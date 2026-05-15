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15 MAY 2026|

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Bodegas Crial y Deliranto unen vino y alta cocina en una nueva gama elaborada en Cretas

La colección “Celtis Australis by Deliranto” incluye un blanco y un tinto de garnacha criados en barrica de roble francés. El proyecto nace de la colaboración entre el enólogo Carlos Albesa y el chef Pep Moreno

Las dos nuevas referencias de bodegas Crial./ CEDIDA
Las dos nuevas referencias de bodegas Crial./ CEDIDA

La COMARCA15 05 2026

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Agricultura y GanaderíaGastronomíaMundo Rural

Bodegas Crial de Cretas lanza al mercado “Celtis Australis by Deliranto”, una nueva y exclusiva gama de vino blanco y tinto que nace de la colaboración entre el enólogo Carlos Albesa, de Bodegas Crial, y Pep Moreno, chef del restaurante Deliranto. Este proyecto conjunto surge de una clara vocación: dar respuesta a las nuevas demandas del consumidor actual, «cada vez más exigente y conectado con la experiencia gastronómica».

La iniciativa toma forma a partir del profundo conocimiento técnico de Carlos Albesa en la elaboración de vinos y la visión de Pep Moreno, quien, en contacto directo con el cliente final, ha sabido identificar tendencias, preferencias y necesidades emergentes en el mercado. Su experiencia en sala ha sido clave para trasladar una demanda real hacia la creación de una gama que armoniza perfectamente con la alta cocina contemporánea.

«El tipo de cocina que hace Pep necesitaba un vino que estuviera a su altura y la verdad es que con este lo hemosconseguido», reconoce Albesa, que reconoce que las uvas de la garnacha, muy extendidas por el Matarraña y alrededores. «Tienes que ir manejando correctamente desde el inicio la cepa, pero tiene una gran adaptabilidad a nuestro territorio, lo que te permite producir grandes uvas para poder luego transformarlas en grandes vinos, que en este caso envejecen en barricas de roble», añade.

“Celtis Australis by Deliranto” presenta dos referencias cuidadosamente elaboradas: un vino blanco y un vino tinto, ambos producidos a partir de las variedades Garnacha blanca y Garnacha tinta respectivamente. Estas uvas, emblemáticas del territorio, han sido trabajadas con un enfoque que respeta su carácter varietal al tiempo que busca una expresión moderna, elegante y versátil. Ambos vinos han sido envejecidos en barricas de roble francés, aportando complejidad, estructura y matices aromáticos que elevan su perfil sensorial.

El resultado es una gama de vinos equilibrados, con personalidad y pensados para acompañar una amplia variedad de propuestas culinarias, desde platos sofisticados hasta creaciones más desenfadadas, siempre manteniendo una identidad propia.
Con este lanzamiento, Bodegas Crial y Restaurante Deliranto consolidan una alianza que pone en valor la sinergia entre bodega y restauración, demostrando que la colaboración entre ambos mundos puede dar lugar a productos únicos que conectan directamente con el consumidor.

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