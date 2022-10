El C.D. Caspe cae ante un fuerte Illueca C.F. en casa

El fútbol autonómico disputó este fin de semana una nueva jornada liguera. La 3ª División ya cumple 6 fechas y tanto la Regional Preferente como la 1ª Regional completaron la cuarta. El C.D. Caspe fue derrotado por el Illueca C.F. en casa. Tras un partido muy luchado, en la segunda parte no los caspolinos no pudieron evitar que los visitantes encajasen dos goles. En la misma situación se vio el Utrillas C.D., quien todavía no ha apuntado una victoria en lo que va de temporada.

Respecto a la clasificación de Regional Preferente, destaca un Alcorisa C.D que sigue escalando posiciones en los primeros puestos de la tabla. Por su parte, en el cuarto grupo de Primera Regional, sobresalen los dos goleados empates que se han dado en esta última jornada, como fue el caso del Sportin Alcañiz contra Teruel (3-3) y el Boca Híjar frente al Chiprana C.F. (4-4).

Tercera RFEF Grupo XVII Aragón

En la sexta jornada liguera, los equipos del territorio fueron derrotados por sus contrincantes. Por su parte el Caspe C.D. perdió ante el Illueca C.F. (0-2) en un juego muy reñido por ambas partes. De hecho, no fue hasta la segunda parte cuando el equipo visitante en Los Rosales consiguió ponerse por encima. Asimismo, el Utrillas C.D. volvió a caer, en esta ocasión contra el Cuarte C.D. (3-1), quien está escalando posiciones en la parte alta de la clasificación. Del resto de equipos, cabe destacar la ventaja con la que juega el Épila C.F.-A.D., ya que se encuentra en la primera posición a cuatro puntos del segundo. Este puesto lo ha mantenido tras ganar al Binéfar C.D. (1-4) en el campo Nuevo Los Olmos.

Resultados Jornada 6 Partidos Resultado Cariñena-Calamocha 1-0 Caspe-Illueca 0-2 Ejea-Monzón 2-1 Huesca ‘B’-Tamarite 4-1 Cuarte-Utrillas 3-1 Binéfar-Épila 1-4 Barbastro-La Almunia 2-0 Robres-Almudévar Por disputar* Clasificación Tercera RFEF Equipos Puntos 1 Épila 18 2 Cuarte 14 3 Huesca ‘B’ 13 4 Almudévar 12 5 Tamarite 12 6 Barbastro 10 7 Binéfar 9 8 Illueca 8 9 Robres 7 10 Ejea 7 11 Calamocha 7 12 Cariñena 7 13 Caspe 4 14 Utrillas 2 15 La Almunia 1 16 Monzón 0

Regional Preferente Grupo III

En Regional Preferente en la cuarta fecha liguera los equipos han peleado por escalar en la tabla. 3 clubs comparten liderato tras este domingo de fútbol autonómico. Entre los cabezas de grupo se encuentra el Belchite C.D., que logró ganar al Calamocha C.F. (4-1). También encabeza el Escalerillas, que logró vencer en el Juan Antonio Endeiza de Andorra (0-1); y el Fuentes C.D. que conquistó la parte alta de la tabla con un 0-2. Por detrás, a tan solo un punto, sobresale un buen Alcorisa C.D. que consiguió ganar al Cella C.D. con solvencia (3-1) para así sumar su segunda victoria consecutiva. El resto de equipos del territorio descendieron unos puntos en la tabla. Por su parte, el Alcañiz C.F. empató (1-1) en el campo de juego de Torrero. Asimismo, el Andorra C.F. perdió en casa el EscalerillasDistrito 8 A.T.

Resultados Jornada 3 Partidos Resultado Andorra-EscalerillasDistrito 8-AT. 0-1 Belchite-Calamocha 4-1 Giner Torrero-Alcañiz 1-1 Quinto-Atlético Teruel 5-0 San Agustín-Fuentes 0-2 Alcorisa-Cella 3-1 Herrera-Delicias ‘A’ 0-1 Clasificación Regional Preferente Equipos Puntos 1 Belchite 10 2 Escalerillas 10 3 Fuentes 10 4 Alcorisa 9 5 Delicias ‘A’ 9 6 Cella 7 7 Andorra 7 8 Alcañiz 5 9 Quinto 4 10 Herrera 4 11 Atlético Teruel 3 12 Giner Torrero 1 13 San Agustín 0 14 Calamocha 0

1ª Regional Grupo IV

En su cuarta jornada liguera, la 1ª Regional dejó varios resultados abultados este domingo. El Calaceite goleó al Calanda en casa (5-2); el Valderrobres superó al Híjar F.C. (6-1) y el Teruel ‘B’ venció al Torrecilla por 4-0. Asimismo, el Valdeagorfa sumó tres buenos puntos en casa ante el Fuensport ‘A’ (2-0); el Maella ganó en casa al Sportin Alcañiz y el Alcañiz ‘B’, que cuenta sus partidos por victorias, consiguió superar al Chiprana por 1-3 en el campo de La Balsa. Por su parte, Utrillas ‘B’ y Samper protagonizaron el único empate de la jornada en La Vega (0-0).