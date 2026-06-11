Bodegas Bayod Borrás conquista dos medallas de oro en el Mundial de Espumosos de Bruselas: «Uno de los secretos es la zona donde vivimos»

La pequeña bodega Bayod Borrás, ubicada en Fórnoles, ha vuelto a colocar el nombre del Matarraña y de Aragón en la élite internacional de los vinos espumosos por tercer año consecutivo. Sus referencias Gatell Reserva Superior y Duna Reserva Superior, ambas de la añada 2024, han sido distinguidas con dos medallas de oro en la Sesión de Vinos Espumosos de la 33ª edición del Concurso Mundial de Bruselas (CMB), uno de los certámenes vinícolas más prestigiosos del mundo.

El reconocimiento adquiere una dimensión aún mayor al tratarse de las únicas medallas de oro obtenidas por Aragón en la categoría Vino de la Tierra y al haberse conseguido en una competición que reunió cerca de 1.000 vinos espumosos procedentes de 30 países y evaluados mediante catas a ciegas por expertos internacionales.

La emoción todavía era palpable en la voz de Jesús Borrás, fundador de la bodega junto a Jordi Bayod, apenas unas horas después de conocer el fallo del jurado. “Ayer no hubiera podido hablar de la emoción. Es una cosa que no esperas ni en el mejor de tus sueños”, confiesa en declaraciones para Radio Matarraña.

El éxito tiene además un valor especial para la firma turolense. Gatell Reserva Superior suma ya tres medallas de oro consecutivas en el Concurso Mundial de Bruselas, mientras que Duna Reserva Superior obtenía este año su primera distinción internacional en su debut en el certamen. “Presentamos los dos espumosos y conseguimos dos medallas de oro. Entre más de mil referencias de todo el mundo y 148 medallas de oro concedidas, dos son nuestras. Es un orgullo enorme y todavía no encuentro palabras para describirlo”, asegura Borrás.

La singularidad de Fórnoles y la trufa negra

Uno de los aspectos que más valoran desde Bayod Borrás es que ambos productos nacen en una pequeña localidad del Matarraña y son elaborados por una bodega formada únicamente por dos socios, Jesús Borrás y Jordi Bayod. Para Jesús Borrás, una de las claves del éxito está concretamente en el territorio. “Uno de los secretos es la zona donde vivimos. Fórnoles marca la diferencia. La crianza en bodega, el clima y nuestro entorno son fundamentales para conseguir estos espumosos”, valora.

Si Gatell destaca por sus notas de crianza, brioche y levaduras, Duna Reserva Superior ha conseguido captar la atención de los expertos internacionales por incorporar uno de los productos más emblemáticos de la provincia: la trufa negra de Teruel. “Duna es un producto único. Aporta notas de tierra, humedad y bosque que permanecen mucho tiempo en boca. Esa personalidad se la da la trufa negra de Teruel”, señala el bodeguero. La distinción llega además en un momento especialmente significativo para este producto, coincidiendo con la aprobación de la Denominación de Origen de la trufa negra de Teruel, un sello que refuerza aún más la vinculación entre el espumoso y el territorio.

Cinco años de historia y reconocimiento internacional

Lo más sorprendente del caso Bayod Borrás es la juventud del proyecto. La bodega apenas acumula cinco años de trayectoria y funciona gracias al trabajo de sus dos fundadores, que compaginan esta actividad con sus respectivas profesiones. “Somos una bodega muy pequeña. Los trabajadores somos Jordi y yo. Cuando necesitamos ayuda para embotellar contamos con amigos o vecinos, pero el proyecto lo sacamos adelante entre los dos”, explica Jesús Borrás.

Pese a su reducido tamaño, los reconocimientos no han dejado de llegar. Además de las dos medallas de oro obtenidas en Bruselas, Bayod Borrás ha sido finalista en los premios a la Mejor Experiencia Turística de Aragón y ha aparecido en publicaciones nacionales relacionadas con destinos turísticos sostenibles. “Lo que no aporta él lo aporto yo y lo que no aporto yo lo aporta él. Somos un tándem perfecto y trabajamos con mucha ilusión y muchísimo cariño”, afirma.

Producción limitada y nuevos proyectos

El éxito internacional ha tenido una consecuencia inmediata: el stock disponible de los espumosos premiados es cada vez más reducido. De Gatell Reserva Superior apenas quedan unas pocas cajas disponibles hasta la próxima tirada prevista para noviembre, mientras que las existencias de Duna también son muy limitadas.

Lejos de plantearse un crecimiento acelerado, los fundadores defienden una filosofía basada en la calidad y el equilibrio personal. “No quiero vivir para trabajar. Quiero dedicar tiempo a mi familia y a las personas que quiero. Creo que esa forma de entender la vida también es una de las claves de nuestro proyecto”, reconoce Borrás.

Mientras celebran estas dos nuevas medallas de oro, la bodega ya trabaja en futuras referencias. Entre ellas destacan un rosado Gran Reserva de Pinot Noir y un exclusivo espumoso con cinco años de crianza elaborado también con trufa negra de Teruel.