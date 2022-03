Beceite cobrará solo por la ruta del Parrizal y no por estacionar

El acceso al paraje natural de El Parrizal se estrena este 1 de marzo con varias novedades respecto a anteriores años. El Ayuntamiento de Beceite ha aprobado una nueva ordenanza municipal a través de la cual se modifica el sistema de regulación de accesos al paraje natural del Matarraña que, a partir de ahora, sólo estará controlado al acceder al Estrecho o Estret del Parrisal de forma individual. De este modo, el consistorio cobrará una tasa de 5 euros a cada senderista que vaya a discurrir por la ruta de las pasarelas situada entre el denominado Pla de la Mina y el Estrecho. Este precio incluye un seguro personal para accidentes en la montaña, por lo que en el caso de montañeros y senderistas federados, la tasa será de 4 euros por persona. Desde el consistorio recordaron el elevado número de rescates que se han producido en los últimos años.

El aparcamiento de final de camino completó su aforo de 200 coches durante el último fin de semana sin regulación. J.L.

Esta novedad implica, de igual modo, que ya no se cobre por estacionar en los aparcamientos municipales existentes en la pista forestal de acceso al Parrizal. Los vehículos podrán acceder y estacionar de forma gratuita, siempre y cuando lo permita el aforo que se continuará contabilizando y regulando. Esta novedad permitirá que los senderistas puedan llevar a cabo rutas diferentes en el entorno del Parrizal.

Otra de las novedades que incluye la nueva ordenanza es el sistema de reservas online, con un pago individual por persona mayor de 12 años. Otra de las novedades es que la regulación pasará a aplicarse durante todo el año. Desde el Ayuntamiento subrayaron que la nueva regulación permitirá un control de aforo en la ruta y la realización de trabajos continuos de mantenimiento y limpieza para la conservación de este espacio natural.

Esta apuesta por la regulación no estacional del espacio natural va a suponer la contratación de 4 trabajadores fijos durante todo el año y la apertura permanente de la oficina de turismo. «Creemos que todo ello redundará en el asentamiento de población y aún tenemos que añadir la contratación de más personas en temporada alta», explicó Juan Enrique Celma, alcalde de Beceite. El primer edil añadió que todos estos servicios «no pueden» sufragarse con fondos propios por lo que es necesaria esta nueva regulación. De igual modo, recordaron que se ha puesto en marcha un edificio auxiliar con sanitarios y en los últimos meses se ha equipado el aparcamiento con wifi, se han instalado paneles informativos y se han llevado a cabo multitud de mejoras en la seguridad.

«Los espacios naturales nos han permitido un desarrollo turístico de Beceite y actualmente constituye una de las principales fuentes de ingresos municipales», añadió Celma. Las actuaciones se llevaron a cabo con fondos propios y gracias a un FITE de 120.000 euros. «Queremos agradecer al Gobierno de Aragón la aprobación de este FITE. Tenemos que ser especialmente cuidadosos en la gestión y conservación de estos parajes porque son el futuro de nuestro pueblo», añadió el alcalde.

A partir del 1 de marzo los senderistas deberán abonar 5 euros para usar las pasarelas instaladas por el Ayuntamiento de Beceite. J.L.

Lo cierto es, que sin ir más lejos, durante el pasado fin de semana sin la regulación todavía en marcha, se completó el aforo de 200 automóviles del último aparcamiento tanto el sábado como el domingo. Todo ello en temporada baja, algo que los vecinos no recuerdan para un mes de febrero y que calificaron como de «nunca visto» para la época.

En cuanto a las exenciones, el consistorio afirmó que serán para personas autorizadas por el consistorio tales como personal de distintos organismos como la CHE, Medio Ambiente, Protección Civil, Fuerzas del Estado, científicos que vayan a estudiar y otro personal que acuda con fines culturales, sociales o de interés público. «Creemos firmemente en un proyecto de desarrollo turístico sostenible que pasa por una adecuada gestión de los espacios naturales que redunde en su conservación, en los vecinos y en los visitantes. En definitiva queremos un futuro para Beceite», añadió Celma.

Por su parte, desde la Asociación de Segundos Residentes de Beceite calificaron la norma que se refiere a las exenciones como de «ambigua». Por ello, no descartaron tomar medidas legales contra el Ayuntamiento si, finalmente, se ofrece acceso gratuito a los empadronados, pero no a los propietarios de viviendas y segundos residentes no empadronados. Por ello solicitaron, nuevamente, verse exentos de estas tasas.

«Hacer frente a la deuda»

Desde el consistorio recordaron que, actualmente, gracias a esta regulación se podrá hacer frente, entre otras cosas, a una deuda provocada por la sociedad SPM Beseit Activa, dedidaca al desarrollo del malogrado polígono industrial, que ascendió a 300.000 euros. «El importe, contando intereses, en estos momentos supone que debemos 978.000 euros provocados por la deuda que dejó la empresa creada por la anterior corporación», manifestó Celma. El primer edil subrayó que ante tal disyuntiva, la solución pasa por una mejora en la regulación de «este recurso natural» o por la subida de impuestos. «Mi compromiso fue no subir los impuestos y lo vamos a mantener porque afortunadamente podremos hacer frente a ello sin tocar los impuestos», concluyó Celma.