Carlos Magallón se cuelga tres platas y bate el récord aragonés de arrancada en el Nacional júnior

Carlos Magallón regresó de Ourense con tres medallas de plata y un récord de Aragón. El levantador alcañizano se proclamó este fin de semana subcampeón de España júnior en arrancada, dos tiempos y total olímpico en la categoría de más de 110 kilos. El deportista del Centro Natación Helios levantó 133 kilos en arrancada y 166 en dos tiempos para sumar un total de 299.

Los 133 kilos de la arrancada le dieron la primera plata del campeonato y establecieron un nuevo récord aragonés de su categoría en tres franjas de edad, sub-17, júnior y absoluta. En dos tiempos, Magallón aseguró la segunda posición con 166 kilos y pidió nueve más para su último intento. Con 175 habría alcanzado los 308 kilos en el total olímpico, una marca que, según explicó el propio alcañizano, le habría dado el oro en ambas clasificaciones.

Un último intento por el oro

Magallón consiguió llevar la barra hasta los hombros en ese tercer intento, pero falló el jerk, el movimiento final con el que debía fijarla por encima de la cabeza. “Me conseguí llevar la barra hasta los hombros, pero fallé el jerk”, explicó el alcañizano, que cerró así su participación con tres subcampeonatos en el Nacional sub-20.

En la expedición aragonesa también destacó Daniel Escartín, que obtuvo dos platas y un bronce en la categoría de 70 kilos, con un total de 238. Kateryna Kasko firmó el primer puesto en las tres clasificaciones de 77 kilos con un total de 166, mientras que Manuel Boussaboun fue cuarto en arrancada, dos tiempos y total en la categoría de 95 kilos.

Tras el campeonato de Ourense, Magallón se centrará en preparar la Copa del Rey, el Campeonato de España por equipos, que se disputará el sábado 28 de noviembre.