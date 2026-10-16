La gestión del multiservicio de Azaila, ejemplo a seguir en la Semana Europea de las Regiones de Bruselas

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Teruel ha participado esta semana en Bruselas en la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (EURegionsWeek), uno de los principales encuentros europeos para el intercambio de experiencias y propuestas sobre el desarrollo de los territorios y las políticas regionales. Allí presentó el multiservicio rural de Azaila como ejemplo de iniciativa que contribuye a mantener los servicios esenciales en pequeños municipios, reducir desplazamientos y favorecer la permanencia de población.

La participación turolense se produjo en la jornada Overcoming barriers to the Right to Stay: How connectivity affects the attractiveness of a territory, organizada para analizar cómo las dificultades de conexión y acceso a servicios condicionan la capacidad de los territorios, especialmente los rurales, para mantener población y resultar atractivos.

La jornada reunió a representantes de diferentes regiones europeas para abordar primero los retos que dificultan el derecho a permanecer en los territorios y, posteriormente, plantear soluciones desde la experiencia de diferentes regiones. En este segundo bloque, denominado The voice of the territories (2): Proposing solutions, participó Sara Bianchi, en representación de la Cámara de Comercio de Teruel, junto a responsables de Portugal y de la región italiana de Friuli-Venezia Giulia. La jornada contó con cerca de un centenar de asistentes.

Multiservicios como solución

La intervención de Cámara Teruel se centró en presentar el Multiservicio Rural (MSR) de Azaila como una solución concreta ante uno de los problemas habituales de los pequeños municipios: la pérdida de servicios de proximidad.

Frente a este inconveniente, el modelo de multiservicio rural que ideó en su día la provincia plantea una perspectiva diferente de la conectividad: no se trata únicamente de mejorar la capacidad de las personas para desplazarse hasta los servicios, sino también de acercar los servicios a las personas. En el caso de Azaila, el bar-restaurante-tienda permite mantener servicios básicos, reducir desplazamientos, favorecer la accesibilidad de las personas mayores o con dificultades de movilidad y conservar un espacio de encuentro y actividad económica en el municipio.

“Contar con el multiservicio rural supone mantener servicios básicos y un espacio de encuentro que sería muy difícil conservar de otra manera. Que nuestra experiencia pueda mostrarse en Bruselas como ejemplo para otros territorios rurales es también una forma de poner en valor el trabajo que se realiza desde los pequeños municipios”, destacaron desde el Ayuntamiento de Azaila propietario de las instalaciones que saca a gestión.

“Azaila permite demostrar con un caso real que hablar de conectividad rural no significa únicamente hablar de carreteras o transporte. También significa conseguir que los servicios lleguen a las personas y que vivir en un pequeño municipio siga siendo una opción viable”, añadieron desde Cámara.

La participación del ente cameral permitió trasladar a un público europeo un ejemplo concreto de cooperación entre administraciones, Cámara, municipios y emprendedores, mostrando cómo una solución local puede contribuir a afrontar retos comunes a territorios rurales europeos.

La gestión del multiservicio de Azaila se encuentra precisamente en periodo de licitación. El ayuntamiento recibirá ofertas hasta el 26 de octubre. El precio de salida anual es de un solo euro, e incluye la gestión del bar-cafetería, restaurante, terraza, información turística, comercio y piscina. Se ofrece vivienda por 150 euros mensuales, independiente del canon de la concesión, más los pagos por los suministros y consumos de la vivienda.