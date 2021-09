Beceite abre un proceso participativo para diseñar un Plan de Sostenibilidad Turística en Destino

Conocer las debilidades y potenciar las oportunidades que ofrece el turismo. Beceite inició el miércoles el proceso participativo con el objetivo de obtener el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Pese a que el Ayuntamiento inició hace varios días las gestiones para poder concurrir a la convocatoria extraordinaria que ha abierto el Gobierno Central, el proceso participativo en sí se inició este mismo miércoles con un encuentro que contó con la participación de diferentes actores sociales de la localidad. El consistorio contrató para ello a una empresa consultora para recibir el asesoramiento necesario y poder presentar en la Secretaría de Estado de Turismo el citado plan, lo que permitiría establecer líneas concretas de actuación.

El objetivo, explicaron, es trazar una estrategia turística en el municipio para los próximos años elaborando una oferta sostenible y atractiva, basada en sus recursos y que, añadieron, desarrolle la calidad de vida de las personas residentes, así como buscar financiación para las infraestructuras necesarias. «Estos planes transforman las localidades que ya son destino turístico para hacerlas sostenibles y para que en todo momento se cuente con las personas que habitan esos municipios, a las que se implica en la estrategia turística», explicó Ana Hernández, consultora de A V Asesores, empresa que ya llevó a cabo el Plan de Sostenibilidad en Destino que la comarca del Matarraña obtuvo hace varios años y quien subrayó la «importancia» de incluir no solo al sector turístico, si no a todos los actores económicos y sociales de la localidad. «Conocí y me interesé hace 1 año por estos planes y tras analizarlo, vimos que Beceite reúne las características para poder concurrir a esta convocatoria», explicó el alcalde, Juan Enrique Celma.

El encuentro tuvo lugar en El Palau. L.C.

Tanto la asistencia como la participación de los vecinos fue, en palabras del consistorio, «todo un éxito» aportando ideas y diferentes puntos de vista. Para ello se establecieron cuatro mesas de trabajo de desarrollo del denominado DAFO: Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades, a través de las cuales los 26 participantes fueron rotando. «Ha sido un encuentro muy fructífero y en el que se han puesto encima de la mesa muchas ideas y muy diferentes. Beceite es una joya y tiene identidad suficiente para poder concurrir a esta convocatoria del Ministerio», añadió Hernández. Además de satisfacer las necesidades de los visitantes y de los empresarios turísticos, la organización subrayó que estos planes están enfocados, asimismo, para analizar los aspectos positivos y negativos del turismo y beneficiar, de igual modo, al resto de sectores y habitantes que no tienen relación con la hostelería, así como conservar y no desvirtuar el entorno patrimonial y natural.

Para ello la empresa asesora y el consistorio designaron a un total de 26 personas con un criterio de heterogeneidad. Por su parte se seleccionó a 4 moderadores que se encargaron de dirigir las 4 mesas que se dispusieron. De este modo, asistieron personas vinculadas a buena parte de los sectores económicos de la localidad como el turismo, hostelería, ganadería, agricultura, construcción, mecánica, comercio, autónomos y trabajadores por cuenta ajena, entre otras actividades. De igual modo se seleccionó a vecinos jubilados, así como personas jóvenes y de toda la pirámide de población, pasando por representantes de asociaciones como el AMPA, las Amas de Casa, la Asociación de Jubilados y la Asociación Cultural el Palau. Asimismo, desde la organización, destacaron que se seleccionaron perfiles de personas vinculadas, de igual modo, al arte, a la caza y pesca, a la ecología y a distintas sensibilidades presentes en el municipio.

Los asistentes hicieron un llamamiento a rebajar la crispación que en los últimos meses ha vivido la localidad. «Tenemos que estar unidos y que el turismo y la afluencia de visitantes nos aporte bienestar y felicidad», manifestó una de las asistentes. Lo cierto es que los participantes en este proceso subrayaron la «constructividad» que en todo momento guio la reunión a pesar de la heterogénea representación que la empresa asesora decidió incluir en esta primera toma de contacto del proceso y a pesar de las distintas sensibilidades que allí se dieron cita. «Tenemos ya una identidad e imagen turística por ello decidimos concurrir a esta convocatoria. Hemos escuchado y contrastado opiniones muy representativas de lo que es Beceite y ha sido un encuentro muy positivo y constructivo», añadió el alcalde de Beceite.

La falta de comercio especializado y el problema que supondrá la falta del mismo en unos años; la falta de vivienda; el potencial de los deportes de aventura; la espeleología; la caza y pesca; la oportunidad de promocionar la artesanía local así como productos como la judía blanca de Beceite y el tomate; los accesos a la localidad; el apoyo de las administraciones; los problemas que causa la masiva afluencia de visitantes en temporada alta; la desestacionalización; la falta de emprendimiento joven y la falta de mano de obra para la hostelería, construcción y ganadería fueron solo algunos de los problemas e inquietudes que los beceitanos plasmaron a través de las cuatro mesas de trabajo. «