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16 NOV 2026|

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Las bibliotecas de Valderrobres, Mas de las Matas y Maella, premiadas por sus proyectos de animación a la lectura

El Ministerio de Cultura reconoce los mejores proyectos dirigidos a todos los públicos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la cultura

La biblioteca ha impulsado la iniciativa 'Veraleo’ para promover la lectura./Ayto Mas de las Matas
La biblioteca ha impulsado la iniciativa 'Veraleo’ para promover la lectura./Ayto Mas de las Matas

La COMARCA16 11 2026

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ActualidadCultura y Ocio

Las bibliotecas de Mas de las Matas, Valderrobres y Maella han sido premiadas por el Ministerio de Cultura por sus proyectos de animación a la lectura. Los centros son reconocidos como parte de la XXVI edición de los Premios María Moliner, organizados en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

El objetivo de estos galardones es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a todos los públicos, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 658 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 370 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes. 

Estos premios forman parte de las cien medidas para el fomento de la lectura establecidas en el Plan de Fomento de la Lectura '¡Leer es un derecho! 2026-2030'. Concretamente, se enmarcan en el eje de acceso a la lectura, que tiene entre sus objetivos abordar la lectura como como un derecho fundamental, una herramienta de igualdad, una palanca de cohesión social y una condición para la participación cultural y democrática plena.

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