Berlanga, premio ONCE Aragón 2021: «Reivindico un mundo inclusivo, feminista, ecologista y solidario»

Zaragoza se vistió de gala esta tarde noche del martes 26 de octubre para arropar a los galardonados con los Premios ONCE Aragón 2021, una cita que se desarrolló en el Patio de la Infanta y que contó con la presencia de autoridades a todas las escalas de toda la comunidad. El Proyecto Acompañando-T, Joaquín Santos Martí, Salvador Berlanga, Grupo Sesé y el Personal Sanitario fueron los galardonados en un evento muy especial. Al hecho de que se trate de la máxima distinción institucional que la ONCE concede anualmente a nivel autonómico, se suma que este año se ha celebrado bajo el lema ‘Separadamente juntos’, tras la suspensión del evento el año pasado debido a la pandemia. «Estos galardones se han convertido en un homenaje a la fortaleza y solidaridad de la sociedad de Aragón», indican desde la organización.

En categoría Persona Física de la Comunidad Autónoma, se premió a Salvador Berlanga Quintero. El bajoaragonés fue condecorado por «luchar por un medio rural con futuro y una sociedad más justa e igualitaria desde la discapacidad o lejos de ella. Siempre defendiendo lo que cree justo, reivindicador, innovador, músico y, sobre todo, consciente del momento en el que se mueve la sociedad». Ante esta descripción de los motivos, Berlanga asegura que «es mi estilo de vida tratar de mejorar las cosas desde la crítica siempre constructiva y positiva«. Se mostró agradecido por un premio que otorga una entidad con la que colabora desde hace años, incluso desde sus tiempos de docencia en el CRIET de Alcorisa lo que supuso una puerta de entrada a futuras colaboraciones de la entidad en el resto de la provincia turolense. «Ya entonces en los años 90 editamos la ‘Canción de la Paz’ en Braille, mi última novela también lo está y quiero que el libro que estoy a punto de presentar también sea accesible», dijo a La COMARCA. Berlanga recordó que ese es el objetivo, «conseguir un mundo que sea inclusivo, feminista, ecologista y solidario«, un entorno justo y amable y eso pasa por derribar todas las barreras arquitectónicas. «En el siglo XXI, en la era de la tecnología y la robótica, los bordillos nos impiden tener una vida plena, se sigue incumpliendo la ley en este sentido», dijo. «Esto contribuye a la despoblación, si nuestro medio rural no es accesible a todos, la gente con problemas de movilidad tiene que buscar otras opciones», apuntó.

No estuvo solo en representación bajoaragonesa ya que Grupo Sesé fue galardonado en la categoría de Empresa. Se premió «el fuerte compromiso con las cuestiones sociales de la empresa originaria de Urrea de Gaén y, a través de su Fundación, trabajar activamente para la accesibilidad e integración de los colectivos más desprotegidos, priorizando la contratación de personal trabajador con discapacidad y o en riesgo de exclusión social, desarrollando estrategias y aplicando metodologías que logren la inclusión real».

En la categoría Institución, Organización, Entidad, ONG, se premió al Proyecto Acompañando-T por realizar un proyecto de buena vecindad y creación de redes ciudadanas para la convivencia y apoyo a las personas en situaciones de aislamiento convirtiendo a la ciudad de Teruel en un referente de buena vecindad. Joaquín Santos Martí recibió el galardón en el apartado de Programa, Artículo o Proyecto de comunicación por «su faceta divulgativa y comunicativa, su compromiso y relación con las entidades de la discapacidad y del Tercer Sector que han ido siempre en la colaboración máxima, demostrando empatía y carácter constructivo y resolutivo». En la categoría Estamento de la Administración Pública se premió al Personal Sanitario. «Se trata de un reconocimiento a todos los profesionales del sector sanitario, desde los médicos, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadores de cocinas, personal administrativo, limpieza, mantenimiento… que se enfrentaron y enfrentan al virus».

Participaron en la gala, Alberto Durán, vicepresidente de Coordinación Institucional, Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE; Jorge Azcón , alcalde de Zaragoza; María Victoria Broto, consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón; José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón; y Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón. También asistieron, entre otros, Rosa María Serrano, delegada de Gobierno en Aragón; Javier Sada, presidente de las Cortes de Aragón; Emma Buj, alcaldesa de Teruel; y representantes de la discapacidad y de la sociedad aragonesa.

Respecto al jurado de esta edición especial, estuvo presidido por José Luis Catalán, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, y formado por Raquel Pérez, delegada territorial de la ONCE en Aragón, Ana Díaz, consejera general de la ONCE, Ruth Quintana, vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Aragón, Beatriz Barrabés, directora del Centro Territorial de RTVE en Aragón, Luis Gonzaga, presidente de CERMI Aragón, Elena Pérez Beriain, periodista del Heraldo de Aragón, Francisco Galán, presidente de la Plataforma del Tercer Sector Aragón, y Teresa Sevillano, directora general de Igualdad y Familias del Gobierno de Aragón.