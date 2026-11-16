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16 NOV 2026|

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Izan Edo se cuelga la plata en Japón y se queda a dos segundos del oro

El triatleta de Jarque de la Val firma en Miyazaki el mejor parcial de carrera a pie y consigue su segunda medalla en una Copa del Mundo tras la plata de Roma del año pasado

Izan Edo en el segundo escalón de la Copa del Mundo de Triatlón de Miyazaki / Cedida
Izan Edo en el segundo escalón de la Copa del Mundo de Triatlón de Miyazaki / Cedida

Jesús Burgos16 11 2026

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AtletismoDeporte

El jarquino Izan Edo conquistó este sábado la medalla de plata en la Copa del Mundo de Triatlón de Miyazaki (Japón). El deportista de Jarque de la Val cruzó la meta en 53 minutos y 12 segundos, a solo dos del francés Nils Serre Gehri, que se impuso en el esprint final. El chino Xirui Zhang completó el podio con 53:21.

El de las Cuencas Mineras, que una semana antes había sido quinto en Hong Kong, se puso al frente de la prueba antes de completar el segundo kilómetro de carrera a pie y mantuvo sus opciones de victoria hasta los últimos 200 metros. Su remontada en el último segmento le permitió igualar el segundo puesto que ya había logrado el año pasado en Roma.

Del agua al grupo de cabeza

La prueba se disputó en el Miyazaki Seaside Park sobre distancia sprint, con 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie. Edo fue ganando posiciones en el agua tras una salida complicada y logró meterse entre los veinte primeros antes de la primera transición. “Una rápida primera transición me permitió montarme a la bici en 15ª posición”, explicó el triatleta tras la carrera.

En los primeros kilómetros de ciclismo, el deportista de la Jarque de la Val tuvo que trabajar para alcanzar a los escapados. Una vez neutralizada la fuga, se formó un grupo de unos treinta corredores y Edo buscó colocarse en las primeras posiciones antes de dejar la bicicleta. Entró en la segunda transición en torno al octavo o noveno puesto, según relató él mismo, y salió a correr con varios rivales todavía por delante.

El oro se decide en los últimos 200 metros

Edo fue alcanzando a los corredores que le precedían hasta situarse en cabeza cuando apenas se habían cubierto 1,8 kilómetros del último segmento. El triatleta, que firmó el mejor parcial a pie, volvió a acelerar a falta de unos 400 o 500 metros para intentar descolgar a Serre Gehri. El francés aguantó el cambio de ritmo y acabó resolviendo el duelo en la recta final. “A falta de 200 metros, nos la jugamos en el sprint final y él me ganó al final”, resumió Edo.

La plata en Japón culmina una gira asiática en la que el triatleta de Jarque de la Val ha firmado un quinto y un segundo puesto en dos Copas del Mundo consecutivas. En Hong Kong se había quedado a seis segundos del podio, la misma distancia que le separó del bronce en el Mundial sub-23 de Pontevedra en septiembre. Esta vez, en Miyazaki, solo dos segundos le separaron de la victoria. Su próxima cita será esta misma semana en Tauranga (Nueva Zelanda).

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