Bloqueo provincial: ni Teruel Existe ni el PAR se mojan en las negociaciones para la DPT y las comarcas

PP, PSOE, PAR y Teruel Existe han iniciado las primeras conversaciones para negociar los pactos que permitirán dar mayorías tanto en la Diputación Provincial de Teruel como en las comarcas turolenses. Sin embargo, todo apunta a que los acuerdos definitivos tardarán en llegar. Ninguno de los representantes de los diferentes partidos se ha mojado en decir con quién estaría dispuesto a pactar en las declaraciones realizadas antes del último pleno ordinario de la actual corporación celebrado este miércoles. La distribución de fuerzas tras este 28-M en la Diputación -PP (11), PSOE (8), TE (4) y PAR (2)- seguirá permitiendo varios pactos que darían la presidencia al PP y al PSOE. El PP suma con Teruel Existe y con el Partido Aragonés en solitario en ambos casos. PSOE necesitaría a ambos. Por tanto las dos formaciones, TE y PAR, tendrían la llave.

La inclusión de Aragoneses (críticos del PAR) en el PP podría hacer improbable un gobierno PP-PAR, sin embargo, los aragonesistas podrían exigir que ningún diputado perteneciese a esta formación para dar su apoyo a los de Joaquín Juste.

En esta negociación, en la que las últimas legislaturas han entrado en juego comarcas y la propia DGA, se mantendrá hasta el final la tensión. No sería primera vez que hasta el mismo día de la votación no se deciden los apoyos, que también podrían ser PP+TE; o PSOE+TE+PAR.

La única novedad de este miércoles la ha ofrecido el vicepresidente de la DPT, Alberto Izquierdo, del PAR, que ha anunciado que deja la Diputación para «asumir su compromiso» en las Cortes de Aragón. «No voy a continuar en esta institución. Cuando termine la legislatura no seguiré en esta casa. Soy diputado en las Cortes de Aragón, esa es la responsabilidad que asumí en su momento y es la que por supuesto voy a desempeñar», ha señalado. Precisamente esa es una de las instituciones en las que ningún partido ha obtenido mayoría -PP (28), PSOE (23), Vox (7), Aragón Existe (3), CHA (3), PAR (1), Podemos (1), Izquierda Unida (1)-.

La diputada popular, Yolanda Sevilla, ha confirmado que han tenido primeras conversaciones, pero los acuerdos tardarán. «No va a ser tan rápido como nos parece, pero todavía estamos en esos plazos. Además, ahora con la sorpresa de las elecciones nacionales, estamos disfrutado de las victorias que es lo que le corresponde hoy al Partido Popular», ha expresado.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha señalado que su partido ya se ha dirigido a otras formaciones políticas, pero a él no le compete entrar en esa negociación. «A mí no me compete negociar el tema de los pactos. En mi partido hay una secretaria general que es Mayte Pérez, y es ella la que está tomando contacto con el resto de los partidos. Obviamente, si a mí me piden que ayude, pues lo haré», ha afirmado.

Los populares tampoco han querido pronunciarse sobre temas estrictamente de ese partido, por ejemplo, la comarca del Matarraña, donde tienen mayoría y todavía no han decidido quién será el presidente o presidenta de esa institución. Lo mismo ha ocurrido con la alcaldía de Calamocha. El PSOE está a un concejal de la mayoría y sólo con el apoyo del PAR, Rando, podría revalidar el cargo; sin embargo ni el interpelado, ni el secretario general del PAR han despejado dudas.

Fechas para la constitución de la nueva corporación

Este ha sido el último pleno ordinario de la actual corporación provincial antes de la constitución de la nueva corporación resultante de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo. Atendiendo a lo estipulado en la LOREG sobre las diputaciones provinciales, entre el 18 y el 23 de junio, las Juntas Electorales de Zona convocan a los concejales de cada partido para que elijan a los diputados que les corresponda, proclaman a los diputados, expiden las credenciales y remiten a la Junta Electoral Provincial y a la Diputación las certificaciones de los electos en el partido judicial.

Está previsto que esta corporación celebre un último pleno para aprobar el acta de esta última sesión, en la semana del 20 al 25 de junio.

