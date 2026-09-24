Los bomberos de las tres diputaciones anuncian nuevas huelgas ante la falta de efectivos

CSIF ha convocado una manifestación para el próximo 1 de octubre en Zaragoza para reclamar soluciones ante la falta de personal en los servicios de bomberos de las tres diputaciones aragonesas. El sindicato denuncia un déficit estructural de plantilla, un elevado recurso a las horas extraordinarias y advierte de que la situación afecta a la seguridad de los trabajadores y de la ciudadanía. La convocatoria se produce además en plena huelga de los bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, iniciada el pasado 18 de agosto y respaldada por CSIF.

Según los datos facilitados por la organización sindical, la Diputación de Teruel cuenta actualmente con 117 bomberos operativos, frente a los 144 que señala como mínimo conforme al Decreto 158/2014 del Gobierno de Aragón. Las carencias se extienden también a Zaragoza y Huesca. En la primera provincia hay 163 bomberos frente a los 282 fijados, mientras que en Huesca trabajan 167 efectivos frente a los 215 previstos. En conjunto, las tres diputaciones suman 447 bomberos operativos, cuando el mínimo ascendería a 641, lo que supone un déficit cercano al 30%.

CSIF sostiene que esta falta de efectivos obliga a mantener los servicios mediante horas extraordinarias. Según sus estimaciones, entre las tres diputaciones se realizan más de 117.000 horas extra cada año, con un coste aproximado de tres millones de euros anuales.

«No se cubre el mínimo legal de plantilla, ni el mínimo de efectivos por turno que establece cada diputación. No se puede garantizar el tiempo de respuesta que marca la ley», ha señalado Jesús Gómez, responsable de Administración Local de CSIF Aragón.

El sindicato reclama que se amplíen las plantillas hasta alcanzar los mínimos establecidos, que se reduzca el recurso estructural a las horas extraordinarias y que se refuercen y modernicen los medios materiales de los servicios. CSIF ha remitido escritos al Gobierno de Aragón, a las tres diputaciones provinciales y al Justicia de Aragón para reclamar el cumplimiento de la normativa y denunciar la situación.