El Cabral Team de Alcañiz suma seis medallas en el Open de Villarreal de taekwondo

El Club Cabral Team regresó con buenos resultados del Open de Villarreal, celebrado el pasado sábado, en el que participó con una expedición de 12 deportistas. La competición dejó un balance de seis medallas entre las modalidades de combate y poomsae, en un inicio de temporada marcado por la adaptación a las exigencias de los torneos de un equipo alcañizano muy joven.

En la modalidad de combate, el club del Bajo Aragón logró cinco medallas. Marc Vicente consiguió el bronce en categoría sénior, mientras que Hugo Vicente se hizo con la plata en júnior. En las categorías de base, Eduardo Zapater se proclamó campeón en alevín, con una medalla de oro, e Iker Sánchez obtuvo la plata en la misma categoría. Gael Barcelon completó el medallero con otra plata en prebenjamín.

Además, Samuel González y Adrián Ibáñez participaron en júnior; Daniel Ibáñez y Enzo Barcelon, en cadete; Daniel Zapater, en benjamín; y Miguel Sánchez y Álvaro Lucea, en alevín.

Plata para Enzo Barcelon en poomsae

El Cabral Team también tuvo representación en la modalidad de poomsae, en la que Enzo Barcelon logró la medalla de plata. En esta disciplina participaron asimismo Diego Bergua, Daniel Ibáñez, Eduardo Zapater y Miguel Sánchez.

Desde el club alcañizano valoran positivamente los resultados obtenidos en Villarreal, especialmente teniendo en cuenta que la temporada de campeonatos acaba de comenzar y que buena parte del equipo es joven y continúa adaptándose al nivel de exigencia de estas citas deportivas.

El calendario del Cabral Team continuará a principios de noviembre con el Campeonato de Aragón de poomsae, que se disputará en Zaragoza. A finales de ese mismo mes, el equipo afrontará el Open de Miranda de Ebro, antes de cerrar el año con el Campeonato de España por Clubes, previsto para principios de diciembre en Alicante.