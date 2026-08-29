Bezzecchi desafía a Márquez con una ‘pole’ de récord en Motorland en MotoGP

Marco Bezzecchi ha dejado claro que no está dispuesto a que Marc Márquez monopolice el Gran Premio Michelin de Aragón. El piloto italiano de Aprilia se ha llevado la ‘pole’ en Motorland Aragón con un tiempo estratosférico de 1:44.996, por debajo de la barrera del 1:45, y ha superado por apenas nueve milésimas a Márquez, que partirá segundo tras parar el cronómetro en 1:45.005.

La primera línea la completa Álex Márquez. El piloto de Gresini ha firmado un 1:45.260 y se ha quedado a algo más de dos décimas de la ‘pole’, confirmando su candidatura a luchar por las posiciones delanteras en un fin de semana en el que la igualdad está siendo máxima.

Bezzecchi rompe la barrera del 1:45

El italiano ha aprovechado a la perfección su última vuelta para marcar un registro de referencia en el trazado alcañizano. El 1:44.996 le permite convertirse en el gran protagonista de una sesión de clasificación que ha tenido en Marc Márquez a su principal perseguidor.

La diferencia entre ambos ha sido mínima y anticipa una ‘sprint’ que se presenta especialmente exigente. Bezzecchi y Márquez partirán desde los dos primeros puestos con Álex Márquez a su lado, en una primera línea que reúne velocidad, experiencia y tres pilotos con opciones reales de luchar por la victoria.

Jorge Martín saldrá desde la quinta posición

La segunda línea estará encabezada por Raúl Fernández, que partirá cuarto, mientras que Jorge Martín arrancará quinto. Pedro Acosta, que se fue al suelo durante la sesión, ocupará la sexta plaza de la parrilla.

Por detrás se situarán Fabio Di Giannantonio, séptimo; Francesco Bagnaia, octavo después de tener que superar la Q1; y Johann Zarco, noveno en su regreso a la competición.

Luca Moreira saldrá décimo, Fermín Aldeguer ocupará la undécima posición y Franco Morbidelli cerrará las cuatro primeras filas desde la duodécima plaza.

Con Bezzecchi y Márquez separados por apenas nueve milésimas y varios de los grandes nombres de MotoGP obligados a remontar, todo está preparado para una ‘sprint’ que se antoja agónica en Motorland.