Actualizado 13:53

Periódico del Bajo Aragón Histórico

Periódico del Bajo Aragón Histórico

19 JUN 2026|

Actualizado 13:53

El billete Tren+Bus ya conecta Alcañiz con Madrid, Cataluña, La Rioja y Navarra

Renfe e Hife impulsan un acuerdo para que el viajero disponga del tique combinado de bus a Zaragoza y el enlace ferroviario garantizado al destino. Está disponible en la web como 'Alcañiz Bus'

Estación de autobuses de Alcañiz / L. Castel
Estación de autobuses de Alcañiz / L. Castel

La COMARCA19 06 2026

Comentar

Alcañiz

ActualidadInfraestructurasSociedad

Viajar desde Alcañiz a Madrid, La Rioja, Navarra y Cataluña con un solo billete y enlaces garantizados ya es posible con la opción 'Alcañiz Bus'. Renfe y la empresa de autobuses Hife han impulsado un acuerdo para poner en marcha una nueva combinación Tren+Bus en Aragón desde la capital bajoaragonesa con billetes que integran las dos modalidades de viaje en un solo título de transporte que integra ya todos los datos de cada empresa, horarios y puntos de enlace.

Esta nueva propuesta combinada permite la conexión entre Alcañiz y destinos como Madrid, Logroño, Calatayud, Pamplona, Barcelona, Tarragona o Girona. Los viajeros realizan en autobús el trayecto entre Alcañiz y Zaragoza, y en tren el recorrido entre la capital aragonesa y cualquiera de los destinos habilitados.

Se establecen 20 frecuencias semanales entre ambos sentidos: ocho servicios de lunes a viernes (cuatro en cada sentido), siete servicios los sábados y cinco servicios más los domingos.

Los horarios y opciones de compra están disponibles en la web de Renfe y los billetes pueden obtenerse en los distintos canales de venta de la operadora ferroviaria. En www.renfe.com son accesibles a través del origen/destino ‘Alcañiz Bus’ .

Ventana de compra en la web de Renfe como 'Alcañiz Bus'. / LC
Ventana de compra en la web de Renfe como 'Alcañiz Bus'. / LC

Comentar

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

CONTENIDO RELACIONADO

Las cuatro vacantes MIR ya están cubiertas y el sector de Alcañiz tendrá 8 médicos residentes

La mitad de las plazas quedaron desiertas y solo cuatro facultativos estaban trabajando en los centros de salud de Híjar, Andorra, Caspe y Alcañiz

Comentar

Las cuatro vacantes MIR ya están cubiertas y el sector de Alcañiz tendrá 8 médicos residentes

Alcañiz recibirá 5 millones de euros del Gobierno central y el PSOE denuncia la "mala gestión" del PP

Ignacio Urquizu critica el "descontrol evidente" y la "incapacidad" de "generar actividad, ingresos y controlar el gasto" por parte del equipo de gobierno

Comentar

Alcañiz recibirá 5 millones de euros del Gobierno central y el PSOE denuncia la "mala gestión" del PP

El verano se estrenará con máximas de 43 grados en el Bajo Aragón Histórico

El aumento de temperaturas empezará a ser notable desde este sábado y se prolongará, al menos, hasta el próximo miércoles

Comentar

El verano se estrenará con máximas de 43 grados en el Bajo Aragón Histórico

Caspe aumentará los turnos y la nocturnidad policial para mejorar la seguridad durante la campaña agrícola

Los delitos que generan mayor sensación de inseguridad descienden más de un 20% según ha defendido la subdelegada del Gobierno este viernes. Desde abril ya hay refuerzo de Guardia Civil

Comentar

Caspe aumentará los turnos y la nocturnidad policial para mejorar la seguridad durante la campaña agrícola

Acceso a terapia ocupacional o un aula TEA en el Matarraña, entre las reivindicaciones de la Asociación Autismo Bajo Aragón

La agrupación crece y acoge a una veintena de familias a las que ofrecerá actividades de respiro este verano. Siguen sumando apoyos y esta semana presentaron objetivos en Alcañiz y...

Comentar

Acceso a terapia ocupacional o un aula TEA en el Matarraña, entre las reivindicaciones de la Asociación Autismo Bajo Aragón

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego

Se trata de la quinta semana de huelga y prevén que esta sea la última hasta después del verano. De los 21 médicos que participaron en la huelga en el...

Comentar

Cuatro médicas del Hospital de Alcañiz siguen secundando la protesta por un Estatuto Marco propio antes del parón veraniego
Periódico del Bajo Aragón Histórico