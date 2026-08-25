Los bomberos forestales mantendrán la huelga indefinida hasta que haya «un calendario real de negociación»

Decenas de trabajadores y delegados sindicales de Sarga se han concentrado este martes ante la sede del Justicia de Aragón para reclamar un refuerzo del operativo de prevención y extinción de incendios forestales y mejores condiciones laborales. Bajo lemas como “Más recursos y menos discursos” o “Bomberos forestales, derechos laborales”, los manifestantes han registrado una queja ante el Justicia por lo que consideran una falta de medios humanos y materiales para afrontar la actual situación de los montes aragoneses. Los trabajadores mantienen que su intención es mantener la huelga indefinida hasta que el Gobierno de Aragón les proponga "un calendario real de negociaciones". Este jueves habrá una reunión en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje.

Javier Gil, presidente en funciones del Comité de Huelga y del Comité Intercentros de Sarga, de OSTA, ha advertido de que el dispositivo actual resulta insuficiente ante el aumento de la masa forestal, la despoblación del medio rural y los efectos del cambio climático. Gil también ha criticado las largas jornadas afrontadas este verano, asegurando que algunos trabajadores han llegado a superar las 22 horas de trabajo con descansos inferiores a ocho.

Los sindicatos reclaman al Gobierno de Aragón entre 150 y 200 efectivos más. “No es de recibo para el pueblo aragonés que estemos sin capacidad suficiente desde el primer día en incendios”, ha señalado Gil, que ha insistido en que el refuerzo debe servir no solo para la extinción durante el verano, sino también para intensificar los trabajos de prevención durante el resto del año.

Entre sus reivindicaciones figuran también la mejora de las bases de trabajo, ya que denuncian que algunas no disponen de servicios adecuados, como agua corriente o zonas donde poder ducharse después de intervenir en un incendio. Además, reclaman mejoras salariales que tengan en cuenta la peligrosida y toxicidad asociadas a su profesión.

Por su parte, el delegado de CCOO en Sarga, Sebastián Moreno, ha explicado que el dispositivo cuenta con alrededor de 800 trabajadores fijos durante todo el año y unos 50 temporales, una plantilla que considera insuficiente para atender todo el territorio aragonés. También ha recordado que estos profesionales intervienen en otras emergencias, como nevadas, danas o retirada de árboles caídos en carreteras.

La próxima cita entre los sindicatos y el Gobierno de Aragón será este jueves en el SAMA. El delegado de CGT Rubén García ha reclamado que la Administración acuda con “propuestas reales” sobre los siete puntos planteados por los trabajadores. Los representantes sindicales defienden la necesidad de avanzar hacia un nuevo modelo de prevención y extinción de incendios en Aragón, con más recursos propios, personal suficiente y una mayor inversión en gestión forestal. “Siempre la extinción es más cara que la prevención”, ha concluido García.