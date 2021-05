Boné: «El equipo de gobierno de la DPT tiene más prisa en anunciar los planes que en ejecutarlos»

El Partido Popular de Teruel ha denunciado la realidad que, a su juicio, está viviendo la Diputación Provincial de Teruel en el presente ejercicio. A través de un comunicado han explicado que esta «realidad» destaca por la tardanza del equipo de gobierno en incorporar los remanentes del 2020 al presupuesto de este ejercicio, lo que, según han explicado, supone que algunas de las iniciativas más importantes para los 236 municipios van a tener que seguir esperando más tiempo para que vean la luz. Es el caso del Plan de Obras y Servicios de 2021. Este hecho ha sido criticado por el portavoz de Grupo Provincial del Partido Popular en la institución, Carlos Boné, que ha lamentado la forma de comportarse y de trabajar del PSOE y el PAR en la Diputación. “El equipo de gobierno de la DPT tiene más prisa en anunciar los planes que en ejecutarlos”, ha incidido al respecto.

“Retrasar la incorporación de los remanentes al presupuesto tiene una consecuencia directa y muy perjudicial: que el Plan de Obras y Servicios de 2021 va a tener que seguir esperando”, ha advertido el representante de los ‘populares’. Una demora que, ha incidido, “lamentablemente se une a la que acumula la edición del 2020”, que todavía no se ha publicado en el Boletín Oficial de la Provincia. “Al final se vuelve a demostrar que lo que denunciamos hace unos meses es la realidad: el equipo de gobierno no es diligente y eso lo están pagando todos los municipios turolenses”, ha subrayado. Boné ha encontrado similitudes entre la forma de gobernar del presidente, Manuel Rando, con lo que se está produciendo en el Ejecutivo central. “Es capaz de anunciar en reiteradas ocasiones un plan o una iniciativa pero, a la hora de la verdad, lo único cierto es que el dinero no está llegando a los municipios en tiempo y forma”, ha señalado, para recalcar que “son tremendamente ágiles a la hora de ponerse medallas y muy incompetentes para agilizar la tramitación administrativa”.

Por esa razón, desde el Grupo Popular reclaman al equipo de gobierno “agilidad” y que no sigan practicando la “política del anuncio”. Boné ha declarado que “es mucho más importante que la labor de gestión la hagan bien a que solo se les pueda aprobar su política informativa en los medios de comunicación” porque “a los grupos que formamos la oposición solo nos llegan los detalles de la gestión del PSOE-PAR por parte de la labor que realizan los periodistas que cubren las notas de prensa o convocatorias públicas, no porque tengan lealtad institucional”. Así ha ocurrido según sus manifestaciones con el estudio sobre la banda ancha, del que “seguimos sin tener la más mínima información”. “Tanto en su gestión, como en las formas que practican con los partidos que no formamos parte del equipo de gobierno, la labor es manifiestamente mejorable”, ha recalcado Boné.

«Rodillo y ausencia de debate»

El principal partido de la oposición también ha tenido palabras para valorar el comportamiento de socialistas y aragonesistas en el último pleno, en el que no aceptaron la urgencia de la propuesta de los ‘populares’ para que la DPT asumiera el 20% que corresponde a los ayuntamientos en el Plan de Hostelería anunciado por el Gobierno de Aragón. “Han implantado el rodillo para evitar el debate”, ha simplificado al respecto, uniendo esa crítica a la actitud mostrada en esa sesión por el vicepresidente de la institución, Alberto Izquierdo, “que hizo gala de su falta de respeto por el Partido Popular”. “No solo no nos dejaron debatir, sino que les molesta que nos desplacemos al territorio para interesarnos por la realidad de los municipios y usan argumentos que no son ciertos”, ha complementado.

“Era una propuesta urgente porque ya se está reclamando la adhesión a los ayuntamientos y lo que demandan las entidades locales es certeza para saber qué cantidades tienen que abonar y soluciones para que no se vean perjudicados los municipios por la unilateralidad del Gobierno de Aragón”, ha explicado Boné. También ha complementado que, a día de hoy, los distintos municipios “no sabemos nada” de la forma de implementar esta iniciativa y de sus costes. Es, a su juicio, “una medida nacida de espaldas a los ayuntamientos de la que únicamente quieren nuestro dinero pero no nos han escuchado”.

Boné ha resaltado que la iniciativa del PP buscaba “poner encima de la mesa soluciones” pero que la actitud del equipo de gobierno evidencia “el nulo interés en poner remedio a las demandas de los municipios y que la DPT se ha convertido en una sucursal que cumple a pies juntillas con lo que Lambán les exige desde el Pignatelli”. “No tenemos independencia porque desde hace mucho tiempo Rando e Izquierdo están firmando los folios en blanco que les pone el Gobierno de Aragón sin defender con más ahínco a nuestra provincia”, ha lamentado.