Entre el 21 y el 26 de junio se realiza la presentación por cada diputado electo de su credencial a la Secretaría de la Diputación y la declaración de intereses e incompatibilidades por cada diputado electo. Y en la semana del 23 al 28 de junio la normativa contempla convocar el pleno de constitución de las diputaciones, siempre que no se produzcan recursos y se cumplan todos los plazos previos.

Balance de la legislatura

El pleno de la Diputación de Teruel ha servido para hacer balance de esta legislatura que toca a su fin. El equipo de Gobierno ha considerado que la institución ha sido «más provincial que nunca» en estos cuatro años, mientras que la oposición ha calificado de «nefasta» la gestión realizada por PSOE y PAR.

El presidente de la Diputación de Teruel, Manuel Rando, ha hecho un balance muy positivo de estos años en los que «han conseguido transformar una institución obsoleta en una institución del siglo XXI». Además, el vicepresidente, Alberto Izquierdo, ha añadido que se ha mirado «más que nunca» a los municipios de la provincia: «Creo que hemos hecho las cosas bien, que hemos sido capaces de llegar a más gente, a más municipios y, sobre todo, de hacer la diputación más provincial».

Sin embargo, el grupo popular no ha tenido la misma opinión y han puesto ejemplos de lo que consideran una pésima gestión. La diputada popular, Yolanda Sevilla, le ha reprochado al presidente que se deje en el tintero el último de sus anuncios: la construcción de 10 helipuertos en la provincia para facilitar el transporte sanitario urgente nocturno. «El trabajo se tiene que hacer hasta el ultimo día, porque el sueldo se cobra hasta el ultimo día. Esto se tiene que hacer no por el siguiente equipo que tenga que venir a gobernar a la Diputación ni por los que estamos actualmente, sino por los pueblos», ha dicho. Por su parte, el portavoz popular, Carlos Boné, ha expresado que «se han hecho muchos anuncios y poca gestión, lo que se traduce en incumplimientos y retrasos en los pagos».

Manuel Rando les ha contestado que estos días previos a las elecciones a él «le han visto trabajando tanto en la Diputación como en su Ayuntamiento», mientras que ellos «no han aparecido para nada».

Apoyo económico a las ferias agropecuarias

La Diputación de Teruel ha acordado en la sesión plenaria del mes de mayo renovar el convenio de colaboración entre la institución provincial y Caja Rural de Teruel para el apoyo económico a la celebración de ferias agropecuarias, agroalimentarias y medioambientales en la provincia durante este 2023. Este ha sido uno de los puntos que ha recibido el apoyo de los diputados en el último pleno ordinario de la legislatura.

La Diputación de Teruel cuenta con un programa de ayudas a ferias agropecuarias, alimentarias y medioambientales que contempla la concesión de ayudas económicas por importe de entre 1.200 y 12.000 euros a los comités organizadores de las ferias acogidos a dicho programa, para el ejercicio económico de 2023, que cuenta con un presupuesto total de ejecución de 120.000 euros.

Desde el año 2005, Caja Rural y DPT suscriben este acuerdo de colaboración con el objeto de complementar y coordinar la colaboración económica que prestan al desarrollo de estas ferias, en virtud del cuál Caja Rural aporta en cada una de las anualidades hasta el diez por ciento de la partida de 120.000 euros de dicho programa. Así, la entidad financiera aportará para esta anualidad 12.000 euros.

Adhesión a Tragsatec

En el pleno también se ha aprobado el protocolo de adhesión al servicio de asistencia técnica y dinamización que presta el servicio propio del Estado Tragsatec para ayudar a gestionar a las administraciones públicas los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

De este modo, la Diputación se beneficiará de la asistencia en la participación, seguimiento y ejecución de los proyectos que se pongan en marcha con estos fondos llegados de Europa. Contempla la asistencia en la utilización del sistema de información integrado; asistencia en el cumplimiento de obligaciones de gestión de estos fondos; soporte a la tramitación de la adhesión de las administraciones públicas al servicio de dinamización; y recopilación y difusión de las buenas prácticas.

Informes económicos

Durante el pleno también se ha dado cuenta de distintos informes económicos ordinarios como el informe de morosidad del primer trimestre del 2023, que se sitúa en algo más de 12 días, muy por debajo de los 30 que pone de límite la Ley, o el de seguimiento de la ejecución del Presupuesto General.