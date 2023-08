Buscan a 60 combatientes de la Guerra Civil enterrados en una fosa de La Iglesuela del Cid

Una fosa en el cementerio municipal de La Iglesuela del Cid podría albergar los restos de más de 60 combatientes de la Guerra Civil Española. La asociación ArqueoAntro busca cuerpos de soldados franquistas y republicanos que habrían sido inhumados en la localidad del Maestrazgo, así como en otra fosa de Vilafranca. Un trabajo de localización que realiza desde hace una semana un equipo de 22 personas, aunque ahora son siete técnicos, gracias a la financiación del Gobierno de Aragón.

Los combatientes habrían sido enterrados entre mayo y junio de 1938, tras perder la vida luchando en los alrededores cuando las tropas alcanzaron la zona. El cementerio de referencia del ejército franquista habría sido el de La Iglesuela, por lo que en la fosa habría, principalmente, restos de caídos del bando sublevado, aunque cuatro serían republicanos. Ahora, son varias las familias que reclaman la localización de las víctimas, y la asociación intenta poner luz mediante la campaña ‘Los Olvidados de los Olvidados. Exhumaciones de combatientes en el Frente de Levante’. Este trabajo, remarcan, no diferencia «por bandos». «Es una cuestión de derechos humanos, no atendemos a un bando u otro, pero sí a la dignidad colectiva», apunta Miguel Mezquida, arqueólogo y coordinador de ArqueoAntro.

Miguel Mezquida, arqueólogo y coordinador de ArqueoAntro Es una cuestión de derechos humanos, no atendemos a un bando u otro, pero sí a la dignidad colectiva

Hasta el momento, se han localizado dos enterramientos individuales, un cuerpo en ataúd boca arriba y otro hacia abajo sin caja, aparentemente directamente colocado en la tierra. «De momento los cuerpos no nos aportan ninguna información clara, tenemos que cotejarlo genéticamente. Sin embargo, hay incertidumbre porque no sabemos si esa culminación la vamos a poder hacer, dependemos de la financiación autonómica, esa es nuestra limitación», expresa Helena Trabajo, miembro de ArqueoAntro.

El complejo y delicado trabajo está siendo llevando a cabo por siete técnicos y voluntarios de la asociación, aunque al inicio de la excavación había 22 personas trabajando entre la fosa castellonense y la del Maestrazgo gracias al VII Curso de Formación de Arqueología y Antropología Forense. La intervención está consistiendo en un sondeo de dos metros de profundidad. Además, los trabajos se dificultan al tratarse de un espacio que ha sido muy reutilizado con el paso del tiempo.

Aportaciones de vecinos y profesionales

Las actuaciones para localizar los restos de las víctimas parten de trabajos de investigadores locales como Lluís Galocha, descendiente de Mirambel. Estas investigaciones y otras similares han permitido, 85 años después, comenzar a tener pistas sobre aquello que se ha silenciado durante años. Además, se estudian otros posibles enterramientos entre del bando republicano Mosqueruela y Vilafranca, aunque es difícil comprobarlo al no quedar registrado el paradero. Entre los soldados desaparecidos en la zona, estaría el abuelo materno del cómico Andreu Buenafuente. Mariano Moreno desapareció cerca del puerto de las Cabrillas, al igual que combatientes republicanos procedentes de una milicia anarquista de Lorca y Mazarrón que formaban una de las Brigadas Mixtas del Frente Popular.

Además de profesionales, los vecinos también se están interesando por las excavaciones, preguntando o aportando anécdotas que han escuchado, todo informaciones que puede ser de gran valor. De hecho, la localización de la fosa en La Iglesuela en la que ahora se trabaja fue proporcionada por un vecino, aunque hay dos fosas más en el término municipal. «Es fundamental que en el territorio la gente se interese y tenga curiosidad, vamos a estar encantadas de poder contestar y ayudarles. La gente viene a aportar datos, por lo que vemos que el tema permanece muy latente. Esperamos también poder animar a eso, a que la gente hable, investigue en sus casas y con ello tratar de aportar más luz al caso», subraya la arqueóloga.

Muestra también del interés popular es la acogida que tuvieron las jornadas divulgativas llevadas a cabo en Vilafranca para mostrar los trabajos allí realizados. Este apoyo que también se muestra desde el consistorio, donde solicitaron en 2022 la subvención que otorga el Estado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ante la petición de la asociación.

Incertidumbre y críticas ante el cese de la Ley de Memoria Democrática

A pesar del buen ritmo de las investigaciones y una labor que las asociaciones memorialistas consideran «imprescindible», desde ArqueoAntro temen no poder continuar con la fase de exhumación por falta de financiación. Los ingresos necesarios provienen del Gobierno de Aragón, y se trata de la única fuente de ingresos para lo que consideran «dignificar la memoria de las víctimas». Advierten que la derogación de la Ley de Memoria Democrática en Aragón que contempla el pacto por el Pignatelli entre el PP y Vox puede «frenar» los avances, ocasionando «graves prejuicios».

«Ya nos estamos viendo afectados, tiembla la continuidad de estos proyectos que amparan los derechos de las víctimas», advierte Mezquida. Por el momento, la financiación con la que cuentan es únicamente para la búsqueda y localización, por lo que explican que no podrían continuar los trabajos, ya que la ley no contempla financiación para actividades culturales relacionadas y tampoco para exhumaciones. «Si se deroga la ley no podremos identificar los restos hallados y hacer el cotejo de ADN, no podremos saber si son de los familiares que lo reclaman o vecinos fallecidos por causas naturales, el trabajo se quedaría a medias», denuncia Trabajo.

Por todo ello, valoran negativamente la modificación de ley: «no vemos palabras adecuadas para explicar lo que supondría, trabajamos codo a codo con todos los familiares que 80 años después aún están intentando localizar a sus víctimas. Es una cuestión de derechos, y que el PP entre en este juego con la extrema derecha no tiene sentido en el Siglo XXI, pero claro, esta gente no vive en el Siglo XXI», critica el fundador de ArqueoAntro.

10.000 desaparecidos En el Frente del Levante hay entre 5.000 y 10.000 desaparecidos. Tras ellos, miles de familias buscando a ‘los olvidados de los olvidados’. Por ellos, ArqueoAntro lleva 12 años intentando aportar luz a la dignidad colectiva.

ArqueoAntro lleva más de 12 años investigando, excavando, localizando, exhumando e identificando combatientes del Frente del Levante, el que abarca provincias como Teruel, Castellón y Valencia. En el extenso término, a día de hoy se cree que podría haber entre 5.000 y 10.000 desaparecidos. Tras ellos, miles y miles de familiares que continúan buscándoles un descanso digno para poder sanar heridas que, si no, no se van a cerrar. Esta lucha por la memoria histórica debería estar por encima de la política y del uso político, y ninguna ley debería coartar, tal y como consideran los arqueólogos. «Los soldados son los olvidados de los olvidados, están abandonados y es muy difícil identificarlos y buscar a los familiares. Pero trabajamos por una cuestión de derechos humanos, por la memoria colectiva y por todas las personas que aún tienen familiares desaparecidos en este país, eso debería ser lo primero», concluye Helena Trabajo.