartel—, mientras que ‘Forqué. El oficio de hacer cine’ y ‘Qué Cojones es un hombre’ están nominados a mejor documental.

La Sección Oficial de cortometrajes, el 6 de noviembre

La proyección de la Sección Oficial de Cortometrajes tendrá lugar el viernes 6 de noviembre, a las 21.00 horas, en el cine de Fuentes. Durante la sesión se proyectarán los diez cortometrajes finalistas, con la presencia del jurado y de sus creadores. Además, los asistentes podrán participar mediante su votación en la elección del Premio del Público. En cuanto a las secciones oficiales de documentales, se desarrollarán durante la programación del festival.

La entrega de premios de la 30ª edición tendrá lugar el sábado 7 de noviembre, a las 19.00 horas, en el cine de Fuentes en una velada muy especial que, como avanzaba el propio José Antonio Aguilar, “promete no dejar indiferente a nadie”.

El festival cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ), el Ayuntamiento de Fuentes de Ebro , el Gobierno de Aragón, ⁠Aragón TV y ⁠Caja Rural de Aragón.

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