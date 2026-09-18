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18 SEP 2026|

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Denuncian la falta de bomberos en la Diputación de Teruel y exigen la convocación «urgente» de nuevas plazas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) critica una "mala gestión" que ha llevado a una situación de precariedad de la plantilla

Imagen de archivo de bomberos trabajando en labores de extinción en la zona del remolque del camión siniestrado. / Bomberos DPT
Imagen de archivo de bomberos trabajando en labores de extinción en la zona del remolque del camión siniestrado. / Bomberos DPT

La COMARCA18 09 2026

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Sociedad

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) apoya a los bomberos de la Diputación de Teruel (DPT), que cumplen un mes de huelga. CSIF critica la "mala gestión" de la Diputación en los últimos años, que "ha llevado a la situación actual de falta de personal y precariedad de la plantilla". La plantilla del Servicio de Prevención, Extinción y de Incendios y Salvamento de la DPT es de 114 trabajadores (contando 84 bomberos y 30 mandos), cuando debería ser de 175, según el Decreto de 2014 del Gobierno de Aragón, por el que se regula la organización y funcionamiento de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Comunidad Autónoma de Aragón.

El servicio funciona con un déficit estructural de plantilla, denuncian desde CSIF. Las dotaciones no alcanzan los 25 efectivos por turno (20 bomberos y 5 mandos) establecidos en el Decreto del Gobierno de Aragón, lo que "pone en peligro la propia seguridad de los bomberos y compromete la capacidad de respuesta ante las emergencias que se producen en la provincia, como se ha visto este verano".

En muchas ocasiones, CSIF defiende cómo los bomberos tienen que hacer jornadas de más de 24 horas de servicio ininterrumpido, poniendo en riesgo su salud. Recuerda como en julio dos bomberos de la Diputación de Teruel sufrieron un accidente de tráfico cuando volvían de un incendio en Peñarroya de Tastavins y se dirigían al parque de Montalbán, tras más de 24 horas trabajando.

“La plantilla sufre un déficit estructural por la mala gestión y la falta de ofertas de empleo público. En estos momentos hay dos procesos selectivos bloqueados de 40 plazas. Los opositores no han podido tomar posesión aún, porque les falta la fase de formación en la academia y prácticas. Han sido contratados como interinos a través de una bolsa de empleo excepcional. Hasta que no se resuelvan estos procesos no se pueden convocar nuevas plazas para reforzar y estabilizar la plantilla”, explica Eduardo Alegre, bombero de la DPT y portavoz de CSIF.

CSIF reclama la resolución urgente de los procesos selectivos pendientes, la convocatoria de nuevas plazas, actualización de material de protección y flota de vehículos, y una equiparación de las condiciones laborales y salariales con otros cuerpos de emergencias, entre otros puntos.

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