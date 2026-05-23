Actualizado 16:59

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

23 MAY 2026|

Actualizado 16:59

Beceite prohíbe a los turistas aparcar en el casco urbano para evitar más colapsos

Se han entregado 1.000 pegatinas para autorizar a empadronados y segundos residentes. Se han habilitado alrededor de 400 plazas en aparcamientos para visitantes

Cartel a la entrada de Beceite que indica la prohibición de estacionar para vehículos de no residentes / Ayto.
Cartel a la entrada de Beceite que indica la prohibición de estacionar para vehículos de no residentes / Ayto.

Laura Castel23 05 2026

Comentar

ActualidadTurismo

Beceite ha reordenado sus zonas de aparcamiento para evitar que los vecinos tengan dificultades para encontrar aparcamiento en la calle y los colapsos en el tráfico que se producían en los días de mayor afluencia, en los que incluso se tenía que prohibir el acceso a la localidad. El principal cambio es que todo el casco urbano ha pasado a ser zona verde, por lo que solo pueden estacionar las personas con casa en Beceite, tanto los empadronados como los segundos residentes. Para ello, se han distribuido alrededor de 1.000 pegatinas que identifican sus vehículos. Así lo indica un cartel que se encuentra a la entrada de la localidad que se prohíbe estacionar dentro del casco histórico excepto vehículos autorizados.

Los vehículos que acudan a Beceite por turismo podrán circular por el casco urbano pero no aparcar, al igual que ya sucede en otros municipios muy turísticos de similares características. Para estacionar tienen dos opciones. Optar por el alrededor de 400 plazas de los aparcamientos de pago situados alrededor del casco urbano o por un parquin gratuito construido recientemente por la Comarca del Matarraña antes de la entrada a la localidad. Este último tiene capacidad para 35 plazas y está situado en el paraje del Collet de les Forques, junto a la carretera A-2412 y próximo al aparcamiento de caravanas.

«Teníamos un importante problema de saturación y debíamos tomar medidas. Aunque no vamos a terminar del todo con la masificación en días concretos, sí bajar la intensidad. Ya se va entendiendo», destaca el alcalde, Juan Enrique Celma, quien reconoce que, aunque el balance de la iniciativa, que se puso en marcha en abril, es positiva, «no lo es todo lo que quisieran».

Precios

El precio de la zona azul se establece en los siguientes tramos horarios: 15 minutos (0,25€), 30 minutos (0,50€), 1 hora (1€), dos horas (2€), tres horas (3€) y desde 4 horas y hasta las 24 horas (4 €).

Los usuarios de la oficina de turismo podrán estacionar en el parquin situado delante de la infraestructura -marcado de color naranja- de forma gratuita durante el periodo máximo de una hora.

Sanciones

Un vigilante contratado por el Ayuntamiento se encarga de controlar que todo el mundo siga las normas y de sancionar siguiendo la ordenanza municipal en caso de que no sea así. La multa más habitual por aparcamiento indebido es de 60 euros -el pronto pago ofrece una reducción del 50%- por estacionar en zonas O.R.A. sin ticket o tarjeta de residente o, en el caso de la zona azul, por espacio de tiempo superior al señalado en el tiquet.

NOTICIA RELACIONADA

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Genepol y Polymer buscan trabajadores en Escucha y Montalbán: Vivienda y vacaciones cada cinco semanas

OFERTA DE EMPLEO. Las plantas de reciclaje de plástico continúan creciendo en las Cuencas Mineras y buscan incorporar perfiles de distintos ámbitos sin necesidad de experiencia previa

Comentar

Genepol y Polymer buscan trabajadores en Escucha y Montalbán: Vivienda y vacaciones cada cinco semanas

La escuela de taekwondo Dung San de Valderrobres y Alcorisa brilla en Alemania

Carla Espí fue la gran protagonista del fin de semana convirtiéndose en la única doble ganadora de la competición

Comentar

La escuela de taekwondo Dung San de Valderrobres y Alcorisa brilla en Alemania

El Bajo Aragón Histórico amplía las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos: pasa de 29 a 48 pueblos

LISTADO COMPLETO. El Matarraña es la comarca con más zonas afectadas seguida del Bajo Aragón, Maestrazgo, Bajo Aragón Caspe, Andorra-Sierra de Arcos y el Bajo Martín

2

El Bajo Aragón Histórico amplía las zonas vulnerables a la contaminación por nitratos: pasa de 29 a 48 pueblos

El PSOE Teruel afea a Azcón su “ineficiente” gestión en vivienda y le pide "más acción" tras el apoyo del PP al Plan Estatal

El secretario general provincial, Rafa Guía, lamenta que el PP en Aragón haya ejecutado solo el 35 % de la inversión en 2024 y el 40 % en 2025. El...

Comentar

El PSOE Teruel afea a Azcón su “ineficiente” gestión en vivienda y le pide "más acción" tras el apoyo del PP al Plan Estatal

Salvas y disparos de cañón para honrar a los héroes de la Batalla de Alcañiz en su 217 aniversario

Este es el segundo año en el que se recupera un acto en recuerdo del enfrentamiento con los franceses. Antes, la conmemoración solo se dio en 2009, coincidiendo con el...

Comentar

Salvas y disparos de cañón para honrar a los héroes de la Batalla de Alcañiz en su 217 aniversario

Óscar García Macipe: «La vida en los pueblos está muy bien y la medicina rural es más cercana. Animo a otros MIR a que lo valoren y no se cierren puertas»

ENTREVISTA. El andorrano, con una muy buena nota en el MIR, que le abría los hospitales de toda España, ha optado por quedarse en casa con la especialidad de Medicina...

2

Óscar García Macipe: «La vida en los pueblos está muy bien y la medicina rural es más cercana. Animo a otros MIR a que lo valoren y no se cierren puertas»
Periódico del Bajo Aragón Histórico