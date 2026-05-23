Beceite prohíbe a los turistas aparcar en el casco urbano para evitar más colapsos

Beceite ha reordenado sus zonas de aparcamiento para evitar que los vecinos tengan dificultades para encontrar aparcamiento en la calle y los colapsos en el tráfico que se producían en los días de mayor afluencia, en los que incluso se tenía que prohibir el acceso a la localidad. El principal cambio es que todo el casco urbano ha pasado a ser zona verde, por lo que solo pueden estacionar las personas con casa en Beceite, tanto los empadronados como los segundos residentes. Para ello, se han distribuido alrededor de 1.000 pegatinas que identifican sus vehículos. Así lo indica un cartel que se encuentra a la entrada de la localidad que se prohíbe estacionar dentro del casco histórico excepto vehículos autorizados.

Los vehículos que acudan a Beceite por turismo podrán circular por el casco urbano pero no aparcar, al igual que ya sucede en otros municipios muy turísticos de similares características. Para estacionar tienen dos opciones. Optar por el alrededor de 400 plazas de los aparcamientos de pago situados alrededor del casco urbano o por un parquin gratuito construido recientemente por la Comarca del Matarraña antes de la entrada a la localidad. Este último tiene capacidad para 35 plazas y está situado en el paraje del Collet de les Forques, junto a la carretera A-2412 y próximo al aparcamiento de caravanas.

«Teníamos un importante problema de saturación y debíamos tomar medidas. Aunque no vamos a terminar del todo con la masificación en días concretos, sí bajar la intensidad. Ya se va entendiendo», destaca el alcalde, Juan Enrique Celma, quien reconoce que, aunque el balance de la iniciativa, que se puso en marcha en abril, es positiva, «no lo es todo lo que quisieran».

Precios

El precio de la zona azul se establece en los siguientes tramos horarios: 15 minutos (0,25€), 30 minutos (0,50€), 1 hora (1€), dos horas (2€), tres horas (3€) y desde 4 horas y hasta las 24 horas (4 €).

Los usuarios de la oficina de turismo podrán estacionar en el parquin situado delante de la infraestructura -marcado de color naranja- de forma gratuita durante el periodo máximo de una hora.

Sanciones

Un vigilante contratado por el Ayuntamiento se encarga de controlar que todo el mundo siga las normas y de sancionar siguiendo la ordenanza municipal en caso de que no sea así. La multa más habitual por aparcamiento indebido es de 60 euros -el pronto pago ofrece una reducción del 50%- por estacionar en zonas O.R.A. sin ticket o tarjeta de residente o, en el caso de la zona azul, por espacio de tiempo superior al señalado en el tiquet.