El billete Tren+Bus ya conecta Alcañiz con Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra

Viajar desde Alcañiz a Madrid, La Rioja, Navarra y Cataluña con un solo billete y enlaces garantizados ya es posible con la opción 'Alcañiz Bus'. Renfe y la empresa de autobuses Hife han impulsado un acuerdo para poner en marcha una nueva combinación Tren+Bus en Aragón desde la capital bajoaragonesa con billetes que integran las dos modalidades de viaje en un solo título de transporte que integra ya todos los datos de cada empresa, horarios y puntos de enlace.

Esta nueva propuesta combinada permite la conexión entre Alcañiz y destinos como Madrid, Logroño, Calatayud, Pamplona, Barcelona, Tarragona o Girona. Los viajeros realizan en autobús el trayecto entre Alcañiz y Zaragoza, y en tren el recorrido entre la capital aragonesa y cualquiera de los destinos habilitados.

Se establecen 20 frecuencias semanales entre ambos sentidos: ocho servicios de lunes a viernes (cuatro en cada sentido), siete servicios los sábados y cinco servicios más los domingos.

Los horarios y opciones de compra están disponibles en la web de Renfe y los billetes pueden obtenerse en los distintos canales de venta de la operadora ferroviaria. En www.renfe.com son accesibles a través del origen/destino ‘Alcañiz Bus’ .