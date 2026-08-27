Bomberos de la DPZ denuncian la falta de medios y califican de «insuficiente» la contratación de 60 efectivos

Los bomberos del Servicio Provincial de Extinción de Incendios de la Diputación de Zaragoza (DPZ) se suman a las protestas en Aragón por la falta de medios en los distintos cuerpos autonómicos y provinciales. El servicio demanda que se complete la plantilla para que se cumpla con las dotaciones exigidas por la normativa del Gobierno de Aragón: seis bomberos en los parques principales y cuatro en los secundarios. No obstante, la previsión de contratación que ha presentado este jueves la institución provincial, en una reunión mantenida con los representantes sindicales, ha sido calificada de "insuficiente", con 60 nuevos efectivos, que aumentarían la plantilla de los 163 bomberos actuales a 223.

El portavoz de la plataforma SOS bomberos DPZ, Eduardo Aznar, ha valorado que se esperaba un "plan real mucho más ambicioso con inversiones a años vista, con organización de servicio... y se han limitado a dar la opción de distribuir los efectivos entre bomberos, oficiales y los distintos parques".

No más horas extras

Hasta que el compromiso de la institución se ajuste a sus demandas, el servicio decidió en una asamblea de personal, el pasado martes, que no asumirán más horas extraordinarias. No obstante, han adelantado que, en situaciones excepcionales como un accidente grave, descarrilamiento de un AVE, vuelco de un autobús, o incendio de un hospital, la plantilla acudirá cuando sea requerida para garantizar la prestación del servicio, sin reclamar el cobro de esas horas extras realizadas por el personal. Además de la cobertura de la plantilla, los bomberos también exigen mejoras en cuanto a los medios materiales, las instalaciones de los parques y las condiciones laborales.

En total, la DPZ ha presentado a los sindicatos tres propuestas de mejora centradas en la distribución de los efectivos. Por un lado, se ha propuesto una distribución homogénea entre los nueve parques, por otro, un reparto jerárquico siguiendo el modelo de un parque principal -con 6 bomberos por turno-, cuatro parques secundarios entre los que estaría Caspe -con cuatro bomberos por turno-, y seis de apoyo -con entre uno y dos bomberos por turno-; y por último, se ha planteado una jerarquía del servicio que "mejore mayor supervisión operativa, coordinación territorial y presencia preventiva en las intervenciones", han señalado desde la institución.

El parque de Caspe, uno de los mejores de la provincia

Según estas propuestas y la incorporación de los 60 efectivos, se reabriría uno de los parques que desde el Bajo Aragón-Caspe se lleva años reivindicando, el del Burgo de Ebro. Desde su cierre, el parque caspolino ha tenido que cubrir la zona que le correspondía, que suele presentar emergencias debido a la zona industrial. En estos momentos, el de Caspe es considerado uno de los mejor dotados de la provincia, que llevaba años reivindicando la modernización de los equipos y la cobertura de su plantilla. Actualmente, hay 18 bomberos, 6 oficiales y un sargento jefe; aunque piden ampliar de 4 a 6 los bomberos por turno.

Asimismo, el parque incorporará próximamente una nueva autobomba urbana pesada, que contará con 320 caballos de potencia y capacidad para transportar 4.500 litros de agua. Esta inversión se suma a otros dos vehículos de las mismas características para otros parques. En 2024, además, se ampliaron las instalaciones para mejorar la velocidad de salida de los vehículos.

En este sentido, la DPZ ha recalcado que, en 2025, se realizaron inversiones en vehículos por valor de 2,4 millones de euros, y que en 2026 se han destinado 2,2 millones de euros a la compra de 2 bombas urbanas pesadas, 2 bombas forestales pesadas y camión grúa-quitanieves. En cuanto al año que viene, está previsto realizar una inversión de casi 3 millones de euros para adquirir 5 vehículos de intervención rápida, 2 bombas nodrizas pesadas y un brazo articulado de 42 metros.