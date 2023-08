Blasco: «Vamos a esperar a la comisión de investigación de las renovables. Si hay que corregir algo, lo haremos; y si se ratifica lo que hizo la anterior DGA, lo continuaremos»

Es consejero de Medio Ambiente y de Turismo, ¿cómo compaginará estas dos áreas con las renovables?

¿Cómo se puede lograr? Azcón en campaña electoral fue muy crítico con el modelo de ordenación de las renovables del anterior ejecutivo y territorios como el Matarraña piden otra reordenación. El pasado viernes se convocó una cadena humana en La Fresneda.

Ya bastante problema tenemos con la despoblación como para hacer cosas en contra de lo que quieren los habitantes de un territorio. Tenemos un Aragón grandísimo y muy despoblado y debemos intentar que todo sea compatible, no me cabe en la cabeza otra fórmula. En septiembre iniciaremos una comisión de investigación que ya anunció Azcón para clarificar lo que ha ocurrido en los últimos años con el despliegue de las renovables y sus informes medioambientales. Vamos a dejar que trabaje. Si hay que corregir algo, lo haremos; y si se ratifica lo que hizo el anterior gobierno, lo continuaremos. No tenemos intención de parar nada sino de hacer un pequeño reseteo para ver si se ha hecho bien, si se puede mejorar y, si ha habido irregularidades, se denunciarán.

¿No concederán licencias hasta conocer los resultados de la comisión de investigación?

Vamos a esperar a los informes que nos preparan desde los diversos departamentos de DGA para tomar decisiones. No me atrevo a decir qué vamos a parar porque también hay empresas que están pendientes de inversiones que no podemos paralizar. Es un tema tan importante que no se puede decidir a la ligera.