El Boca Híjar frena la racha del Caspe F.S. en el Silvia Meseguer

La penúltima jornada liguera del año 2023 en el fútbol sala aragonés deja una sufrida victoria in extremis del Boca Híjar ante el F.S. Caspe en el Silvia Meseguer. No pudieron ganar Zafán F.S. y Alcorisa F.S. en Tercera mientras que tanto Intersala Alcañiz, Polideportivo Andorra, y Aliaga F.S. siguen de cerca a Mancomunidad, que no falla, en Autonómica. En féminas, buen punto del Utrillas Femenino ante el Avenida Alagón.

Tercera División

El Boca Híjar de Quino Monzón sumó tres puntos de oro este sábado en el Silvia Meseguer. Tercera victoria de la temporada para los del Bajo Martín en un choque de altos vuelos ante el Caspe F.S. de Víctor Vallespín que venía en racha sin perder desde el 30 de septiembre. Hasta en 4 ocasiones se pusieron los locales por delante.

El 1-0 lo firmó Pedro Monzón (4′) pero enseguida empató Iván Galinov (6′). El Boca volvió a adelantarse con el segundo de Pedro Monzón (11′) pero Diego Arbiol empató a mediados de la segunda mitad (27′). Con el 2-2 y todo por decidir se volvieron a adelantar los hijaranos con gol de Luis Daina (29′) pero Daniel Sancho volvió a poner las tablas (31′). Finalmente, a segundos del final, Luis Daina se convirtió en el héroe con el gol de la victoria.

Por su parte, igualado choque entre el Villa de Mallén y el Zafán F.S. en un choque que zaragozanos y poblanos llegaban empatados a puntos. La igualdad fue máxima y hubo reparto de puntos (3-3). A su vez, dura derrota como local del Alcorisa F.S. ante el Cadrete por 1-4 que no permite a los bajoaragoneses salir de la parte baja de la clasificación.

Resultados Jornada 11 Partidos Resultado Alcorisa F.S. – Cadrete E.M.D. 1-4 La Unión Calatayud – Sala Quinto C.D. 3-4 Pirineos Sagrado Corazón – Nª Sª Portal 4-6 Borja F.S. – Utebo F.S. 7-4 Boca Híjar – Caspe F.S. 4-3 Peña La Murga – Pastriz F.S. 5-8 Villa de Mallén – Zafán F.S. 3-3 Gelsa F.S. – Paniza F.S 6-4

Clasificación Equipos Puntos 1 Sala Quinto C.D 30 2 Nª Sª Portal 25 3 La Unión Calatayud 21 4 Caspe F.S. 20 5 Borja F.S. 19 6 Cadrete E.M.D. 19 7 Paniza F.S. 16 8 Pastriz C.D. 16 9 Utebo F.S. 15 10 Boca Híjar 12 11 Zafán F.S. 11 12 Villa de Mallén 11 13 Pirineos Sagrado Corazón 9 14 Peña La Murga 9 15 Alcorisa F.S. 8 16 Gelsa F.S. 5

Clasificación actualizada a 03-12-2023

1ª Autonómica Grupo 3

Jornada sin grandes sorpresas en 1ª Autonómica. Mancomunidad sigue intratable y sin conocer la derrota. En esta ocasión goleó como local al Mas de las Matas (5-0). Tampoco bajan la guardia sus principales seguidores por lo que Intersala Alcañiz, Aliaga F.S., Andorra Polideportivo y Maestrazgo F.S. vencieron sus choques a Villa de Maella, Castelserás F.S., Escucha y Sarrionense, respectivamente.

Resultados Jornada 9 Partidos Resultado Territorio Minero Escucha – Andorra Polideportivo 4-5 Aliaga F.S. – Castelserás F.S. 6-4 Mosqueruela F.S. – Sarrión F.S. 2-3 Mancomunidad Altiplano – Mas de las Matas F.S. 5-0 Atlético Sarrionense – Maestrazgo F.S. 2-5 Nonaspe U.D. – Montalbán F.S. 3-4 Villa de Maella – Intersala Alcañiz 4-6 Clasificación Equipos Puntos 1 Mancomunidad Altiplano F.S. 25 2 Intersala Alcañiz 22 3 Aliaga F.S. 20 4 Andorra Polideportivo 19 5 Maestrazgo F.S. 19 6 Castelserás F.S. 18 7 Sarrión F.S. 12 8 Mas de las Matas F.S. 11 9 Montalbán F.S. 9 10 Mosqueruela F.S. 8 11 Villa de Maella 7 12 Territorio Minero Escucha 5 13 Sarrionense Atlético 1 14 Nonaspe U.D. 0 Clasificación actualizada a 03-12-2023

1ª Autonómica femenina

En la 1ª Autonómica femenina Colo Colo sigue a lo suyo. En cuanto a los equipos bajoaragoneses, el Villa de Maella descansó y el Utrillas Femenino rascó un buen punto ante las segundas clasificadas, las chicas del Avenida Alagón, tras empatar a dos.

Resultados Jornada 9 Partidos Resultado Avenida Alagón – Utrillas Femenina F.S. 2-2 Sala Zaragoza F.S. – Oscense F.S. 2-4 Borja F.S. – Colo Colo 1-12 Intersala 10 Zaragoza – San Viator F.S. 6-1 Las Torrollones A.S. – César Augusta F.S. 0-4 Villa de Maella Descansa Clasificación Equipos Puntos 1 Colo Colo 21 2 Avenida Alagón F.S. 19 3 César Augusta F.S. 18 4 Oscense F.S. 17 5 Intersala 10 Zaragoza 15 6 Utrillas Femenino 13 7 San Viator 13 8 Borja F.S. 9 9 Villa de Maella 4 10 Las Torrollones A.S. 3 11 Sala Zaragoza 0 Clasificación actualizada a 03-12-2023

2ª Autonómica femenina Grupo 1

En la 2ª Autonómica, Andorra Polideportivo ganó por la mínima en la Villa Minera ante el San Mateo C.D., su predecesor en la clasificación. Eso sí, cayeron con contundencia Zafán F.S. y Caspe F.S. ya que se enfrentaban a las dos primeras. Las caspolinas continúan sin puntuar después de ocho partidos.