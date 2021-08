Beceite mantendrá el cobro en los controles para los segundos residentes, quienes se manifestarán

El Ayuntamiento de Beceite mantendrá vigente el cobro a los segundos residentes y propietarios de viviendas que no estén empadronados y que quieran acceder con sus vehículos a los parajes naturales de La Pesquera y el Parrizal. Así lo manifestó el primer edil, Juan Enrique Celma, tras la reunión que mantuvo el jueves con la Asociación de Segundos Residentes que aglutina a propietarios de viviendas en el municipio pero que no están empadronados.

De este modo, los segundos residentes tendrán que continuar abonando 10 euros para acceder con sus vehículos a motor al paraje natural de El Parrizal y 6 euros en el caso de La Pesquera, que dista unos 4 kilómetros del casco urbano de la localidad. «Nuestra postura no ha cambiado, sigue siendo la misma que al principio. Desde el Ayuntamiento, nos comprometimos en su día que nos reuniríamos. Lo hicimos pero la situación sigue siendo la misma», explicó Celma. La postura del consistorio no gustó en la Asociación y por ello ha convocado una manifestación para este próximo domingo. «Muchos de nosotros hemos nacido aquí, pagamos los mismos impuestos que cualquier otro vecino y no queremos que se nos considere igual que a un visitante», explicó Motse Boix, portavoz de la Asociación.

Desde el consistorio no ocultaron su malestar y criticaron que subdelegación autorice que personas no empadronadas vayan a manifestarse en uno de los días de mayor afluencia. Consistorio y Segundos residentes se acusaron mutuamente de «sembrar la discordia» en el pueblo. «Estamos ya bonificando el acceso en el caso de La Pesquera para los segundos residentes. Nosotros cuando vamos a la ciudad o a un piso en otra zona tenemos que pagar igual zona azul y también pagamos IBI», concluyó Celma. Cabe recordar que Beceite no tiene piscina municipal, sin embargo sí cuenta con una natural y una zona de baño gratuita en el casco urbano.