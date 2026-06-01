Bodegas Crial de Lledó y Tempore de Lécera, premiadas en Grenaches du Monde 2026

Dos bodegas de la IGP Bajo Aragón han sido galardonadas en la 14ª edición del concurso Grenaches du Monde 2026 celebrado en la ciudad francesa de Argelès-sur-Mer. Han resultado premiados vinos de la Bodega Crial de Lledó y de Tempore de Lécera, en el Campo de Belchite.

La matarrañense Bodegas Crial ha obtenido una medalla por su vino Celtis Australis Blanco, de garnacha blanca 100% Crianza de 2022. Se trata de un caldo con un aroma intenso con notas que recuerdan a la fruta blanca madura, tostados muy sutiles y un toque de frutos secos. Su gusto es equilibrado entre acidez y la madera, limpio y agradable destaca en boca una armonía de sensaciones.

Por su parte, las Bodegas Tempore de Lécera se han llevado dos medallas para Mas De Aranda y Generación 20. El primero es un vino ecológico tinto de garnacha de capa bastante alta y abundante lágrima. En nariz tiene aroma a fruta roja madura, a chocolate, canela y madera. En boca es de buena intensidad, muy redondo y con un final marcado.

Por su parte, Generación 20 es un tinto ecológico de viñas con más de 75 años de historia, pre-fermentación en frío, fermentación en depósitos de acero inoxidable con temperatura controlada usando levaduras autóctonas y crianza durante catorce meses en barricas nuevas de roble francés de 500 litros. Tiene color cereza intenso y aromas a tofe, regaliz y especias. En boca es equilibrado, intenso y fresco.

Después de haber conquistado Manhattan, seducido París y reunido de nuevo al mundo de las garnachas en Aragón, Grenaches du Monde ha regresado al Rosellón en 2026 como un concurso que, a lo largo de los años, no ha dejado de reforzar su estatus como cita ineludible de la variedad garnacha en todo el mundo. La edición de 2026 ha tenido lugar del 10 al 13 de mayo en el corazón de la Comunidad de Municipios Albères - Côte Vermeille - Illibéris, con la Casa del Mar de Argelès sur Mer como escenario principal.